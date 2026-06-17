José María Balcázar partió al Vaticano: Viaje costará más de 47 mil dólares por tres días en Europa

Un segmento noticioso de LN Central presenta a una conductora en un estudio con pantalla de fondo. El informe aborda el viaje del PDTE. Balcázar al Vaticano con su comitiva, compuesta por ministros y otros funcionarios. Se identifican al Ministro de Transportes, Ministro de Vivienda, Ministra de Educación, el Secretario General del Despacho Presidencial y Blanca Mell Quiroz de Balz. El programa también informa sobre el costo total de este viaje, que se muestra en pantalla como US$ 69 410.9.

El presidente José María Balcázar viajará hoy 17 de junio al Vaticano, liderando una comitiva de siete personas cuyos gastos, entre pasajes aéreos y viáticos, ascienden a USD 47.567, equivalentes a S/ 172.436,64 según el tipo de cambio reportado el martes. La cifra, entregada en respuesta a una de las preguntas centrales sobre el viaje oficial, corresponde exclusivamente a los integrantes que forman parte del presupuesto del despacho presidencial.

La delegación está compuesta por la primera dama Blanca Nelli Quiroz de Balcázar, el secretario general del despacho presidencial Alonso Tenorio Trigoso, y miembros del Ejército Peruano y de la Policía Nacional del Perú (PNP) encargados de la seguridad del mandatario. El costo informado solo incluye los gastos de estas siete personas, mientras que el traslado y los viáticos de tres ministros de Estado que también acompañarán al presidente serán financiados por recursos propios de sus respectivos ministerios.

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El congresista José María Balcázar fue captado en una situación aparentemente comprometedora.

Costos diferenciados y alcance presupuestal

El monto de USD 47.567 divulgado corresponde únicamente a la comitiva financiada por el despacho presidencial, dejando fuera del cálculo los gastos de los tres ministros. Esta diferenciación implica que el costo total de la visita oficial será superior al informado inicialmente, aunque la suma exacta no ha sido precisada hasta el momento.

La privatización de Petroperú podría caer con José María Balcázar. - Crédito Presidencia

Según el reporte difundido, el viaje había sido postergado previamente porque Balcázar optó por permanecer en el país ante el anuncio de movilizaciones sociales. Finalmente, la visita fue reprogramada y la fecha confirmada es el 17 de junio, cuando la delegación partirá rumbo a la Santa Sede.

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Jose Maria Balcazar, a member of Peru's Congress, casts his vote as Congress holds a session to elect a new president following Jose Jeri's ousting over a scandal involving undisclosed meetings with a Chinese businessman, in Lima, Peru February 18, 2026. Ernesto Arias/Peru Congress/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES.

Integrantes y funciones de la delegación

La composición de la comitiva incluye a figuras del entorno cercano de Balcázar y personal militar y policial asignado a la seguridad institucional. Blanca Nelli Quiroz de Balcázar y Alonso Tenorio Trigoso encabezan el grupo, acompañados por efectivos del Ejército Peruano y de la PNP. Todos los integrantes fueron asignados por razones protocolares y de resguardo presidencial.

El reporte subrayó que los gastos divulgados responden únicamente al presupuesto del despacho presidencial, por lo que el monto total de la gira será mayor, dado que los traslados y viáticos de los ministros de Estado serán imputados a sus propios sectores.

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El tipo de cambio sí ha reaccionado a la designación de José María Balcázar, aunque el alza aún es ligera. - Crédito Presidencia

Respuestas oficiales ante los cuestionamientos públicos

La divulgación de las cifras generó cuestionamientos acerca del uso de fondos públicos para cubrir los gastos de la comitiva. En declaraciones recogidas durante la transmisión, el ministro de Economía defendió el gasto y relativizó el impacto en el presupuesto nacional. “Entendamos la magnitud del presupuesto. No voy a comparar un viaje de un ministro a las necesidades que los gobiernos locales están manifestando como recursos. Ahí no estamos hablando de millones de soles, como sí son las necesidades que tenemos que atender”, afirmó el funcionario.

En la misma intervención, el ministro agregó: “Un viaje estará costando pues 4.000. No creo que sea un tema de cuestionar ahorita la presencia de ministros que están yendo a apoyar al presidente y a convencer a que el padre venga al Perú”. Estas declaraciones buscaron contextualizar el desembolso en comparación con el tamaño del presupuesto nacional y la importancia de la visita internacional.

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José María Balcázar no es considerado una amenza para el sistema y los fundamentos macroeconómicos del país. - Crédito Congreso

Debate sobre la amplitud de la comitiva y el presupuesto presidencial

La amplitud de la comitiva y el financiamiento directo desde el despacho presidencial reactivaron el debate sobre el uso de recursos públicos en giras oficiales. El reporte televisivo destacó que, además de la esposa y el secretario general, el grupo está integrado por personal de seguridad militar y policial que forma parte del círculo más cercano del mandatario. La información precisó que los gastos revelados corresponden exclusivamente al despacho presidencial, mientras que los gastos de los ministros de Estado serán asumidos por los presupuestos de sus respectivos sectores.

Members of Peru's Congress Jose Maria Balcazar and Maria del Carmen Alva, talk as Congress holds a session to elect a new president following Jose Jeri's ousting over a scandal involving undisclosed meetings with a Chinese businessman, in Lima, Peru February 18, 2026. Ernesto Arias/Peru Congress/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES.

Al cierre de la transmisión, se informó que Balcázar se encuentra próximo a partir al Vaticano junto con toda su comitiva, en un desplazamiento que ha concitado atención tanto por su agenda diplomática como por el debate en torno al destino de los recursos públicos destinados a financiar el viaje.

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