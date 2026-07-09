MTC y ProInversión aceleran construcción de Líneas 3 y 4 con convenio clave para obras de USD 10.000 millones

El MTC, la ATU y ProInersión firmaron un convenio para iniciar la formulación de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), suscribió un Convenio de Colaboración Interinstitucional con ProInversión para iniciar la fase de formulación de los proyectos de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

Este acuerdo, firmado el 8 de julio por el ministro Aldo Prieto Barrera, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio Castro, y el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, establece reglas claras para la cooperación técnica, financiera y de gestión bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP).

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Durante la ceremonia, el ministro Prieto señaló que “lo que estamos suscribiendo trasciende la firma de un convenio: representa una decisión de Estado para acelerar la construcción de una red de transporte masivo que transformará la vida de millones de peruanos”.

Con este marco de colaboración, los equipos técnicos podrán avanzar en estudios especializados, identificar desafíos y definir estrategias para la gestión de predios e interferencias antes de iniciar las obras civiles.

Los equipos técnicos prepararán estudios para las Líneas 3 y 4 y definirán estrategias sobre predios e interferencias antes de las obras civiles.

Más de 7 millones de personas serán beneficiadas con tiempos de viaje reducidos

La ejecución de las Líneas 3 y 4 permitirá que más de 7 millones de habitantes accedan a un sistema de transporte rápido, moderno y seguro, con una reducción significativa de los tiempos de traslado en la ciudad.

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La colaboración entre el MTC, la ATU y ProInversión está orientada a optimizar recursos, minimizar riesgos y acelerar proyectos de infraestructura largamente esperados por Lima y Callao.

El convenio da paso a la elaboración de los insumos necesarios para el Informe de Evaluación de las APP y a la programación de actividades preparatorias para la ejecución de las obras.

Esta coordinación temprana del proyecto busca garantizar una gestión eficiente y transparente en cada etapa del proceso, de acuerdo con ProInversión.

El Estado proyecta que la red de transporte masivo beneficie a más de 7 millones de personas y atienda 1,2 millones de usuarios diarios hacia 2030.

Una inversión conjunta de más de USD 10.000 millones

Se estima que la construcción de la Línea 3 y la Línea 4 del Metro de Lima y Callao demandará una inversión conjunta superior a USD 10.000 millones, aunque cada proyecto se adjudicará por separado.

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La Línea 3, actualmente en formulación, requerirá un presupuesto referencial de USD 5.868 millones y contará con 28 estaciones a lo largo de 34,8 kilómetros, atravesando 12 distritos desde Comas hasta San Juan de Miraflores.

Este trayecto, que hoy puede tomar hasta dos horas y media en transporte convencional, se reducirá a 54 minutos una vez en operación.

Por su parte, la Línea 4 implicará una inversión estimada de USD 3.169 millones, incluirá 20 estaciones y utilizará una flota inicial de 44 trenes para cubrir 23,6 kilómetros entre el este y oeste de la ciudad, integrando una sección de ocho paraderos ya avanzados en el entorno del aeropuerto Jorge Chávez como parte de las obras enlazadas a la Línea 2.

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La ingeniera Delia Tasaico levanta su casco en celebración por la llegada de la tuneladora "Delia" a la estación Insurgentes del Metro de Lima y Callao. (MTC)

Línea 2: avance histórico y beneficios concretos para los usuarios

El avance de las Líneas 3 y 4 se suma a los hitos alcanzados por la Línea 2. El 2 de julio, la tuneladora Delia culminó al 100% la excavación de los 27 kilómetros de túnel, tras llegar a la estación Insurgentes en el Callao. El tramo fue construido mediante una combinación del método tradicional NATM y el uso de tuneladoras, incluidas “Delia” y “Micaela”.

Desde el inicio de operaciones en diciembre de 2023, la Línea 2 suma más de 41 millones de viajes gratuitos en la etapa 1A, que conecta Evitamiento y Santa Anita, con un promedio de 60,000 viajes diarios.

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Además, se han levantado las restricciones viales en varios tramos, lo que mejora significativamente la circulación y el acceso en zonas como Guardia Chalaca y la Vía Expresa.

El MTC proyecta que hacia 2030 la demanda del sistema de metro podría alcanzar 1,2 millones de usuarios diarios, consolidando al Metro de Lima y Callao como la principal columna vertebral del transporte urbano en la capital.