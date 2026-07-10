"Esta bala no perdona": familia de camarógrafo asesinado en fiesta organizada por Rosselli Amuruz exige justicia tres años después

Qué pasó realmente en la fiesta que organizó la congresista Rosselli Amuruz que terminó con un muerto. Panamericana TV

Casi tres años después del asesinato de Christian Enrique Tirado, su viuda Angie Gómez Acosta rompió el silencio por primera vez para contar su versión de los hechos. La tragedia ocurrió la madrugada del 1 de octubre de 2023, en una residencia del distrito de Lince, en la fiesta de cumpleaños del excongresista Paul García. Desde entonces la familia de la víctima espera que el caso llegue a juicio oral.

Tirado, de 31 años, fue contratado junto con su hermano para grabar el evento que la congresista Rosselli Amuruz organizó para celebrar los 33 años de su pareja. La fiesta, iniciada a las 15:00 horas del sábado 30 de septiembre, reunió a decenas de invitados al ritmo de al menos tres orquestas de salsa y con un bar instalado para la ocasión. En horas de la madrugada, en la parte exterior de la vivienda, una discusión desencadenó el crimen.

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Según el relato de Gómez Acosta al programa Buenos Días Perú, su esposo se disponía a ayudar a los músicos a guardar el equipo cuando escuchó el forcejeo. Momentos después, los disparos pusieron fin a la reunión. “Cuando mis oídos escucharon eso, salí corriendo y cuando yo llegué, él ya no tenía vida”, declaró la viuda.

La noche del crimen y la versión de la familia

Las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) determinaron que Pedro Valdivia Montoya, de 36 años, habría discutido con una mujer en el exterior del inmueble. Tirado intervino para defenderla. Tras un forcejeo inicial que pareció calmarse, Valdivia acudió a su vehículo —un moderno BMW—, extrajo un arma y le disparó a Tirado en el pecho. El disparo fue mortal.

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Las cámaras de seguridad del lugar registraron la secuencia. Con base en esas imágenes, la Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince logró la detención judicial en flagrancia de Pedro Valdivia Montoya por el presunto delito de homicidio. Su hermano, Abel Frank Valdivia Montoya, es señalado como el autor material del disparo, mientras que Pedro enfrenta cargos como cómplice.

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La bala expansiva y el pedido de juicio oral

El padre de la víctima exhibió ante las cámaras del programa un documento que acredita que Christian Tirado recibió un disparo con una bala expansiva, un tipo de proyectil prohibido cuyo uso, según explicó, revela premeditación. “Del momento que yo lo pongo en el tambor de una pistola, ya yo sé para qué voy a hacer, voy a matar, voy a hacer daño a alguien, porque esta bala no perdona“, afirmó.

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La familia denuncia que el proceso judicial acumula dilaciones que atribuyen a maniobras procesales. Entre ellas, el cambio de juez un día antes de una audiencia programada. “Nos quieren cansar. Nosotros no nos vamos a cansar”, advirtió el padre de Tirado, quien exige que el caso avance al juicio oral para presentar todas las pruebas reunidas.

Amuruz intentó desligarse del caso

Horas después del crimen, Amuruz publicó en su cuenta de X que había abandonado la residencia alrededor de la medianoche. No obstante, videos difundidos en redes sociales la mostraron saliendo del lugar en un horario posterior al que ella indicó. La parlamentaria de Avanza País no fue imputada penalmente por los hechos, pero el episodio alimentó una nueva polémica en torno a su figura.

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La vivienda donde se realizó la fiesta pertenece a Roxana González, hija del exdirectivo de Universitario de Deportes Alfredo González y esposa del excongresista Omar Chehade. Vecinos del sector de Lince declararon a medios locales que no era la primera vez que se producían disturbios en el inmueble.

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Los acusados y sus antecedentes

La defensa de Pedro Valdivia rechazó que su representado integre una red criminal. “Él es un profesional médico. La Policía lo ha etiquetado como integrante de ‘Los malditos de Bellavista’ y no es así”, sostuvo el abogado Edwar Álvarez en declaraciones recogidas por medios locales. La Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) abrió además un proceso administrativo sancionador para evaluar el uso del arma.

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Abel Valdivia, señalado como autor del disparo, ya tenía un antecedente de uso de arma de fuego en vía pública. En 2019 protagonizó una balacera en Miraflores tras ser víctima de un intento de robo. En aquella ocasión, su defensa minimizó el episodio al argumentar que las denuncias en su contra no habían derivado en antecedentes judiciales formales.

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La viuda pide que la política no opaque la justicia

Gómez Acosta reconoció que, tras la muerte de su esposo, aceptó un empleo en el Congreso de la República, lo que generó señalamientos sobre una posible vinculación con la congresista Amuruz. La viuda negó cualquier irregularidad. “Yo puedo acreditar que mi trabajo era completamente regular”, afirmó, y pidió que el componente político del caso no desvíe la atención de lo que considera el único objetivo: la condena de los responsables del asesinato de su esposo.

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“Pido que realmente dejen ese lado político y se centren en investigar y en ayudarnos a la justicia por mi esposo”, expresó Gómez Acosta. Abel Valdivia, en tanto, habría declarado en una audiencia que desea recuperar su libertad para reunirse con su familia. Esa afirmación generó la reacción de la viuda: “No piensa que al momento de haberlo matado a Christian, separó a su familia”.