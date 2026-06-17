Minsa revela cómo conseguir medicamentos de calidad a bajo costo

El Ministerio de Salud (Minsa) activó una campaña que pone a disposición de la ciudadanía una herramienta clave: el Observatorio de Precios de Medicamentos. El lanzamiento, anunciado en junio y detallado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), busca que más personas accedan a medicamentos seguros y asequibles.
La plataforma, de acceso gratuito, permite consultar y comparar los precios de productos farmacéuticos en farmacias y boticas autorizadas en todo el país. De acuerdo con Lourdes Ochoa, especialista del área de precios de la Digemid, el objetivo es que cada usuario pueda tomar decisiones informadas para cuidar tanto su salud como su presupuesto.
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“Esta iniciativa busca promover el uso del Observatorio de Precios de Medicamentos, una herramienta digital gratuita que permite a la ciudadanía consultar y comparar los precios de los medicamentos en farmacias y boticas autorizadas de todo el país, facilitando así decisiones de compra más informadas”, explicó Ochoa.
La herramienta permite filtrar búsquedas por departamento, provincia y distrito para encontrar el medicamento recetado al mejor valor disponible cerca de la ubicación del usuario.
Actividades y alcance nacional de la campaña
Durante junio, la campaña del Minsa contempla una serie de actividades orientadas tanto a la ciudadanía como a los establecimientos farmacéuticos. Entre las acciones destacan charlas informativas en la sede de la Digemid, capacitaciones virtuales para farmacias, boticas, droguerías y laboratorios, y una feria informativa de clausura en la Universidad Nacional del Callao.
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El alcance es nacional gracias al trabajo conjunto con las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud (Diresas y Geresas). Estas instituciones implementan acciones de difusión, charlas, pasacalles y entrega de materiales informativos para fortalecer el conocimiento sobre el Observatorio de Precios.
La campaña también llega a las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana y a regiones como Loreto, Junín, Ica, San Martín y Madre de Dios, donde se desarrollan actividades educativas sobre el uso de la herramienta digital.
En lugares como Lima Centro, Lima Este, Piura, Huancavelica, Callao, Ica y Moquegua, las ferias informativas acercan la plataforma a usuarios que buscan optimizar el gasto en tratamientos médicos.
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Especialistas de la Digemid y autoridades regionales explican el funcionamiento del observatorio, resuelven dudas sobre el acceso a información actualizada y orientan en la identificación de establecimientos farmacéuticos autorizados.
Apuesta por el ahorro y la transparencia
El Observatorio de Precios de Medicamentos busca empoderar a los consumidores en un contexto donde comparar precios puede marcar la diferencia en la economía familiar. El sistema despliega listas de precios ordenadas de menor a mayor, lo que facilita elegir la opción más conveniente sin sacrificar calidad ni seguridad.
La campaña, que se realiza anualmente en junio, apunta a reducir los gastos en medicamentos y fomentar el uso responsable de los recursos sanitarios. El Minsa afirma que la colaboración entre entidades regionales y nacionales permite llegar a más peruanos y brindar una alternativa para enfrentar el impacto del costo de los tratamientos médicos en el presupuesto familiar.
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“El Observatorio de Precios permite a los usuarios ubicar el medicamento prescrito en farmacias y boticas autorizadas cercanas a su ubicación. Para ello, pueden realizar búsquedas filtradas por departamento, provincia y distrito, comparar precios y elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto”, explicó Ochoa.
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