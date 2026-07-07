Llegan los colosos: Petroperú se alista para recibir buques de 150,000 toneladas en el nuevo Terminal Multiboyas II de Talara

La nueva infraestructura de Petroperú fue diseñada para atender buques AFRAMAX y SUEZMAX y mejorar la logística portuaria de la Refinería Talara.

Petroperú completó la fase constructiva offshore del Terminal Multiboyas II en la Refinería Talara, consolidando uno de los hitos más relevantes en la modernización de la infraestructura energética del país.

La conclusión de las obras en el mar representa un avance estratégico que permitirá la atención de buques de mayor tamaño en el complejo de refinación más moderno de Perú, según informó la compañía estatal.

Nuevo terminal ampliará capacidad y eficiencia operativa

El proyecto Terminal Multiboyas II contempla la construcción de instalaciones marítimas y terrestres orientadas a fortalecer la recepción de crudo y el despacho de residuales.

Petroperú detalló que, tras finalizar la etapa offshore, la ejecución de las obras terrestres continúa en desarrollo, formando así un sistema integral que conectará embarcaciones y refinería de manera más eficiente.

PUBLICIDAD

Petroperú informó que continúan las obras terrestres para conectar el terminal marítimo con la refinería y optimizar la recepción de crudo y el despacho de residuales.

El nuevo terminal permitirá recibir buques de hasta 150,000 toneladas de peso muerto (DWT), categorías AFRAMAX y SUEZMAX, utilizadas para el transporte de grandes volúmenes de petróleo.

Esta capacidad permitirá la transferencia segura de hasta un millón de barriles de crudo, fortaleciendo la confiabilidad en el abastecimiento energético de la Refinería Talara y optimizando la logística portuaria de la región.

Ceremonia oficial y respaldo institucional

La culminación de la fase marina fue reconocida durante una ceremonia en la Refinería Talara, con la participación del presidente del Directorio de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu Bolaños.

También estuvieron miembros del directorio, el gerente general Gustavo Villa Mora, autoridades locales y representantes del Consorcio PSAMPO-PSAMP, responsable de la ejecución de los trabajos offshore.

PUBLICIDAD

Según la empresa, esta infraestructura responde a los más altos estándares técnicos y regulatorios exigidos para operaciones marítimas de gran escala.

El Terminal Multiboyas II permitirá recibir buques de hasta 150.000 toneladas y transferir hasta un millón de barriles de crudo en Talara.

Autorizaciones y perspectivas para la próxima etapa

El Terminal Multiboyas II cuenta con las principales autorizaciones para su construcción, como el Derecho de Uso de Área Acuática, la Habilitación Portuaria, la Viabilidad Técnica y de Área Acuática, el Plan de Monitoreo Arqueológico y el Manual de Diseño, entre otras.

Mientras avanzan las obras terrestres, Petroperú prosigue con las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones finales que habilitarán la puesta en operación del sistema.

Impacto en la cadena logística y abastecimiento nacional

Con la incorporación de esta infraestructura marítima, la Refinería Talara incrementará su capacidad de recepción y despacho, adecuándose a las necesidades de la industria petrolera internacional.

PUBLICIDAD

El nuevo terminal está diseñado para facilitar la transferencia de crudo desde buques de gran porte, elevando los estándares de seguridad y eficiencia en las operaciones portuarias.

La culminación de la fase offshore del Terminal Multiboyas II representa un paso clave en el desarrollo energético de Perú, alineado con la meta de fortalecer la autosuficiencia en el suministro de hidrocarburos y consolidar la posición estratégica de Talara en la región.

El Terminal Multiboyas II ya cuenta con autorizaciones como el Derecho de Uso de Área Acuática, la Habilitación Portuaria y la Viabilidad Técnica.

¿Cómo va la privatización de Petroperú?

PROINVERSIÓN decidió ampliar el cronograma de la subasta pública de inmuebles de Petroperú para integrar 455 activos adicionales, en cumplimiento del Decreto de Urgencia 010-2026 que exige la presentación en junio de la lista de bienes a ser transferidos al sector privado como parte de la estrategia para recuperar la salud financiera de la empresa.

PUBLICIDAD

Esta decisión responde a la entrega, a fines de mayo, de un inventario masivo de propiedades por parte de Petroperú S.A., lo que obliga a estructurar un portafolio amplio y competitivo para atraer mayor interés del sector inmobiliario y optimizar la rentabilidad del proceso.

Actualmente, PROINVERSIÓN realiza la valorización y el due diligence técnico de estos activos, que incluyen propiedades premium en Lima, desarrollos residenciales en Tumbes y Piura, y complejos urbanísticos en Talara.

El objetivo es separar los bienes estratégicos del negocio petrolero de aquellos con potencial inmobiliario, maximizando su valor y generando liquidez para estabilizar financieramente a Petroperú.

PUBLICIDAD

Se prevé retomar la primera subasta entre agosto y septiembre, facilitando la participación de nuevos inversionistas y respaldando la estrategia estatal de generación de capital.