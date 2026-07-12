El 45% de los peruanos considera que el próximo gobierno será igual o peor que el que termina, según la última encuesta de Datum

Representación de la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú (2026-2031). (Foto: Vizuales IA)

Durante la etapa de transición hacia el cambio de mando, las expectativas ciudadanas vuelven a ocupar un lugar central en el debate público. A pocas semanas del inicio de una nueva gestión presidencial, distintos indicadores permiten conocer cómo percibe la población el escenario político y cuáles son las principales demandas dirigidas a las próximas autoridades.

Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral frente a Roberto Sánchez. En ese contexto, una encuesta nacional elaborada por Datum Internacional para el diario El Comercio muestra que una parte importante de la ciudadanía mantiene reservas sobre el desempeño que podría tener el siguiente gobierno.

PUBLICIDAD

Los resultados reflejan que, si bien existe un grupo que espera una mejora respecto de la administración saliente, casi la mitad de los consultados considera que el próximo Ejecutivo no marcará una diferencia significativa o incluso podría ofrecer un desempeño inferior. Esa percepción convive con una agenda de problemas que los ciudadanos consideran urgentes y que esperan ver atendidos desde el inicio de la nueva administración.

El estudio también recoge la opinión de los peruanos sobre la composición del futuro Gabinete Ministerial, el perfil que debería tener el próximo presidente del Consejo de Ministros y la posibilidad de que el nuevo gobierno siga una línea política similar a la del expresidente Alberto Fujimori.

PUBLICIDAD

Casi la mitad considera que el próximo gobierno será igual o peor

La encuesta consultó a los ciudadanos sobre la comparación entre el gobierno que termina y la administración que encabezará Keiko Fujimori.

El 42% respondió que el próximo gobierno será mejor. Sin embargo, el resto de respuestas muestra una percepción distinta. Un 25% considera que la nueva gestión será igual que la actual, mientras que un 20% cree que será peor. Además, el 13% indicó que no sabe cuál será el resultado del nuevo mandato.

En conjunto, el 45% de los encuestados estima que el siguiente gobierno será igual o peor que el que concluye, una cifra superior al grupo que prevé una mejora. Los resultados reflejan que una parte considerable de la población mantiene expectativas moderadas o negativas frente al cambio de administración.

PUBLICIDAD

La inseguridad lidera las prioridades ciudadanas

El sondeo también preguntó cuál debería ser el principal desafío del próximo gobierno. La inseguridad ciudadana ocupa el primer lugar con amplia diferencia frente al resto de temas.

El 73% de los encuestados señaló que combatir la delincuencia debe convertirse en la principal prioridad del Ejecutivo. Después aparecen la generación de empleo y la reactivación económica con 26%, la mejora de los servicios de salud con 24% y el fortalecimiento de la calidad educativa con 20%.

Otros asuntos mencionados fueron la reducción de la corrupción en las instituciones públicas con 17%, la disminución de la pobreza y las desigualdades con 9%, otros temas con 8%, el fortalecimiento de la estabilidad política y la gobernabilidad con 4%, la mejora de la infraestructura y los servicios públicos con 3% y un 4% que respondió no saber.

PUBLICIDAD

Más de la mitad espera una mejora del país durante los próximos cinco años

La encuesta también preguntó cómo creen los ciudadanos que estará la situación general del Perú durante el siguiente quinquenio.

El 16% respondió que mejorará mucho y el 36% que mejorará algo. En conjunto, el 52% considera que el país registrará una evolución favorable.

Por otro lado, el 23% piensa que la situación seguirá igual, mientras que el 10% cree que empeorará algo y el 7% considera que empeorará mucho. El 8% indicó que no sabe.

Según la ficha técnica, el estudio fue elaborado por Datum Internacional S.A. para el diario El Comercio. El trabajo de campo se realizó entre el 3 y el 5 de julio de 2026 con una muestra de 1.200 hombres y mujeres de 18 a 70 años de zonas urbanas y rurales del país. La encuesta presenta un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza de 95%.

PUBLICIDAD