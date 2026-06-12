José María Balcázar no solo no descarta indulto a Pedro Castillo, sino que plantea “amnistía” para políticos

El presidente aborda temas relacionados con un posible indulto a Pedro Castillo y la propuesta de amnistía para otros políticos. Video: Exitosa

El presidente José María Balcázar volvió a pronunciarse sobre un eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo, quien fue condenado en primera instancia a más de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En esta oportunidad no solo no descartó conceder la gracia, sino que adelantó que se plantearía una “amnistía” para líderes políticos.

En entrevista con Exitosa, Balcázar indicó que un indulto común a favor de Castillo “legalmente no procede” debido a que su sentencia no es firme. No obstante, dice, “otra cosa es estirar el tema” y que se solicite otro tipo de gracia presidencial, como un indulto humanitario.

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“Pero nosotros lo que tenemos es la idea de que en su momento podremos evaluar todo tipo de indultos o amnistía en coordinación con la Comisión Permanente del Congreso que va a quedar, porque en realidad lo que el país necesita es una pacificación. Hay tantos procesos penales contra líderes políticos que tienen años y no han podido ser probados”, dijo.

El presidente puso como ejemplos las amnistías en España tras la muerte del dictador Francisco Franco y en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.

“Tenemos que hacer un punto de quiebre, algo como hicieron los españoles tras la caída de Franco o los alemanes mismos después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los alemanes depusieron intereses personales, políticos y se unieron para hacer un país moderno y nuevo. Y vean cómo han desarrollado”, señaló.

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¿Por qué Pedro Castillo no podría ser indultado? Foto: Composición Infobae

Balcázar reiteró luego que se debe “revisar un montón de casos políticos que se encuentran pendientes”, aunque ante la observación de que varios procesos sí tienen fundamentos, dijo que “cada caso tiene su propia peculiaridad”.

“En realidad lo que necesita el país, si ganara, por ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular, es llegar a consensos. No se puede gobernar un país dividido”, apuntó.

Respetarán resultado

“Respetaremos los resultados como corresponde y daremos la seguridad nacional que posteriormente requiera el país”, afirmó el presidente José María Balcázar en el marco de la segunda vuelta electoral en Perú, mientras la ONPE terminaba de consolidar el conteo de votos.

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Balcázar defendió la imparcialidad del Ejecutivo ante el proceso y descartó que su gobierno pudiera adelantar ningún resultado. “Lo que sí estamos garantizando es que estos resultados se reciban con la mayor tranquilidad a nivel nacional, cualquiera que sea el ganador”, sostuvo.

El presidente descartó que el Ejecutivo pudiera pronunciarse sobre el ganador de la segunda vuelta antes de que la ONPE lo hiciera oficial. “Nosotros no podríamos adelantar nada por razones de imparcialidad, que debemos mantener hasta el último minuto”, señaló.

Balcázar aseguró que, a nivel del gobierno, no había registro de irregularidades graves en el proceso. “Estamos tranquilos esperando que la ONPE nos diga finalmente aquí se terminó y la votación para tal candidato es eso”, indicó.

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El mandatario subrayó la necesidad de que los resultados se conocieran con rapidez. A su juicio, la demora podía alimentar suspicacias entre la población. “Yo creo que el Perú necesita que recibamos la información lo más rápido posible para evitar cualquier tipo de suspicacias que pueda molestarla”, dijo.