Perú

Elecciones 2026 ¿Dónde votará el presidente José María Balcázar este 12 de abril?

El mandatario realizará su deber cívico en una emblemática institución educativa fundada en 1917, mientras la ciudadanía define el futuro político del país en una jornada que incluye multas y restricciones para quienes no acudan

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El actual jefe de Estado no ha aparecido en medios de comunicación en estos días pero muchos estiman que llegará a su centro de votación
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El presidente de Perú, José María Balcázar, acudirá este 12 de abril a la región de Chiclayo para ejercer su derecho al voto en el colegio Pedro Abel Labarthe Durand, durante los procesos electorales de 2026. El actual jefe de Estado participará de la jornada sufragando en una institución educativa emblemática de la ciudad, lo que representa una señal de descentralización política y un acercamiento a la ciudadanía fuera de la capital.

De acuerdo con el análisis de Latina, la presencia de Balcázar en una región distinta a Lima genera expectativas sobre la influencia de su voto y el mensaje simbólico que implica su desplazamiento. El periodista Santiago Gómez subrayó en el segmento “¿Y ahora qué?” que “nuevamente tenemos un presidente que vota en regiones. Esta vez es Chiclayo y será el colegio Pedro Labarthe. Yo creo que sería un interesante ejemplo democrático si el presidente decide ir a votar”. El comunicador también planteó interrogantes sobre la preferencia electoral del mandatario, aunque señaló que “los reflectores más están en la campaña política, no hay tanta atención en Palacio de Gobierno”.

Institución Educativa Pedro Labarthe Durand de Chiclayo

La Institución Educativa Pedro Abel Labarthe Durand, conocida localmente como “Politécnico Labarthe”, se fundó en 1917 y ha desempeñado una función relevante en la formación técnica de la región Lambayeque y el país. Desde su origen, esta entidad educativa ha impulsado la capacitación de generaciones de estudiantes con una sólida formación tecnológica, orientada inicialmente a la industria manufacturera y extendida luego a otras ramas técnicas. Según datos de la propia institución, hasta la década de 1970 otorgaba el título de Técnico en su especialidad y, posteriormente, el de Auxiliar Técnico. Actualmente, ofrece ocho especialidades técnicas: Carpintería, Computación e Informática, Química e Industria Alimentaria, Construcción Civil, Electricidad, Electrónica, Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción.

Los módulos ocupacionales impartidos por el Politécnico Labarthe tienen una duración tecnológica de 910 horas durante cinco años. Estos programas se han adaptado a la demanda laboral tanto regional como nacional. La matrícula incluye estudiantes provenientes de diversos distritos urbanos y rurales, muchos de ellos de zonas urbanas marginales y pueblos jóvenes. El enfoque educativo de la escuela combina la formación física, afectiva y cognitiva, además de preparar a los egresados para insertarse en el mercado laboral peruano y continuar estudios en instituciones de nivel superior.

En una jornada electoral, personas en Perú buscan su mesa de votación en carteles. Hay ánforas de la ONPE en primer plano y un oficial señalando. Bandera de Perú al fondo.
Cientos de votantes peruanos revisan el padrón electoral en el exterior de un local de votación, mientras personal de la ONPE los orienta y las ánforas de sufragio esperan en primer plano, bajo la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es José María Balcázar?

El escenario de estas elecciones adquiere una dimensión particular por la participación de José María Balcázar como presidente de la República. Su llegada al poder se produjo tras un proceso extraordinario: fue elegido presidente del Congreso luego de la vacancia que dejó la censura de José Jerí. El Parlamento peruano debió actuar con rapidez para definir al responsable de conducir el gobierno de transición. Según registró El Comercio, la sesión decisiva reunió a 113 congresistas, de los cuales Balcázar obtuvo 64 votos, superando a María del Carmen Alva, quien alcanzó 46. El conteo oficial registró tres votos viciados y ningún voto en blanco, reflejando la polarización y el alto nivel de participación en un contexto político urgente.

Presidente Balcázar es el cuarto presidente del gobierno que inició el 28 de julio de 2021 el exjefe de Estado Pedro Castillo.
Presidente Balcázar es el cuarto presidente del gobierno que inició el 28 de julio de 2021 el exjefe de Estado Pedro Castillo.

Oriundo de la región Cajamarca pero domiciliado en Lambayeque, Balcázar Zelada fue elegido congresista en las elecciones generales de 2021 a través de la organización política Perú Libre, con 6.641 votos válidos. Encabezó la lista con el número 1 y actualmente integra la bancada Perú Bicentenario. A sus 81 años, debuta en el Congreso y en un cargo de elección popular, con una trayectoria que incluye más de cuarenta años como abogado y docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. También trabajó en el Poder Judicial entre 1982 y 2021. El registro oficial indica que no tiene sanciones administrativas ni sentencias civiles o penales.

¿Cuáles son las multas si no se acude a votar en los comicios electorales del 12 de abril?

El proceso electoral del 12 de abril, según detalló la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), permitirá a los ciudadanos consultar su local de votación, dirección exacta, número de mesa y de orden a través de una plataforma digital con el número de DNI. Además, el sistema informará si el elector fue seleccionado como miembro de mesa. El Comercio añadió que quienes no asistan a sufragar enfrentarán sanciones económicas según la clasificación socioeconómica de su distrito: para zonas de pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50; en distritos considerados pobres, S/ 55; en distritos no pobres, S/ 110.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó una página web para verificar con el documento de identidad si una persona tiene multas electorales pendientes. América TV precisó que las consecuencias de no pagar una multa de este tipo incluyen la prohibición para realizar procesos judiciales o administrativos, imposibilidad de llevar a cabo actos notariales, restricciones para inscribirse en programas sociales o para obtener una licencia de conducir, impedimento de salir del país y limitaciones para realizar cualquier trámite relacionado con el estado civil.

La jornada electoral del 12 de abril no solo definirá el futuro político de Perú, sino que marcará la primera vez que José María Balcázar participe como jefe de Estado en el proceso, votando en una región fuera de Lima. La presencia del mandatario en Chiclayo en el colegio Pedro Abel Labarthe Durand representa un hecho de relevancia institucional y simbólica, tanto para la descentralización política como para la visibilización de la educación técnica y pública en el país.

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