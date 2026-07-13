AdP espera terminar el nuevo perfil del aeropuerto de Anta, el único comercial de Áncash, antes de 2028

Aeropuertos del Perú (AdP) anunció que espera finalizar el nuevo perfil del aeropuerto de Anta, ubicado en Huaraz (Áncash), antes de 2028, un objetivo que marcaría un avance frente a los extensos plazos habituales en la obra pública del país.
El anuncio fue realizado por Evans Avendaño Tapia, CEO y gerente general de la concesionaria, durante el lanzamiento del segundo vuelo diario en este terminal operado por LATAM.
Aeropuerto de Anta: crecimiento sostenido tras la llegada de aviones de mayor capacidad
En los últimos dos años, el aeropuerto de Anta ha experimentado una transformación significativa con la llegada de aeronaves Airbus A319 y A320.
Antes, la terminal recibía principalmente aviones Q400, pero la incorporación de aviones de mayor capacidad incrementó la demanda y permitió pasar de tres o cuatro vuelos semanales a dos vuelos diarios.
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Según Avendaño, este cambio ha permitido atender cerca de 160,000 a 170,000 pasajeros desde el inicio de los vuelos regulares comerciales, y se prevé que la cifra anual alcance los 120,000 pasajeros con la actual frecuencia.
La gestión de LATAM en la ruta y la respuesta de los pasajeros han sido factores determinantes para que el aeropuerto de Anta se mantenga con una curva de crecimiento ascendente, mientras otras infraestructuras de la región permanecen relegadas.
Inversiones y mejoras en infraestructura
El crecimiento operativo del aeropuerto ha estado acompañado de una importante inversión en infraestructura. AdP destinó cerca de 15 millones de dólares a la rehabilitación de la pista de aterrizaje, calles de rodaje y plataforma, con el fin de asegurar la resistencia necesaria para operar aviones de mayor peso.
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A este esfuerzo se sumó un aporte directo de Antamina por 1 millón de dólares, que permitió duplicar el tamaño del terminal, instalar una faja de equipaje y dotar de nuevos camiones de bomberos a la estación aérea.
Estas mejoras, según explicó Avendaño, fueron fundamentales para elevar los estándares de protección y seguridad y habilitar la llegada de vuelos comerciales regulares con aviones de gran capacidad. “La consolidación de la ruta ha contribuido a fortalecer la conectividad del corredor turístico y económico de la región”, dijo el ejecutivo.
El caso de Anta contrasta con lo que ocurre en Chimbote. El aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales no opera vuelos comerciales regulares y su terminal ha quedado relegado debido a la falta de avances en los trámites para su modernización. Solo se realizan vuelos privados, chárteres y de emergencia, sin opciones para el público general.
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El desafío de los plazos y la tramitología estatal
Uno de los principales retos para la modernización del aeropuerto de Anta radica en los plazos que impone la normativa de obra pública. El desarrollo del perfil del nuevo terminal, adjudicado recientemente, implica una inversión estimada entre 2 y 3 millones de dólares y constituye el primer paso antes de licitar las etapas de ingeniería y construcción.
No obstante, el CEO de AdP advirtió sobre la lentitud de los procedimientos estatales. “La expectativa es que deberíamos de por lo menos 1 año y medio. Pero, si seguimos con la regulación actual, el desarrollo del perfil podría tomar hasta 5 años”, afirmó Avendaño durante su intervención.
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Según sus estimaciones, si se logra agilizar el proceso, el documento técnico estaría listo hacia finales de 2027 o inicios de 2028; de lo contrario, el plazo podría extenderse hasta 2031.
La empresa busca que las autoridades evalúen cambios regulatorios para reducir los periodos de espera y así avanzar en la construcción y modernización del aeropuerto, cuya demanda proyectada exige una infraestructura acorde con los estándares y expectativas de los usuarios.
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