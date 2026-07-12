Perú

Imbatible: legumbres peruanas conquistan el mundo y alcanzan los USD 117 millones en 2025, ¿A cuántos mercados llegaron?

El valor exportado en 2025 refleja la expansión internacional del sector y el impacto en miles de familias productoras, de acuerdo con el MIDAGRI

Guardar
Google icon
Frejol canario, frijol - Perú - 15 de diciembre
Perú se ubicó entre los 25 principales productores y exportadores mundiales de legumbres tras un crecimiento sostenido desde 1990.

El Perú ha logrado posicionar sus legumbres en más de 50 mercados internacionales de Europa, Norteamérica y Asia, impulsando la economía rural y reforzando su papel como uno de los mayores exportadores globales del sector, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

La variedad y calidad de productos como los pallares, frijoles y garbanzos han permitido que las menestras peruanas lleguen a destinos tan diversos como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Corea del Sur.

Exportaciones en crecimiento y liderazgo en el sector

De acuerdo con el MIDAGRI, el Perú figura entre los 25 principales países productores y exportadores de legumbres a nivel mundial, junto con Canadá, Australia, India, Turquía, Egipto y Brasil.

PUBLICIDAD

Las exportaciones nacionales de legumbres han mostrado una tendencia creciente desde 1990, al pasar de 1 millón de dólares a superar los 117 millones de dólares al cierre de 2025.

Lentejas spicy veganas, guiso de lentejas, receta picante, comida vegana, especias, proteína vegetal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Unas 140 mil familias cultivan legumbres en Perú y Cusco, Cajamarca y La Libertad figuran entre las regiones de mayor producción.

Este avance ha sido impulsado por la demanda mundial de alimentos saludables y nutritivos, así como por la calidad de las variedades peruanas. Las principales leguminosas cultivadas en el país incluyen frijoles, pallares, tarwi, habas, arvejas, zarandaja y frijol de palo.

Destacan como regiones productoras Cusco, Cajamarca y La Libertad, donde la agricultura familiar desempeña un rol central en la producción y comercialización, según la información proporcionada por el MIDAGRI.

PUBLICIDAD

Impacto social y económico en la agricultura familiar

La actividad leguminosa beneficia a más de 140 mil familias dedicadas al cultivo y dinamiza la economía rural. Durante 2025, se cosecharon alrededor de 93 mil hectáreas, generando una producción de 350 mil toneladas de legumbres.

Este sector creó 12,6 millones de jornales, y el 82% de las tierras dedicadas a este cultivo corresponden a la agricultura familiar, impactando de manera indirecta a más de 700 mil personas.

La cartera ministerial subrayó que la producción y exportación de leguminosas contribuye significativamente a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos para los pequeños productores, quienes han encontrado en estos cultivos una alternativa sostenible y rentable.

Con un perfil nutricional impresionante, el Lupinus mutabilis ha sido fundamental en la dieta de varias culturas andinas. Conoce sus beneficios para la salud y cómo integrarlo en tu alimentación diaria. Foto: CampUCSS
La agricultura familiar concentra el 82 % de las tierras destinadas a legumbres en Perú y beneficia de forma indirecta a más de 700 mil personas.

Día Nacional de las Legumbres y valor nutricional

Con el objetivo de promover la producción y el consumo, el MIDAGRI estableció el 12 de julio como el “Día Nacional de las Legumbres” a través de la Resolución Ministerial N.° 263-2016. Esta fecha busca destacar la importancia de estos cultivos para la agricultura sostenible y su aporte al cumplimiento de la Agenda 2030.

Las legumbres representan una fuente asequible de proteínas vegetales, además de aportar hierro, zinc, calcio y fibra. El tarwi, leguminosa ancestral de los Andes, contiene entre 45% y 50% de proteína asimilable por cada 100 gramos, mientras que otras variedades aportan entre 22% y 28%.

Este perfil nutricional resulta clave para el combate de la desnutrición y el fomento de dietas equilibradas, especialmente en las zonas más vulnerables del país, según resaltó el MIDAGRI.

Consumo nacional y recomendaciones internacionales

Las campañas promovidas por el MIDAGRI han elevado el consumo per cápita de legumbres en el país de 2,5 a 7,5 kilogramos al año.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda alcanzar al menos 9 kilogramos anuales por persona. El ministerio reafirmó su compromiso con el impulso de acciones para incrementar el consumo interno y afianzar la presencia de las legumbres peruanas en los mercados internacionales.

Temas Relacionados

legumbresDía Nacional de las LegumbresexportacionesMIDAGRIagriculturaperu-economia

Más Noticias

Día del Docente universitario El nuevo equilibrio en el aula: Docente + Estudiante + IA

A propósito del Día del Docente Universitario este 11 de julio, nos enfrentamos a interrogantes cruciales: ¿Cómo redefinir la cátedra en la era de la IA? ¿Cuáles son los desafíos éticos y pedagógicos de integrar tutores IA en la educación superior? Una mirada a los retos actuales de la docencia para transformar la tecnología en un aliado del pensamiento crítico y la empatía en las aulas.

Día del Docente universitario El nuevo equilibrio en el aula: Docente + Estudiante + IA

Ferran Adrià, reconocido chef, afirma cuál es el destino gastronómico más importante de este año después de Francia: no es Perú

La declaración se dio en el Foro Internacional Turium 2026 en Madrid, tras recibir el Turium Connecting Excellence Award, donde también sostuvo que Francia conserva su liderazgo y que China acelerará su proyección en cinco años

Ferran Adrià, reconocido chef, afirma cuál es el destino gastronómico más importante de este año después de Francia: no es Perú

De fabricar ladrillos artesanales a proteger Chan Chan: la historia del adobero que desde hace 15 años conserva la ciudad de barro más grande del mundo

Su importante labor consiste en hacer adobes especiales para proteger las estructuras arqueológicas

De fabricar ladrillos artesanales a proteger Chan Chan: la historia del adobero que desde hace 15 años conserva la ciudad de barro más grande del mundo

Shirley Arica revela que su hija rechazó su romance con Pablo Heredia: “A ella no le cae”

La exchica reality confesó que su hija influyó en su decisión de continuar o no su relación con el actor argentino

Shirley Arica revela que su hija rechazó su romance con Pablo Heredia: “A ella no le cae”

Temblor en Perú EN VIVO hoy 12 de julio: Último sismos que reporta el IGP

La capital peruana registró un movimiento sísmico de magnitud 4.3 con epicentro en las cercanías de Lurín el pasado viernes. Y hoy se produjo un sismo en Ancón según reportó el Instituto Geofísico del Perú

Temblor en Perú EN VIVO hoy 12 de julio: Último sismos que reporta el IGP
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori espera conversar con Donald Trump: “hay muchas cosas en las que podemos seguir trabajando juntos”

Keiko Fujimori espera conversar con Donald Trump: “hay muchas cosas en las que podemos seguir trabajando juntos”

Cancillería aclara el alcance del informe de la ONU sobre Pedro Castillo: “No modifican las decisiones que adopten las autoridades”

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Tomás Gálvez reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza al Ministerio Público: Estos son los casos que asumirá

Javier Milei confirma que asistirá a toma de mando de Keiko Fujimori: “El 28 de julio voy a estar en Perú”

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica revela que su hija rechazó su romance con Pablo Heredia: “A ella no le cae”

Shirley Arica revela que su hija rechazó su romance con Pablo Heredia: “A ella no le cae”

Magaly Medina sorprende al referirse a su exesposo: “Es muy importante en mi vida”

Beto Ortiz revela que Melissa Klug será la primera invitada de ‘El Valor de la Verdad’ con Martín del Pomar: “¡Qué novedad!”

Hugo García se convirtió en padre: Isabella Ladera dio a luz en el agua y compartieron emotivas fotos de su bebé

Jackson Mora se defiende ante juez, pero seguirá su proceso en prisión: “Todo el mundo sabe quién soy y no expondría a mi hermana”

DEPORTES

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de Liga Femenina 2026

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de Liga Femenina 2026

Hinchas peruanos respaldaron a Argentina: festejo en Lima y expectativa por el duelo ante Inglaterra

Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido por final ida de Liga Femenina 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026