Perú

Danzas típicas que representan la identidad peruana: expresión, herencia y diversidad en costa, sierra y selva

Manifestaciones como la marinera, el huayno y el festejo muestran el mestizaje y la historia de pueblos costeros, andinos y amazónicos, donde la música y el baile mantienen el espíritu de sus comunidades

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Perú es un país con gran diversidad de danzas lo que propicia un gran cúmulo de cultura rica en tradición y festividad.

Ocho expresiones dancísticas, entre ellas la marinera norteña, el huayno, el festejo y la danza de las tijeras, sintetizan la diversidad y riqueza cultural del Perú, con raíces prehispánicas, coloniales y republicanas que se mantienen activas en celebraciones regionales. Según PromPerú, estas danzas reflejan no solo la geografía del país, sino también la pluralidad de sus comunidades, con representaciones en la costa, la sierra y la Amazonía. Datos oficiales del Ministerio de Cultura existen 51 etnias y 1.786 comunidades indígenas en el territorio peruano, contexto que explica el abanico coreográfico que se despliega en fiestas, comparsas y festividades de carácter agrícola, ceremonial y religioso.

Seis bailarines con vestuario tradicional de Perú: marinera, andino y amazónico. Fondo con playa, mar, montañas nevadas y cascada.
Bailarines peruanos con trajes de marinera, huayno y amazónicos representan la riqueza cultural del país ante un fondo que integra paisajes de costa, sierra y selva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las danzas más difundidas aparece la marinera norteña, originada en La Libertad y Lambayeque, que recibe su nombre actual en honor a la Marina de Guerra del Perú tras la Guerra del Pacífico de 1879, atribuido al escritor Abelardo Gamarra Rondó. La publicación la presenta como una fusión de tradiciones hispanas, indígenas y africanas, con antecedentes en la danza del Chimo de Lambayeque. Hoy, la marinera norteña cuenta con reconocimiento de la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad y tiene su principal vitrina en Trujillo, sede del Concurso Nacional y Mundial de la Marinera cada enero.

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Día Mundial del Turismo: del huayno a la marinera, el Perú exhibe la fuerza de sus danzas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Día Mundial del Turismo: del huayno a la marinera, el Perú exhibe la fuerza de sus danzas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Marinera Norteña: Elegancia, galanteo y el patrimonio cultural de la costa

La marinera norteña se distingue por su estructura de danza de salón y por el ritual de galanteo entre la pareja, que simboliza el cortejo tradicional costeño. Trujillo es conocida como la Capital Nacional de la Marinera, donde los bailarines compiten mostrando destreza, coordinación y una marcada influencia del mestizaje cultural. El vestuario, con faldas amplias y sombreros de ala ancha, junto con el uso de pañuelos, acompaña pasos ágiles y una coreografía que resalta la picardía y la elegancia del baile.

El evento más relevante es el Concurso Nacional y Mundial de la Marinera, que atrae cada año a delegaciones de distintas regiones y del extranjero, consolidando la proyección internacional de esta expresión. La Unesco ha reconocido la marinera norteña como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, subrayando su valor identitario para el país.

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Hombre y mujer bailando. Ella con blusa blanca, falda de volantes roja, azul y blanca. Él con traje claro, sombrero de paja y pañuelo blanco. Ambos con pañuelos.
Una pareja vestida con trajes típicos baila marinera norteña, agitando pañuelos blancos bajo la luz del atardecer en una plaza tradicional de Trujillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Huaylas y la Valicha: El zapateo enérgico y festivo de la sierra central y sur

El huayno es la danza más difundida en los Andes peruanos. Reúne elementos coreográficos y musicales de origen prehispánico que se han enriquecido con influencias hispánicas y religiosas. Su función original estuvo ligada a las labores de siembra y cosecha, aunque hoy predomina en festividades patronales y celebraciones dedicadas a santos y vírgenes.

La coreografía del huayno involucra grupos de hombres y mujeres, con vestimenta tradicional andina asociada a las faenas agrícolas. El texto menciona que su presencia destacada se localiza en Ayacucho, Cusco, Arequipa, Apurímac, Huancavelica y Junín. El término podría derivar de la expresión quechua “Waynaricunataky”, que significa “canción que representa a un joven enamorado”.

Feria gastronómica y turística
Las celebraciones regionales en Junín ofrecen al viajero la oportunidad de integrarse a costumbres llenas de color y música. - Crédito: Difusión

La Danza de las Tijeras: Misticismo, destreza y herencia ancestral andina

La danza de las tijeras ocupa un lugar central dentro del repertorio andino y es reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2010. Se realiza principalmente en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, aunque ha alcanzado Lima y otras ciudades. Su coreografía destaca por el uso de tijeras de metal en la mano derecha, que los bailarines entrechocan mientras ejecutan movimientos acrobáticos y arriesgados.

El origen de esta danza se remonta a la época preinca, según la publicación, y habría sido difundida por los chancas. Durante la colonia, la danza se mantuvo de manera clandestina, y escritores y antropólogos como José María Arguedas la vinculan con el culto a huacas sagradas y deidades andinas. El colorido de los trajes, los sombreros prominentes y la música con violines y arpas refuerzan el carácter ritual y competitivo de la presentación.

La danza de las tijeras cuenta con dos reconocimientos oficiales: Patrimonio Cultural del Perú desde 1995 y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2010.

Danzante en salto con traje tradicional andino, sombrero decorado, chaqueta bordada, pantalón con flecos, sandalias y tijeras metálicas. Montañas y cielo azul.
Un danzante de la danza de las tijeras, vestido con traje bordado y sombrero alto, salta mientras sostiene unas tijeras metálicas en el aire sobre un fondo de montañas andinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Anaconda y danzas amazónicas: Ritmos alegres que rinden culto a la naturaleza

La danza amazónica abarca una amplia gama de expresiones propias de los pueblos indígenas de la selva peruana, con antigüedad milenaria y vinculación directa con hechos históricos, rituales y la naturaleza. En estas representaciones, los danzantes utilizan flechas, machetes y lanzas, y suelen pintarse los rostros con figuras de felinos o motivos geométricos. Algunas coreografías incluyen imitaciones de sonidos de animales salvajes.

Actualmente, pueden apreciarse en festividades como la Fiesta de San Juan, en espacios turísticos y en celebraciones comunitarias, donde la música, los instrumentos y la interacción colectiva refuerzan la cohesión social y la transmisión de saberes ancestrales.

Carnaval de Rioja reúne danzas, gastronomía y tradiciones amazónicas en San Martín. (Foto: Agencia Andina)
Carnaval de Rioja reúne danzas, gastronomía y tradiciones amazónicas en San Martín. (Foto: Agencia Andina)

La costa afroperuana y norteña: Festejo, tondero y los vínculos del mestizaje

El festejo es una de las principales expresiones de la costa peruana, con raíces afrodescendientes, y se baila principalmente en Ica y el sur de Lima. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando los afroperuanos celebraban con tambores de cuero y quijadas de burro, instrumentos que luego fueron reemplazados por el cajón peruano y la guitarra. El festejo se caracteriza por su ritmo alegre y la ejecución en pareja, con movimientos de brazos y piernas, y vestimenta típica de los trabajadores de viñedos.

El tondero, por su parte, se asocia a la costa norte, especialmente a Morropón en Piura y Zaña en Lambayeque. Es una danza y género musical influido por la migración gitana, la cultura afroperuana y la tradición criolla norteña. Su origen colonial y su relación con la danza de la pava, ya extinta, se expresan en la música, la coreografía en pareja y el acompañamiento de palmas.

Fotografía de la presentación del elenco nacional de folclor de Perú con 'Retablo', un espectáculo de danzas que recorre la diversidad de las danzas de la costa, sierra y selva del Perú, como el festejo, el huaylarsh, la chonguinada, el tondero, la marinera norteña. EFE/José Jácome
Fotografía de la presentación del elenco nacional de folclor de Perú con 'Retablo', un espectáculo de danzas que recorre la diversidad de las danzas de la costa, sierra y selva del Perú, como el festejo, el huaylarsh, la chonguinada, el tondero, la marinera norteña. EFE/José Jácome

Dónde ver los mejores elencos de folclor nacional durante los feriados de julio

Durante los feriados de julio, los principales elencos de danza folclórica de Perú ofrecen presentaciones en espacios emblemáticos como el Gran Teatro Nacional de Lima, el Teatro Municipal de Trujillo y festivales regionales en Ayacucho, Puno y Cusco. El Concurso Nacional de la Marinera en Trujillo, la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno y los carnavales de Cajamarca, Ayacucho y Abancay constituyen escenarios ideales para apreciar la riqueza de las danzas típicas.

Además, la Fiesta de San Juan en la Amazonía y la celebración del Inti Raymi en Cusco permiten observar la vigencia de las tradiciones en contextos comunitarios y turísticos. Los grupos de proyección folclórica y las comparsas regionales suelen participar en desfiles y concursos, garantizando la continuidad y renovación del repertorio tradicional.

Bailarines de Junín en trajes folclóricos coloridos interpretan una danza tradicional en un escenario cubierto, con hombres y mujeres sonrientes en movimiento
Delegaciones de Junín presentan danzas tradicionales en el lanzamiento de los Carnavales 2026 en Lima, celebrando su ascenso como cuarto destino turístico del Perú (Directur Junín)

La diversidad de danzas peruanas, desde la costa hasta la Amazonía, constituye un componente esencial de la identidad nacional y un puente entre la historia, la memoria colectiva y la creatividad popular.

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