Jefferson Farfán no suelta a Magaly Medina e insiste en que responda sobre su servicio comunitario: “Es tan simple, ¿sí o no?”

El exfutbolista cuestionó, una vez más, que la periodista no de detalles de su servicio comunitario tras el juicio que le ganó | YouTube

En la última edición de su pódcast Enfocados, el exfutbolista Jefferson Farfán volvió a poner en el centro de la discusión a Magaly Medina. Insistió públicamente en que la periodista explique con claridad cómo cumple su servicio comunitario tras perder el juicio por difamación que él le ganó en tribunales. La controversia involucra a la figura de ATV y una parroquia de Surco, donde Medina realiza las actividades ordenadas por el fallo judicial.

Farfán no se ha limitado a cuestionar en redes. Armó un equipo para seguir de cerca las jornadas de la periodista y presentó documentos con los que busca demostrar que Medina no habría asistido en las fechas que marca en los registros oficiales. Esos documentos están avalados por la parroquia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), pero el exjugador desconfía de la veracidad de las firmas y huellas.

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En el arranque de su programa, Farfán bautizó a la periodista como “tía 8:30”, en referencia a la hora exacta que aparece como ingreso en los registros. “Mi tía 8:30 ¿qué está pasando, tía, con usted?”, lanzó al aire.

El futbolista Jefferson Farfán gesticula mientras la presentadora Magaly Medina responde con un señalamiento, en una interacción relacionada con trabajo comunitario.

Luego, en diálogo con su colega Roberto Guizasola, desglosó su postura: “Hermano, algo tan simple que demostrar. ¡Simple! Tú has sido ocho y media y te has quedado hasta las seis y media de la tarde, ¿sí o no? Es tan simple, nada más. Si ella es pechadora. Va pa’ adelante. ¿Por qué no contesta eso? ¿Por qué dar tantas vueltas que estuve en la parroquia con el padre Pablo, el padre Pedro y no, directo al mambo. ¿Fuiste o no fuiste? Nada más. Y ahí queda el tema”.

Farfán subrayó que, aunque existen firmas y huellas en los documentos, la pregunta sigue siendo si la periodista realmente cumplió cada jornada. “Supuestamente, ella ha hecho ochenta horas. Imagine, diez horas por jornada. Pero la gente de a pie hacía cuatro o cinco horas, ¿me entiende? Entonces, simplemente es eso, decir si hizo las diez horas que ella firmó y puso su huella. Nada más, es tan simple, señora. Simple, sencillo. Un saludo pa mi tía. Un saludo pa mi tía 8:30. Te queremos tía”.

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Jefferson Farfán dialoga con un presentador en un estudio de televisión adornado con elementos tecnológicos y diversas marcas comerciales.

Magaly Medina mostró evidencia de su servicio comunitario

Después de que Farfán difundió imágenes y documentos el 6 de julio, Magaly Medina rechazó las acusaciones de incumplimiento. Mostró pruebas de su trabajo en la parroquia de Surco y defendió la naturaleza de su labor.

La conductora criticó la vigilancia del exfutbolista, quien llegó a presentar un video para cuestionar el cumplimiento de la sanción. El 7 de julio, desde sus redes sociales, explicó en qué consiste su tarea en la parroquia. Aseguró que se encarga de ordenar documentos y archivos, una función que le asignaron porque falta personal en el lugar. “Esta oficina en la que yo estoy archivando estos rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago porque no hay quien ordene ese tipo de archivos aquí y yo lo hago, es lo que me han designado hacer”, señaló.

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La periodista no dudó en exponer cómo es que trabaja dentro de la parroquia que le designaron para cumplir con su servicio comunitario | Instagram

Medina también explicó que necesita privacidad durante el cumplimiento de la sanción, por la atención mediática que genera su figura. “En esta oficina para tener privacía porque acá en la parroquia no quieren que se me exhiba como un león en zoológico encerrado para distracción del público en general. Yo llamo mucho la atención y esta es una parroquia. No quieren verme ahí con todos los fotógrafos con el público que viene. Si hay público desde que se sabe que yo estoy acá, viene a preguntar: ‘¿Dónde está Magaly? ¿Dónde está Magaly?’”.

Hasta ahora, Magaly Medina sostiene que solo debe rendir cuentas ante la justicia, no ante terceros. La controversia sigue abierta, con declaraciones cruzadas y atención mediática constante.

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