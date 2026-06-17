José María Balcázar partió al Vaticano: Viaje costará más de 47 mil dólares por tres días en Europa

El presidente José María Balcázar viajará hoy 17 de junio al Vaticano, liderando una comitiva de siete personas cuyos gastos, entre pasajes aéreos y viáticos, ascienden a USD 47.567, equivalentes a S/ 172.436,64 según el tipo de cambio reportado el martes. La cifra, entregada en respuesta a una de las preguntas centrales sobre el viaje oficial, corresponde exclusivamente a los integrantes que forman parte del presupuesto del despacho presidencial.
La delegación está compuesta por la primera dama Blanca Nelli Quiroz de Balcázar, el secretario general del despacho presidencial Alonso Tenorio Trigoso, y miembros del Ejército Peruano y de la Policía Nacional del Perú (PNP) encargados de la seguridad del mandatario. El costo informado solo incluye los gastos de estas siete personas, mientras que el traslado y los viáticos de tres ministros de Estado que también acompañarán al presidente serán financiados por recursos propios de sus respectivos ministerios.
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Costos diferenciados y alcance presupuestal
El monto de USD 47.567 divulgado corresponde únicamente a la comitiva financiada por el despacho presidencial, dejando fuera del cálculo los gastos de los tres ministros. Esta diferenciación implica que el costo total de la visita oficial será superior al informado inicialmente, aunque la suma exacta no ha sido precisada hasta el momento.
Según el reporte difundido, el viaje había sido postergado previamente porque Balcázar optó por permanecer en el país ante el anuncio de movilizaciones sociales. Finalmente, la visita fue reprogramada y la fecha confirmada es el 17 de junio, cuando la delegación partirá rumbo a la Santa Sede.
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Integrantes y funciones de la delegación
La composición de la comitiva incluye a figuras del entorno cercano de Balcázar y personal militar y policial asignado a la seguridad institucional. Blanca Nelli Quiroz de Balcázar y Alonso Tenorio Trigoso encabezan el grupo, acompañados por efectivos del Ejército Peruano y de la PNP. Todos los integrantes fueron asignados por razones protocolares y de resguardo presidencial.
El reporte subrayó que los gastos divulgados responden únicamente al presupuesto del despacho presidencial, por lo que el monto total de la gira será mayor, dado que los traslados y viáticos de los ministros de Estado serán imputados a sus propios sectores.
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Respuestas oficiales ante los cuestionamientos públicos
La divulgación de las cifras generó cuestionamientos acerca del uso de fondos públicos para cubrir los gastos de la comitiva. En declaraciones recogidas durante la transmisión, el ministro de Economía defendió el gasto y relativizó el impacto en el presupuesto nacional. “Entendamos la magnitud del presupuesto. No voy a comparar un viaje de un ministro a las necesidades que los gobiernos locales están manifestando como recursos. Ahí no estamos hablando de millones de soles, como sí son las necesidades que tenemos que atender”, afirmó el funcionario.
En la misma intervención, el ministro agregó: “Un viaje estará costando pues 4.000. No creo que sea un tema de cuestionar ahorita la presencia de ministros que están yendo a apoyar al presidente y a convencer a que el padre venga al Perú”. Estas declaraciones buscaron contextualizar el desembolso en comparación con el tamaño del presupuesto nacional y la importancia de la visita internacional.
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Debate sobre la amplitud de la comitiva y el presupuesto presidencial
La amplitud de la comitiva y el financiamiento directo desde el despacho presidencial reactivaron el debate sobre el uso de recursos públicos en giras oficiales. El reporte televisivo destacó que, además de la esposa y el secretario general, el grupo está integrado por personal de seguridad militar y policial que forma parte del círculo más cercano del mandatario. La información precisó que los gastos revelados corresponden exclusivamente al despacho presidencial, mientras que los gastos de los ministros de Estado serán asumidos por los presupuestos de sus respectivos sectores.
Al cierre de la transmisión, se informó que Balcázar se encuentra próximo a partir al Vaticano junto con toda su comitiva, en un desplazamiento que ha concitado atención tanto por su agenda diplomática como por el debate en torno al destino de los recursos públicos destinados a financiar el viaje.
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