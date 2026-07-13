Más allá de los Medidores inteligentes: Enfoque de Inversión Inteligente

FOTO DE ARCHIVO: Líneas eléctricas de alta tensión en el distrito de San Juan de Miraflores en Lima, Perú. 11 de agosto, 2017. REUTERS/Guadalupe Pardo

En el mundo de los negocios, hay una verdad más que conocida: las compañías más grandes de la historia perdieron su liderazgo, simplemente, por no atreverse a mirar al futuro.

Hoy ya no basta con ampliar la infraestructura eléctrica: debemos reinventar la manera en que la energía se distribuye, se gestiona y genera valor para la sociedad. Con ese propósito, el Ministerio de Energía y Minas ha puesto en marcha la Resolución Ministerial N.° 188-2026-MINEM/DM, una iniciativa que sienta las bases de la red eléctrica del futuro.

Pasaremos de un modelo reactivo, en el que la red actúa únicamente frente a una falla, a un modelo inteligente, digital y bidireccional, capaz de anticipar eventos e integrar recursos energéticos distribuidos, optimizar la operación colocando al ciudadano en el centro de un servicio eléctrico más confiable.

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Con este respaldo normativo, las empresas distribuidoras pueden iniciar el camino hacia una Utility 4.0. La infraestructura física continuará siendo la columna vertebral del sistema eléctrico, pero el verdadero valor estratégico residirá en la inteligencia con la que se gestione. La implementación del Sistema de Medidores Inteligentes (SMI) transformará la red en una plataforma digital capaz de generar información en tiempo real, automatizar procesos y optimizar la toma de decisiones.

Pero esta transformación no se logra únicamente incorporando nuevas tecnologías. Requiere una visión integral que redefina la forma en que las empresas distribuidoras planifican, operan y se relacionan con los ciudadanos. La evolución hacia una Utility 4.0 propone seis pilares estratégicos que de manera articulada permitirán construir un sistema eléctrico más inteligente, resiliente, sostenible y centrado en las personas.

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El primer pilar corresponde a las Operaciones Autónomas y Resilientes, orientadas a incorporar automatización, monitoreo en tiempo real e inteligencia artificial para anticipar fallas, reducir interrupciones y mejorar la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

El segundo pilar es la Transición Energética y los Recursos Energéticos Distribuidos (DER, por sus siglas en inglés Distributed Energy Resources), integrando generación distribuida, almacenamiento con baterías, movilidad eléctrica y otros recursos energéticos distribuidos que harán posible una red más flexible, eficiente y sostenible.

El tercer pilar, Cliente Digital y Nuevos Ingresos, busca transformar la relación entre la empresa y el usuario mediante servicios digitales, atención omnicanal, tarifas inteligentes y nuevos modelos de negocio que respondan a las necesidades de un consumidor cada vez más participativo y conectado.

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El cuarto pilar está constituido por la Gobernanza de Datos, la Inteligencia Artificial y la Automatización, donde los datos se convierten en el principal activo estratégico. La información obtenida en tiempo real permitirá automatizar procesos, optimizar la toma de decisiones, anticipar la demanda, detectar pérdidas y mejorar la eficiencia operativa y comercial.

El quinto pilar es la Ciberseguridad y el Gobierno Digital, indispensable para garantizar la protección de la infraestructura crítica, la privacidad de la información y la continuidad de los servicios frente a las crecientes amenazas del entorno digital, fortaleciendo al mismo tiempo los mecanismos de gobernanza y cumplimiento normativo. Para ello, será necesario adoptar estándares internacionales de seguridad, arquitecturas como Zero Trust, centros especializados de monitoreo y modelos robustos de gobernanza tecnológica.

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Finalmente, el sexto pilar corresponde al Talento, la Cultura y la Gestión del Cambio. Ninguna transformación tecnológica será sostenible sin personas preparadas para liderarla. Por ello, será necesario desarrollar nuevas competencias digitales, promover una cultura de innovación y fortalecer un liderazgo capaz de impulsar el cambio organizacional que demanda la distribución eléctrica del futuro

Estos pilares no constituirían iniciativas aisladas; pueden conformar una hoja de ruta estratégica que permitirá transformar a las empresas distribuidoras en organizaciones inteligentes, capaces de integrar tecnología, datos y talento humano para ofrecer un servicio eléctrico más continuo, confiable, seguro y eficiente, alineado con los desafíos de la transición energética.

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No obstante, convertir esta visión en realidad requerirá inversiones sostenidas, un marco regulatorio moderno, infraestructura tecnológica interoperable y, sobre todo, profesionales con las competencias necesarias para liderar la transformación digital del sector eléctrico. La tecnología, por sí sola, no garantiza el cambio; será el talento humano quien permita aprovechar todo su potencial.

La distribución de energía eléctrica está dejando de ser una actividad centrada exclusivamente en la operación de redes y subestaciones para convertirse en una plataforma inteligente donde convergen infraestructura, datos, automatización e innovación. La transición hacia una Utility 4.0 no solo transformará la manera de operar las empresas distribuidoras, sino también la forma en que los ciudadanos se relacionan con la energía. Ese será el verdadero cambio de paradigma: pasar de administrar una red eléctrica a gestionar un ecosistema digital, resiliente y sostenible que impulse la competitividad del país y mejore la calidad de vida de las personas.

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