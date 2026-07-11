Perú

Esto es todo lo que omite el informe de expertos de la ONU sobre Pedro Castillo

Deficiente. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ignoró pronunciamientos clave de la justicia peruana, aceptó sin cuestionamiento los alegatos a favor del expresidente y omitió que intentó escapar a la Embajada de México. Sugiere su liberación a pesar de que se le impuso una segunda prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal

Guardar
Google icon
Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado.
Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controversia ha generado el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que concluye que la detención del expresidente Pedro Castillo es “arbitraria” y plantea al Gobierno de Perú dejarlo en libertad e incluso darle una indemnización económica.

El informe de 19 páginas, de las cuales 15 constituyen la opinión mayoritaria, es, por decirlo menos, deficiente para la fecha. Y es que omite pronunciamientos trascendentales de instancias peruanas: la sentencia del Tribunal Constitucional (expediente 01803-2023-PHC/TC) y la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que condena a Castillo.

En el caso de la sentencia penal, su omisión responde a que el grupo de trabajo recibió información, tanto de la “fuente” como del Gobierno peruano, hasta marzo de 2025. Lo que no se explica es que no se analice la decisión del TC peruano, que fue publicada en abril de 2024. O el Gobierno no la presentó en sus descargos o los expertos decidieron no abordarla.

PUBLICIDAD

En este fallo, los magistrados peruanos, además de validar la vacancia exprés porque el Perú atravesaba una situación extraordinaria (intento de golpe de Estado), se pronuncia sobre la detención en flagrancia.

El informe de expertos de la ONU se centra en analizar la detención en flagrancia de Castillo y, por extensión, la prisión preventiva luego impuesta. Dicen que esta carecería de base legal porque, en ese momento, aún no se le levantaba el antejuicio político, donde también consideran no se siguió con el procedimiento establecido.

Justamente este aspecto es abordado por el TC en su sentencia, en el fundamento 49: “El procedimiento parlamentario de antejuicio debe seguirse respetando estrictamente el debido proceso en el marco jurídico del artículo 89 del Reglamento del Congreso, en todas aquellas situaciones de normalidad constitucional. Es preciso recalcar que dicha situación, como ya se ha sostenido previamente, evidentemente no se suscitó en el presente caso, en el que de forma pública y manifiesta el favorecido (Pedro Castillo) atentó contra el orden constitucional en flagrancia, al constituirse como un gobernante de facto”.

PUBLICIDAD

Fallo del TC que validó la vacancia y levantamiento del fuero de Pedro Castillo no fue tomado en cuenta por el grupo de trabajo de la ONU.
Fallo del TC que validó la vacancia y levantamiento del fuero de Pedro Castillo no fue tomado en cuenta por el grupo de trabajo de la ONU.

Debido a que la sentencia del TC no es siquiera mencionada en el informe, no se sabe cuál sería la posición del grupo de trabajo sobre este razonamiento de los magistrados peruanos.

Informe parcializado

En el informe de expertos de la ONU también se advierte una parcialidad a favor de la ‘fuente’, que aboga por Pedro Castillo Por ejemplo, en el párrafo 87 del informe se consigna: “A pesar de que la defensa técnica ofreció los elementos suficientes para el levantamiento de esta medida solicitando la aplicación de una medida menos gravosa, el tribunal extendió una prisión preventiva inicial de 7 días a 18 meses y luego durante todo el juicio”. Aquí se omite que Castillo habría buscado escapar a la Embajada de México, a fin de solicitar asilo político para huir del país. Tampoco se explicita como el grupo de trabajo llegó a la conclusión de que los argumentos de Castillo son “suficientes” como para que se levante la prisión preventiva y se le imponga otra medida, como comparecencia con restricciones.

Grupo de trabajo dice que defensa de Pedro Castillo presentó elementos "suficientes" para que sea liberado, pero no explica cómo llega a esa conclusión.
Grupo de trabajo dice que defensa de Pedro Castillo presentó elementos "suficientes" para que sea liberado, pero no explica cómo llega a esa conclusión.

Luego, el grupo de trabajo de la ONU cuestiona que no se haya evaluado imponer vigilancia electrónica. Sin embargo, el Gobierno sí informó que el Poder Judicial lo desestimó por una cuestión de forma: el delito de rebelión no permite que se imponga dicha medida.

La mayoría de expertos de la ONU también dice que “las autoridades del Perú se pronunciaron públicamente en una muy activa campaña estableciendo por adelantado el hecho de que el expresidente era culpable de delitos gravísimos tales como rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública”. Según el documento, esto habría presionado al Poder Judicial.

Grupo de trabajo habla de una "activa campaña" de las autoridades peruanas, pero no verifica que en realidad fueron pronunciamientos condenando el intento de golpe de Estado.
Grupo de trabajo habla de una "activa campaña" de las autoridades peruanas, pero no verifica que en realidad fueron pronunciamientos condenando el intento de golpe de Estado.

No obstante, aquí se omite mencionar que los pronunciamientos que emitieron las instituciones, al unísono, condenaban el intento de Castillo de quebrar el orden constitucional. Las entidades calificaron de inconstitucional la medida, pero no imputaron algún delito.

Asimismo, en varios puntos del informe, el grupo de trabajo da por acreditada automáticamente la supuestamente vulneración porque el Gobierno peruano, a consideración del grupo, no pudo refutar lo alegado por “la fuente”. No procede a valorar si lo que alega la “fuente” se ajusta a la realidad.

Grupo de trabajo da por acreditada automáticamente una vulneración porque, dice, el Gobierno no pudo refutar las alegaciones de la "fuente".
Grupo de trabajo da por acreditada automáticamente una vulneración porque, dice, el Gobierno no pudo refutar las alegaciones de la "fuente".

Omisión

El informe del grupo de trabajo de la ONU recomienda la liberación de Pedro Castillo a pesar de que sobre él pesa una prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal. Este caso no tiene nada que ver con los hechos del 7 de diciembre de 2022, que es lo que analiza el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Temas Relacionados

Pedro CastilloONUPoder JudicialPerú

Más Noticias

Sporting Cristal vs Tacna Heroica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘cervecero’, dirigido por Roberto Mosquera, buscará conseguir la clasificación a la siguiente etapa ante su hinchada contra el elenco tacneño. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Tacna Heroica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de Copa de la Liga 2026

Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

El elenco de Héctor Cúper reaparece ante los suyos tras un semestre deslucido. La cita tendrá un ingrediente especial con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos a Ate, dos de los grandes arquitectos del segundo tricampeonato del club

Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

Hernán Barcos debutó como titular con Sporting Cristal en duelo decisivo ante Bentín Tacna Heroica por Copa de la Liga 2026

El técnico Roberto Mosquera colocó al argentino como referente en ataque, acompañado de otro refuerzo como Juan Manuel Cuesta

Hernán Barcos debutó como titular con Sporting Cristal en duelo decisivo ante Bentín Tacna Heroica por Copa de la Liga 2026

K2 Black Panther arriba al Perú: el tanque más avanzado de Corea del Sur estaría en la Gran Parada Militar

Junto con los blindados 8x8 K808-PE, su presencia en Lima refleja un salto tecnológico en defensa y deja ver qué capacidades busca sumar el país para sus futuras operaciones

K2 Black Panther arriba al Perú: el tanque más avanzado de Corea del Sur estaría en la Gran Parada Militar

¿Por qué el temblor de magnitud 4.3 en Lima fue tan ruidoso? Asismet explica qué ocurrió durante el movimiento

El movimiento tomó por sorpresa a miles de limeños cerca de la medianoche y generó numerosas consultas sobre la razón del fuerte retumbo que acompañó la vibración

¿Por qué el temblor de magnitud 4.3 en Lima fue tan ruidoso? Asismet explica qué ocurrió durante el movimiento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Tomás Gálvez reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza al Ministerio Público: Estos son los casos que asumirá

Javier Milei confirma que asistirá a toma de mando de Keiko Fujimori: “El 28 de julio voy a estar en Perú”

JNE decidirá este lunes 13 si Rafael López Aliaga podrá postular a teniente alcalde de Lima

Roberto Sánchez pidió la liberación de Pedro Castillo tras informe de expertos de la ONU: “Nos preparamos para movilizarnos”

ENTRETENIMIENTO

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Marina Gold deja el cine para adultos tras presentar a su pareja y mostrarse muy enamorada: “Queremos estar juntos”

Matt Damon y John Leguizamo, actores de ‘La Odisea’, se emocionan al recibir caballitos de totora

Peruanazo Fest 2026 reunirá a Bareto, Amy Gutiérrez, Renata Flores y más de 60 artistas en una celebración nacional

Beto Ortiz revela que le ofrecieron la conducción de ‘El Valor de la Verdad’ a Andrea Llosa

DEPORTES

Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

Hernán Barcos debutó como titular con Sporting Cristal en duelo decisivo ante Bentín Tacna Heroica por Copa de la Liga 2026

Dónde ver Universitario vs Millonarios HOY: canal tv online del duelo amistoso en el Monumental 2026

DT del Deportivo Cali expresó su profunda admiración por Pedro Gallese: “Es un gran líder, sinónimo de garantía; de los mejores de Sudamérica”

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo