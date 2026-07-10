México respalda que grupo de la ONU pida la liberación de Pedro Castillo, en medio de posible reconciliación con Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que México respalda la resolución del grupo de trabajo de la ONU que califica de arbitraria la detención del expresidente peruano Pedro Castillo y exhortó a su liberación.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 10 de julio, Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno mantiene la intención de recomponer la relación diplomática con Perú si la presidenta electa, Keiko Fujimori, así lo plantea. Recordó que la ruptura de las relaciones no fue decisión de México, sino del propio gobierno peruano, y celebró el anuncio de Fujimori de buscar restablecer los lazos bilaterales.

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México sostiene su posición sobre la detención de Pedro Castillo

Al ser cuestionada sobre la reciente resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que determinó como arbitraria la detención de Pedro Castillo y exhortó a su inmediata liberación, Sheinbaum enfatizó que la posición de México no ha cambiado desde el inicio de la crisis política en Perú.

“De hecho, la manifestamos desde el principio, porque consideramos que fue una detención arbitraria, porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente. De acuerdo al número de votos que se tenían que tener en el Congreso, es tan sencillo como eso, ¿no? Además de otras consideraciones, pero particularmente eso”, explicó la presidenta.

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La mandataria agregó que el gobierno mexicano siempre ha sostenido que la destitución y detención de Castillo carecieron de justificación jurídica y que la decisión del Congreso peruano no respetó sus propios procedimientos legales. “Por eso nosotros siempre planteamos que era otra la intención de la detención y que no tenía una justificación jurídica legal”, indicó.