Cyber Wow 2026: qué marcas, tiendas y aerolíneas participan en las ofertas por Fiestas Patrias

Cyber Wow 2026: más de 250 marcas participan en la edición con mayores ofertas| Foto: Canva

El Cyber Wow 2026 inicia hoy 13 de julio en Perú con más de 1.200 ofertas y la participación de 250 marcas oficiales, consolidándose como uno de los eventos de comercio electrónico del país. Esta segunda edición anual, organizada por el Interactive Advertising Bureau (IAB Perú), presenta una amplia variedad de descuentos en productos y servicios de tecnología, hogar, moda, salud, turismo y otros sectores.

La campaña, que se extiende hasta el 16 de julio, busca captar la atención de los consumidores que aprovechan las vacaciones y las fiestas patrias para realizar compras y planificar viajes.

El evento organizado por el IAB Perú ofrece miles de descuentos, integra un sello de seguridad para las empresas y proyecta un mayor impulso al comercio electrónico durante la temporada de vacaciones y fiestas patria| Foto: Canva

¿Qué marcas y rubros participan?

Durante la edición de julio, el CyberWow 2026 reúne a empresas líderes de distintos sectores. Participan marcas como Falabella, Ripley, Plaza Vea, Sentua, Mercado Libre, MiFarma, Diners, H&M, Sodimac, Esika, Entel, IShop y Camille & Sophie Dentimax. La lista completa y los detalles de las ofertas se encuentran disponibles en www.cyberwow.pe.

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El evento abarca áreas como tecnología, decoración y hogar, moda, calzado, salud, viajes, turismo, automotriz, entretenimiento, deportes, fitness, infantil, educación y mascotas.

En la primera edición de 2026, realizada en abril, el ticket promedio aumentó un 118 % respecto a periodos anteriores. El volumen de ventas creció más de un 169 % en comparación con las cuatro semanas previas al evento. Además, más de 3,1 millones de tarjetas realizaron transacciones electrónicas, lo que refleja el impacto del Cyber Wow en los hábitos de consumo y el desarrollo del comercio electrónico en Perú.

¿Cómo identificar el Cyber Wow?

Una de las principales novedades de esta edición es la implementación de un sello de marca oficial para todos los comercios participantes, una medida diseñada por el IAB Perú destinada a elevar el estándar de confianza y seguridad en las compras digitales. El distintivo estará visible en las páginas web y redes sociales de las empresas adheridas, con el objetivo de reducir riesgos de estafas y garantizar la autenticidad de las ofertas.

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Cyber Days 2026: estas son las marcas, tiendas y aerolíneas que participan en la jornada de descuentos| Foto: Canva

Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú, explicó que la estrategia responde a la necesidad de proteger al consumidor en un entorno digital en crecimiento.

El inicio de este evento vierual coincide con un periodo clave del calendario peruano, marcado por vacaciones y celebraciones patrias, lo que incrementa el interés en productos y servicios promocionados. La organización espera que los resultados igualen o superen los registros de abril.

La plataforma oficial www.cyberwow.pe concentra todas las ofertas y permite acceder a los comercios verificados

Recomendaciones

Verifica el sello de marca oficial del CyberWow 2026 antes de iniciar cualquier compra. Este distintivo está implementado para proteger a los usuarios y garantizar que las tiendas participantes han sido validadas por los organizadores del evento.

Al realizar una compra online, selecciona medios de pago que ofrezcan protección al comprador y evita transferencias bancarias a cuentas personales o métodos poco transparentes. Si la tienda dispone de opciones como billeteras digitales, verifica que estén asociadas a instituciones financieras reconocidas y que utilicen protocolos de seguridad como autenticación en dos pasos.