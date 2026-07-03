Áncash: Montañistas se salvan de quedar sepultados por avalancha en Alpamayo

Un grupo de montañistas evitó ser sepultado por una avalancha ocurrida en la canaleta del nevado Alpamayo, considerado uno de los picos más icónicos de la cordillera Blanca y del Parque Nacional Huascarán, en la región Áncash.
El incidente se registró cuando los escaladores se encontraban instalando el Campo 1, y la caída de nieve y hielo se produjo treinta minutos antes de que pudieran documentar la magnitud del desprendimiento.
“Que ha caído una avalancha hace treinta minutos atrás. Canaleta de Alpamayo, miren. Sin mesa”, relató uno de los presentes, mientras mostraba imágenes del lugar y el impacto en la ruta.
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Según la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), la presencia inestable de seracs —grandes bloques de hielo— en la parte superior del glaciar mantiene la preocupación entre guías y deportistas.
“Los seracs en la parte superior continúan inestables y representan un peligro real e inminente para quienes transiten por la zona. Pedimos máxima precaución, evaluar bien los tiempos de exposición y, sobre todo, priorizar la seguridad de los equipos que suben a la montaña”, señaló Beto Pinto Toledo, presidente de la AGMP.
Las autoridades y los guías de montaña coinciden en que este tipo de incidentes se ha vuelto más frecuente debido al retroceso de los glaciares, fenómeno atribuido al calentamiento global.
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“Están advirtiendo de un deslizamiento constante que está ocurriendo en el acceso al campo uno del nevado Alpamayo”, precisó Pinto. El especialista advirtió también que estas condiciones no son exclusivas del Alpamayo, sino que afectan a muchas rutas de alta montaña a nivel mundial.
Riesgos crecientes y llamado a la gestión del riesgo
La AGMP y los especialistas han reiterado la importancia de extremar las medidas de precaución tanto para deportistas como para agencias de turismo que ofrecen expediciones guiadas en la zona.
“Se recomienda la máxima precaución para los deportistas que lleguen a este lugar y para las agencias de turismo que ofrecen visitas guiadas”, señala el comunicado de la asociación.
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El presidente de la AGMP instó a la comunidad de montañistas, guías y deportistas en general a fortalecer la gestión del riesgo.
“En ese sentido, llamar a toda la comunidad montañera, a los guías de montaña, a tomar sus precauciones, hacer una mejor gestión de riesgo para poder evitar algo lamentable en esta zona y también hacer un llamado a los deportistas, a los montañistas que van sin guías, tener estos cuidados”, puntualizó Pinto.
Las avalanchas y los desprendimientos de grandes bloques de hielo se han registrado también en otros nevados de la cordillera Blanca, como Tocllaraju, donde un reciente incidente dejó víctimas y puso en evidencia los riesgos que enfrentan quienes practican deportes de montaña en la región.
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La organización recomendó que todas las expediciones cuenten con guías oficiales de montaña certificados, profesionales capacitados para tomar decisiones técnicas y proteger la seguridad de los participantes.
Recomendaciones para escalar
- Infórmate sobre el estado de la ruta y las condiciones climáticas
Consultar a AGMP, reportes de guías y pronósticos meteorológicos ayuda a anticipar posibles riesgos antes del ascenso.
- Contrata guías de alta montaña acreditados
La experiencia de guías locales autorizados es clave para una travesía segura y para elegir rutas adecuadas según nivel y condiciones.
- Lleva el equipo apropiado y revisa su estado
Contar con ropa, calzado técnico, equipo de seguridad y comunicación en óptimo estado reduce los riesgos durante la expedición.
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