Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 10 de julio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,4 soles peruanos, mostrando una variación del -0,12% respecto al precio de cierre anterior de 3,4 soles. Fuente: Dow Jones
En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,14%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -4,07%.
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,13%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia de 6,79%, lo que indica una mayor estabilidad en este periodo.
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