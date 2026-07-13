Choque entre MTC y Línea 2 del Metro de Lima: concesionario pide más tiempo entre trenes

La controversia entre el MTC y Metro de Lima Línea 2 S.A. se centra en la definición del Índice de Regularidad del Servicio.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) dispuso el inicio del procedimiento de interpretación del Numeral 2.4.2 del Anexo 7 del Contrato de Concesión de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett–Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao.

La decisión se formalizó el 7 de julio de 2026, tras la publicación de la Resolución de Consejo Directivo N.° 038-2026-CD-OSITRAN, según información publicada en el diario oficial El Peruano.

Línea 2: MTC y concesionario chocan ante Ositrán

Según el Informe Conjunto N° 00110-2026-IC-OSITRAN, el procedimiento se centra en una diferencia entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A. sobre la definición y aplicación del “Índice de Regularidad del Servicio (R)”, parámetro que mide el cumplimiento de los intervalos de paso de los trenes durante las horas punta.

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El concesionario propone incorporar una tolerancia estadística al valor del intervalo programado, mientras que el Estado peruano y los organismos supervisores exigen que el criterio sea estricto y sin márgenes adicionales. De acuerdo con el análisis de Ositrán, la diferencia puede impactar directamente en la cantidad de recorridos considerados válidos y en la aplicación de eventuales penalidades.

El intervalo de paso programado es de 4 minutos con 34 segundos (274 segundos).

El concesionario propone sumar tres veces la desviación típica (estimada en 38 segundos), lo que lleva el intervalo permitido hasta 6 minutos y 28 segundos (388 segundos) para considerar un recorrido como válido.

La discusión sobre la Línea 2 del Metro de Lima y Callao puede cambiar la validación de recorridos y la aplicación de penalidades.

Esta doble lectura se origina por la ambigüedad en la redacción del Numeral 2.4.2 del Anexo 7 del contrato. El texto permite interpretar de dos maneras el concepto de “intervalo de tiempo programado” para medir la regularidad del servicio.

“La interpretación de los contratos de concesión corresponde al Consejo Directivo de Ositrán en única instancia administrativa”, se lee en el texto normativo, que subraya la importancia del pronunciamiento para la gestión del sistema ferroviario.

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¿Flexibilidad o rigor en los intervalos de paso?

Ambas partes involucradas (MTC y concesionaria) disponen de un plazo de 10 días hábiles para presentar sus argumentos ante Ositrán. “El objetivo es precisar el sentido de la cláusula para garantizar la correcta operación y fiscalización del servicio”, indica el documento.

Metro de Lima Línea 2 S.A. es una sociedad conformada por un consorcio internacional de empresas, entre las que destacan las españolas ACS (a través de su filial Iridium Concesiones de Infraestructura) y FCC, la italiana Webuild (antes Salini-Impregilo), la japonesa Hitachi Rail y la peruana COSAPI.

Esta sociedad fue creada específicamente para ejecutar y operar el megaproyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao bajo contrato de concesión con el Estado peruano.

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La obra de la Línea 2 tendrá 35 kilómetros y 27 estaciones, unirá Ate y Callao en 45 minutos y prevé beneficiar a más de 660.000 usuarios diarios.

Un proyecto que transformará la movilidad entre Ate y Callao

En julio de este año, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanzó un avance general del 83%. La perforación del túnel principal, de aproximadamente 14,5 kilómetros, se completó con la llegada de la tuneladora Delia a la estación Insurgentes.

El proyecto contempla una inversión de 4.500 millones de dólares. La línea completa tendrá una extensión de 35 kilómetros y recorrerá 27 estaciones, conectando Ate y Callao en solo 45 minutos, frente a las más de dos horas que toma actualmente ese trayecto en superficie.

El tramo ya operativo, entre Evitamiento y Santa Anita, moviliza unas 60.000 personas diarias y ya superó los 41 millones de viajes desde diciembre de 2023.

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Se prevé que, al finalizar, la Línea 2 beneficiará a más de 660.000 usuarios cada día y tendrá capacidad para una demanda aproximada de 1,2 millones de pasajeros diarios.

El corredor subterráneo atravesará 10 distritos y permitirá el acceso directo a puntos clave como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde la estación del mismo nombre ya registra un 95% de ejecución en obras civiles.