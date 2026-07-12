Perú

Superávit comercial de Perú marca máximo histórico de USD 44.000 millones en 12 meses

El país cerró el primer semestre de 2026 con superávit comercial, reservas internacionales récord y riesgo país en mínimos de 14 años, según el MEF

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MEF - Ministerio de Economía y Finanzas
La balanza comercial de Perú acumuló entre enero y mayo un saldo positivo de USD 19.509 millones, según el Banco Central de Reserva del Perú.

Perú consolidó su posición externa en el primer semestre de 2026 al registrar un superávit comercial acumulado, niveles récord de reservas internacionales y uno de los riesgos país más bajos de América Latina, destacó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado oficial.

Estas cifras, según la cartera liderada por Rodolfo Acuña Namihas, fortalecen la confianza de los inversionistas y mejoran las condiciones para la llegada de nuevas inversiones.

Superávit comercial histórico impulsado por exportaciones

Entre enero y mayo de 2026, la balanza comercial de Perú acumuló un superávit de US$ 19 509 millones, impulsado por exportaciones que alcanzaron el valor récord de US$ 47 345 millones.

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El MEF precisó que en los últimos doce meses el superávit comercial llegó a un máximo histórico de US$ 44 000 millones, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El ministro Acuña Namihas subrayó que “la balanza comercial viene respondiendo bien y en mayo ha alcanzado cifras récord gracias al dinamismo de las exportaciones”.

Aranceles EEUU
La mejora de los términos de intercambio y el alza internacional del oro y el cobre impulsaron las exportaciones de Perú entre enero y mayo.

Este resultado obedeció principalmente al aumento de envíos de minerales, productos agrícolas, químicos y pesqueros, así como a la mejora de los términos de intercambio, que crecieron 28,5% entre enero y mayo.

El avance fue favorecido por un incremento de 35,4% en los precios de exportación, impulsado por las cotizaciones internacionales del oro y el cobre, y el alza en los precios de productos siderometalúrgicos.

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Durante el mismo periodo, las importaciones sumaron US$ 27 836 millones (un aumento de 19,5%), reflejando un mayor flujo de compras de bienes de capital, insumos y bienes de consumo, lo que se vinculó con una demanda interna más robusta.

Reservas internacionales netas en niveles sin precedentes

Al 7 de julio de 2026, las reservas internacionales netas (RIN) del país alcanzaron US$ 99 700 millones, equivalentes al 28% del Producto Bruto Interno nacional.

El MEF resaltó que este nivel representa un respaldo significativo frente a choques externos y posiciona a Perú por encima de economías regionales como Colombia, Chile y México en cuanto a reservas respecto al tamaño de su economía.

Un país con elevadas reservas y bajo riesgo soberano puede enfrentar mejor la volatilidad internacional, preservar su estabilidad y acceder a financiamiento en condiciones más favorables. Esto genera un entorno de mayor confianza para las empresas, la inversión y la generación de empleo”, afirmó el titular del MEF.

Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas
El riesgo país de Perú cayó a 110 puntos básicos en el índice EMBIG y marcó su nivel más bajo desde octubre de 2012.

Riesgo país en mínimos y fundamentos macroeconómicos sólidos

El reporte del Ministerio de Economía y Finanzas detalló que al 8 de julio de 2026, el riesgo país medido por el índice EMBIG se ubicó en 110 puntos básicos, el nivel más bajo desde octubre de 2012.

En el periodo enero-julio, el promedio fue de 124 puntos básicos, muy por debajo de los 290 puntos básicos promedio en América Latina, ubicando a Perú entre los países de menor riesgo de la región.

Según el ministro Acuña Namihas, este desempeño se explica por la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país, como el manejo prudente de las finanzas públicas, el bajo nivel de deuda, la autonomía del Banco Central de Reserva y el respaldo de las reservas internacionales.

Estos factores permiten preservar la estabilidad económica, reducir los costos de financiamiento y mantener condiciones favorables para la inversión y el crecimiento”, subrayó el funcionario.

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