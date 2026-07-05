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Perú impulsa acuerdo global para reducir la contaminación por plásticos y promover una economía más sostenible

Durante una reunión realizada en Kenia, el país respaldó la creación de un tratado internacional con compromisos vinculantes para impulsar una producción y un consumo más sostenibles, además de fortalecer la cooperación entre más de 150 Estados

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En las reuniones, la representación peruana sostuvo que el futuro tratado debe incorporar obligaciones vinculantes para fomentar modelos más sostenibles de producción y consumo de plásticos.
En las reuniones, la representación peruana sostuvo que el futuro tratado debe incorporar obligaciones vinculantes para fomentar modelos más sostenibles de producción y consumo de plásticos. Foto: difusión

El Perú reafirmó su compromiso con la negociación de un tratado internacional destinado a enfrentar la contaminación por plásticos durante la reunión informal de jefes de delegación del Comité Intergubernamental de Negociación (INC), realizada entre el 30 de junio y el 3 de julio en Nairobi, Kenia. La participación peruana estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El encuentro marcó una nueva etapa dentro del proceso iniciado en marzo de 2022 para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante de alcance internacional. Tras varias rondas de diálogo, más de 150 países han ido acercando posiciones sobre los principales componentes que formarán parte del futuro acuerdo.

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Perú respalda medidas obligatorias para un cambio global

Durante las sesiones, la delegación peruana defendió la necesidad de que el tratado incluya compromisos obligatorios orientados a promover una producción y un consumo más sostenibles de plásticos. Asimismo, expresó su respaldo a la eliminación de los plásticos considerados problemáticos y al establecimiento de criterios comunes para el diseño de estos productos.

El país también insistió en que el futuro instrumento internacional tenga un enfoque integral, vinculante y basado en la cooperación entre los Estados, en concordancia con los principios establecidos en la resolución 5/14 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA).

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Además, planteó que el tratado tenga un enfoque integral y vinculante, alineado con la resolución 5/14 de la UNEA.
Además, planteó que el tratado tenga un enfoque integral y vinculante, alineado con la resolución 5/14 de la UNEA. Foto: RCR Perú

Coalición de Alta Ambición busca acelerar las negociaciones

La postura peruana fue compartida con los demás integrantes de la Coalición de Alta Ambición (HAC), bloque de países que impulsa avances más ambiciosos en la negociación del tratado. En ese marco, las delegaciones coincidieron en la importancia de continuar el trabajo entre sesiones para consolidar los contenidos del documento.

Entre los temas priorizados figuran las disposiciones relacionadas con la producción y el consumo sostenibles, el diseño y la gestión de productos plásticos, los mecanismos de financiamiento y el modelo de gobernanza que regirá el futuro acuerdo internacional.

Nuevo esquema de trabajo para avanzar en el tratado

La presidencia del INC, elegida en febrero de 2026, puso en marcha un formato de reuniones informales con el propósito de mantener el ritmo de las negociaciones y facilitar la elaboración del texto mediante la organización de los debates por clústeres temáticos.

Según informó la Cancillería, este mecanismo busca fortalecer la fase decisiva del proceso y contribuir a que las conversaciones avancen de manera más ordenada hacia la adopción del tratado.

La posición del Perú contó con el respaldo de los demás miembros de la Coalición de Alta Ambición (HAC), grupo de países que promueve un tratado con mayores compromisos.
La posición del Perú contó con el respaldo de los demás miembros de la Coalición de Alta Ambición (HAC), grupo de países que promueve un tratado con mayores compromisos. Foto: Actualidad Ambiental

Perú destaca su papel desde el inicio del proceso

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de contribuir a la construcción de un acuerdo internacional sólido para enfrentar la creciente contaminación por plásticos a nivel mundial.

La Cancillería recordó además que el Perú ha desempeñado un papel relevante desde el comienzo de estas negociaciones, al copatrocinar junto con Ruanda la resolución 5/14 de la UNEA y asumir la primera presidencia del Comité Intergubernamental de Negociación, ejercida por el embajador Gustavo Meza-Cuadra.

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