Sam Neill, el eterno Alan Grant de ‘Jurassic Park’, murió a los 78 años y sus fans de Perú lo lamentan: “Nos cambió la vida”

Seguidores peruanos y latinoamericanos expresaron su pesar por la inesperada muerte del actor y recordaron escenas que marcaron su infancia y amor por el cine. Composición Infobae Perú

El actor neozelandés Sam Neill, conocido por su papel como el doctor Alan Grant en la saga ‘Jurassic Park’, murió a los 78 años de forma repentina e inesperada en Sídney, según informó su familia este lunes 13 de julio. La noticia generó un profundo impacto en la industria cinematográfica internacional y provocó una ola de reacciones entre seguidores de América Latina y, particularmente, entre fans peruanos que crecieron con sus películas.

La familia del intérprete compartió un comunicado en la cuenta oficial de Instagram del artista, en el que pidieron respeto a su privacidad en un momento de “inmenso dolor”. “Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y murió con la dignidad que caracterizó toda su vida”, señala el texto. Además, aclararon que la pérdida fue inesperada y que el actor no padecía cáncer, enfermedad que había superado años atrás. “Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada”, agregaron.

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13/07/2026 Sam Neill en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó públicamente sus condolencias y destacó el cariño que el público local sentía por el actor. Según Albanese, Neill “se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos” y será recordado por su humor y convicción. Los medios de comunicación también se mostraron conmocionados por la muerte del actor, resaltando la sorpresa con la que fue recibida la noticia y recordando que el intérprete había superado un cáncer de sangre.

Sam Neill es despedido con sentidas palabras en redes sociales. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El adiós al eterno Alan Grant

Nacido en Irlanda del Norte el 14 de septiembre de 1947, Sam Neill emigró a Nueva Zelanda en 1954, país que consideró su hogar y desde donde construyó una carrera de casi cinco décadas tanto en cine como en televisión. Alcanzó la fama internacional interpretando al paleontólogo Alan Grant bajo la dirección de Steven Spielberg en el estreno de ‘Jurassic Park’ en 1993, película que marcó un antes y un después en la historia del cine y en la vida de millones de espectadores. Su personaje, un científico escéptico fascinado por los dinosaurios, se convirtió en un referente para varias generaciones.

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En Latinoamérica, y especialmente entre los fans peruanos, la muerte de Sam Neill generó muestras de afecto, nostalgia y reconocimiento. En redes sociales, usuarios recordaron escenas emblemáticas como el “Welcome to Jurassic Park”, que muchos consideran un momento que cambió la manera de hacer y ver cine. Un usuario escribió: “‘Jurassic park’ fue una película que nos cambió la vida. Con la muerte de Sam Neill, la recordaremos no solo con emoción, sino con mucha nostalgia”.

(The Grosby Group)

Mensajes de agradecimiento y homenaje inundaron plataformas como X, donde se multiplicaron videos y capturas de escenas de la saga. Marta G. Navarro expresó: “Nunca he olvidado, ni nunca podré olvidar, ese momento en que Sam Neill nos representó a todos los que amamos y a los que amarán en las generaciones futuras a los dinosaurios. Gracias por tanto, eterno doctor Alan Grant”. Estas reacciones reflejan el lugar especial que el actor ocupó en la memoria colectiva de miles de latinoamericanos.

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En el Perú, la comunidad de fans de la ciencia ficción y el cine lo despidió con mensajes que destacaron el impacto que tuvo su trabajo en la cultura popular y en la formación de la afición por los dinosaurios y la paleontología entre los jóvenes. En varios mensajes se compartieron fragmentos de la película y recuerdos de la primera vez que vieron ‘Jurassic Park’ en cines o en televisión abierta. “Un antes y un después. Jurassic Park marcó mi infancia. Adiós doctor Grant”, “No se va una estrella, querdará en nuestros corazones eternamente”, “Recuerdo todo lo que sentí al ver por primera vez la película, luego conocí al actor, al gran actor que albergaba el personaje. Adiós Sam Neill, eterno dictor Alan Grant”, son algunos de los sensibles mensajes que inundan las redes sociales.

Más de Jurassic Park

Además de su icónico papel en la saga dirigida por Spielberg, Sam Neill participó en producciones como ‘The Horse Whisperer’ (1998) y ‘Peaky Blinders’, donde interpretó al inspector Chester Campbell. Su versatilidad le permitió transitar entre el cine comercial y el cine independiente, lo que le valió el reconocimiento de la industria y una nominación a los Globos de Oro en tres ocasiones.

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Sam Neill, caracterizado como Odín en "Thor: Ragnarok" (2017), película que recaudó 855 millones de dólares en todo el mundo (Marvel Studios)

La noticia de su muerte también movilizó a medios especializados y a la comunidad cinematográfica internacional. En España, la cuenta oficial de ABC.es informó que el actor murió tras superar un cáncer de sangre y resaltó el carácter sorpresivo del deceso. Otros perfiles, como Doblatge en català, recordaron el trabajo de doblaje de la primera entrega de la saga y la huella que dejó el personaje de Alan Grant en diferentes idiomas y culturas.

En el entorno digital, escenas emblemáticas de la película‘Jurassic Park’ colmaron las redes sociales, evocando una profunda nostalgia entre los usuarios. La muerte de Sam Neill alcanzó tendencia global y generó una ola de imágenes y homenajes que unieron a seguidores de distintos países en un mismo sentimiento de pérdida.

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La familia del actor reiteró su pedido de privacidad y agradeció el apoyo recibido por parte del público. El legado de Sam Neill permanece vivo a través de sus películas, sus personajes y el cariño de los espectadores que lo acompañaron a lo largo de más de cinco décadas.

Jurassic Park III (2001)