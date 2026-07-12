Imbatible: legumbres peruanas conquistan el mundo y alcanzan los USD 117 millones en 2025, ¿A cuántos mercados llegaron?

El Perú ha logrado posicionar sus legumbres en más de 50 mercados internacionales de Europa, Norteamérica y Asia, impulsando la economía rural y reforzando su papel como uno de los mayores exportadores globales del sector, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).
La variedad y calidad de productos como los pallares, frijoles y garbanzos han permitido que las menestras peruanas lleguen a destinos tan diversos como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Corea del Sur.
Exportaciones en crecimiento y liderazgo en el sector
De acuerdo con el MIDAGRI, el Perú figura entre los 25 principales países productores y exportadores de legumbres a nivel mundial, junto con Canadá, Australia, India, Turquía, Egipto y Brasil.
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Las exportaciones nacionales de legumbres han mostrado una tendencia creciente desde 1990, al pasar de 1 millón de dólares a superar los 117 millones de dólares al cierre de 2025.
Este avance ha sido impulsado por la demanda mundial de alimentos saludables y nutritivos, así como por la calidad de las variedades peruanas. Las principales leguminosas cultivadas en el país incluyen frijoles, pallares, tarwi, habas, arvejas, zarandaja y frijol de palo.
Destacan como regiones productoras Cusco, Cajamarca y La Libertad, donde la agricultura familiar desempeña un rol central en la producción y comercialización, según la información proporcionada por el MIDAGRI.
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Impacto social y económico en la agricultura familiar
La actividad leguminosa beneficia a más de 140 mil familias dedicadas al cultivo y dinamiza la economía rural. Durante 2025, se cosecharon alrededor de 93 mil hectáreas, generando una producción de 350 mil toneladas de legumbres.
Este sector creó 12,6 millones de jornales, y el 82% de las tierras dedicadas a este cultivo corresponden a la agricultura familiar, impactando de manera indirecta a más de 700 mil personas.
La cartera ministerial subrayó que la producción y exportación de leguminosas contribuye significativamente a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos para los pequeños productores, quienes han encontrado en estos cultivos una alternativa sostenible y rentable.
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Día Nacional de las Legumbres y valor nutricional
Con el objetivo de promover la producción y el consumo, el MIDAGRI estableció el 12 de julio como el “Día Nacional de las Legumbres” a través de la Resolución Ministerial N.° 263-2016. Esta fecha busca destacar la importancia de estos cultivos para la agricultura sostenible y su aporte al cumplimiento de la Agenda 2030.
Las legumbres representan una fuente asequible de proteínas vegetales, además de aportar hierro, zinc, calcio y fibra. El tarwi, leguminosa ancestral de los Andes, contiene entre 45% y 50% de proteína asimilable por cada 100 gramos, mientras que otras variedades aportan entre 22% y 28%.
Este perfil nutricional resulta clave para el combate de la desnutrición y el fomento de dietas equilibradas, especialmente en las zonas más vulnerables del país, según resaltó el MIDAGRI.
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Consumo nacional y recomendaciones internacionales
Las campañas promovidas por el MIDAGRI han elevado el consumo per cápita de legumbres en el país de 2,5 a 7,5 kilogramos al año.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda alcanzar al menos 9 kilogramos anuales por persona. El ministerio reafirmó su compromiso con el impulso de acciones para incrementar el consumo interno y afianzar la presencia de las legumbres peruanas en los mercados internacionales.
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