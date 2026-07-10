Perú

Pasaporte electrónico: conoce las sedes de Migraciones en el sur del Perú donde puedes realizar el trámite

La entidad recordó que el trámite del pasaporte electrónico puede realizarse sin cita previa en las oficinas autorizadas, bajo la modalidad de atención por orden de llegada y dentro del horario de cada sede

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El pasaporte electrónico en Perú es un documento de viaje que cumple con los estándares internacionales de seguridad y se emite con tecnología de chip incorporada. (Andina)
El pasaporte electrónico en Perú es un documento de viaje que cumple con los estándares internacionales de seguridad y se emite con tecnología de chip incorporada. (Andina)

Si estás planeando un viaje al extranjero y vives en el sur del Perú, ya no necesitas trasladarte hasta Lima para tramitar tu pasaporte electrónico. La Superintendencia Nacional de Migraciones cuenta con sedes habilitadas en distintas regiones donde los ciudadanos pueden solicitar este documento y continuar con su proceso de viaje desde su propia localidad.

La entidad mantiene puntos de atención en Ayacucho, Arequipa, Cusco, Ica, Moquegua, Puno y Tacna, donde los usuarios pueden realizar el trámite de manera presencial. Además, desde el 1 de junio, Migraciones permite gestionar el pasaporte sin cita previa en sus oficinas habilitadas, bajo la modalidad de atención por orden de llegada.

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Para acceder al servicio, los ciudadanos deben cumplir con requisitos básicos como presentar su DNI vigente y pagar la tasa de S/ 120.90 por derecho de trámite. A continuación, conoce cuáles son las sedes disponibles en el sur del país, dónde se ubican y qué necesitas para obtener tu documento de viaje.

Migraciones habilita 2 mil citas diarias para tramitar pasaporte en Lima: ¿En qué distrito está disponible?
Migraciones habilita 2 mil citas diarias para tramitar pasaporte en Lima: ¿En qué distrito está disponible?| Andina (Composición Infobae)

¿En qué regiones del sur puedes tramitar tu pasaporte electrónico?

La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó distintos puntos de atención para acercar el servicio a los ciudadanos que residen fuera de la capital. Estas son las sedes disponibles en el sur del Perú:

  • Ayacucho: Centro MAC Ayacucho, ubicado en el Terrapuerto Municipal Libertadores de América – nivel 2, en la avenida Pérez de Cuéllar s/n, Los Artesanos.
  • Arequipa: Centro MAC Arequipa, ubicado en el centro comercial Mall Aventura Porongoche – nivel 2, avenida Porongoche n.° 500, Paucarpata.
  • Cusco: Centro MAC Cusco, ubicado en el centro comercial Real Plaza – nivel 1, avenida Collasuyo n.° 2964.
  • Ica: Centro MAC Ica, ubicado en el centro comercial Megaplaza Ica – nivel 2, avenida Los Maestros n.° 206-208.
  • Moquegua: Centro Comercial Plaza Center Moquegua, ubicado en la avenida Circunvalación 1B, sub lote 1-A, Fundo Gramadal.
  • Puno: Jefatura Zonal Puno, ubicada en el jirón Ayacucho n.° 270-280; y Centro MAC Juliaca, ubicado en el centro comercial Real Plaza Juliaca.
  • Tacna: Jefatura Zonal Tacna, ubicada en la avenida Circunvalación Sur Oeste s/n, urbanización El Triángulo.
Pasaporte peruano
Pasaportes serán destruidos si no so recogidos - Andina

Estas oficinas permiten que los ciudadanos puedan acceder al documento de viaje desde sus propias regiones y evitar gastos adicionales por desplazamiento hacia Lima.

¿Qué requisitos necesitas para obtener el pasaporte electrónico?

Para solicitar el pasaporte electrónico, Migraciones establece como requisito principal presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y correspondiente a la última versión emitida. Además, el ciudadano debe contar con el comprobante de pago por el derecho de trámite.

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Pasaporte peruano permite el ingreso a 74 países
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El procedimiento requiere la presencia del titular para la toma de fotografía y la validación de identidad. Una vez completado el proceso, el documento puede ser entregado el mismo día, según la disponibilidad operativa de la sede.

La atención mantiene criterios de prioridad para adultos mayores, gestantes y personas que acuden acompañadas de menores de edad, de acuerdo con las disposiciones establecidas para la atención al público.

Migraciones advierte sobre tramitadores y pagos adicionales

La entidad recordó a los ciudadanos que el trámite del pasaporte electrónico se realiza directamente en sus oficinas autorizadas y recomendó evitar recurrir a intermediarios que ofrecen acelerar el proceso o conseguir turnos.

Migraciones señaló que el nuevo sistema presencial busca facilitar el acceso al servicio y reducir las dificultades que se presentaban con la asignación de citas virtuales, debido a la intervención de bots y tramitadores que generaban obstáculos para los usuarios.

Emisión de pasaportes en Perú.

La institución también indicó que la atención se realiza mediante tickets entregados en las sedes, por lo que los ciudadanos deben acudir con sus documentos completos y respetar el orden establecido para evitar retrasos.

Con esta modalidad, los peruanos que necesitan viajar al extranjero cuentan con más puntos de atención para gestionar su pasaporte electrónico de manera directa, segura y sin acudir a intermediarios.

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