Perú

Gratificación 2026: ¿Primera vez invirtiendo? Cómo reconocer tu perfil antes de elegir

La gratificación en Perú, que debe pagarse antes del 15 de julio, puede destinarse a invertir y fortalecer el patrimonio personal hacia 2026

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Conexa Financial Group señaló que la gratificación puede iniciar una estrategia de inversión si antes se revisa la situación financiera personal.

El próximo abono de la gratificación en Perú representa una oportunidad concreta para invertir y fortalecer el patrimonio personal en 2026.

La normativa vigente establece que el pago debe realizarse antes del 15 de julio para trabajadores del sector privado y jubilados, considerando la remuneración habitual al 30 de junio y aplicando montos proporcionales para quienes no hayan laborado todo el semestre.

sin embargo, este ingreso adicional puede también utilizarse como punto de partida para planificar y ejecutar estrategias de inversión, de acuerdo con un análisis de Conexa Financial Group.

Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inflación anual se elevó de 2,0% en enero a 2,2% en febrero.
Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inflación anual se elevó de 2,0% en enero a 2,2% en febrero. Foto: Informburo

Organizar las finanzas, primer paso antes de invertir

Antes de destinar dinero a cualquier tipo de inversión, resulta fundamental evaluar la situación financiera personal. Contar con un fondo de emergencia, reducir deudas de alto interés y definir el monto disponible para invertir de manera regular son pasos esenciales.

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Christian Lobatón, CFO de Conexa Financial Group, recomienda actuar de forma informada y disciplinada al tomar decisiones financieras.

La definición de objetivos concretos es clave en este proceso. El experto sugiere establecer metas a corto plazo, como viajes o proyectos personales; a mediano plazo, como la compra de una vivienda o el inicio de un negocio; y a largo plazo, como la jubilación o la independencia financiera.

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Antes de invertir la gratificación, la recomendación es tener un fondo de emergencia, reducir deudas de alto interés y definir cuánto dinero se puede separar con regularidad.

Tipos de perfil de riesgo y opciones de inversión

La elección del vehículo de inversión depende del perfil de riesgo de cada persona. Las alternativas se agrupan en tres categorías principales: conservador, moderado y agresivo, según Lobatón.

  • El perfil conservador prioriza la seguridad y opta por bonos y depósitos a plazo.
  • El perfil moderado busca un equilibrio entre seguridad y rentabilidad, utilizando fondos mixtos.
  • El perfil agresivo apunta a una mayor rentabilidad, asumiendo volatilidad y recurriendo a acciones o criptomonedas.

Además, dentro de la bolsa de valores, los ETFs permiten diversificar la inversión al replicar índices o sectores específicos, y los fondos mutuos ofrecen acceso a carteras administradas profesionalmente, lo que facilita la participación en mercados nacionales e internacionales con montos accesibles.

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En el caso de los bienes raíces, existen opciones que van desde la adquisición directa de propiedades para alquiler o reventa, hasta la participación en fondos inmobiliarios que agrupan recursos de varios inversionistas y distribuyen los rendimientos según la rentabilidad de los activos gestionados.

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El perfil de riesgo define la inversión de la gratificación entre opciones conservadoras, moderadas y agresivas, con bonos, fondos mixtos, acciones o criptomonedas.

Las criptomonedas, por su parte, presentan un alto potencial de valorización, pero su volatilidad exige un conocimiento profundo del mercado y una alta tolerancia al riesgo, ya que las fluctuaciones de precio pueden ser abruptas y significativas en períodos cortos.

También existen opciones como materias primas (oro, plata, petróleo) y activos alternativos, donde se incluyen inversiones directas en proyectos privados o fondos especializados, explica el portavoz.

Capacitación y diversificación, claves del proceso

El aprendizaje continuo es fundamental para cualquier inversionista. Lobatón recomienda “leer sobre educación financiera, seguir noticias económicas y utilizar simuladores de inversión antes de colocar dinero real en el mercado”.

Además, destaca la importancia de diversificar las inversiones y buscar asesoría en empresas o gestores de inversión con trayectoria reconocida.

El ejecutivo de Conexa Financial Group advierte que toda rentabilidad pasada no garantiza resultados similares en el futuro. En tiempos de incertidumbre pueden surgir oportunidades para quienes mantienen disciplina y consultan fuentes confiables.

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