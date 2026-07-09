Armando Tafur fue quien le dijo la verdad a Ethel Pozo sobre su salida de América TV: el productor la instó a despedirse en vivo

¡Una historia de traición en la TV! Ethel Pozo cuenta con lujo de detalles el tenso momento en que decidió tomar el control y anunciar su propia salida de 'América Hoy' en plena transmisión en vivo, dejando en shock a sus compañeros y a toda la producción. Video: QTV / Sin más que decir

Cuando Ethel Pozo reconstruyó en el programa ‘Sin más que decir’ de +QTV los últimos días que pasó en ‘América Hoy’, un nombre apareció como el de la única persona que le habló con claridad en medio del silencio general: Armando Tafur, el productor que había liderado el matinal durante más de cinco años y que ya había dejado el cargo semanas antes de que ella se fuera.

Fue él quien le confirmó lo que todos a su alrededor parecían saber, pero nadie se atrevía a decirle. En la entrevista que dio Pozo, se dejó en evidencia la dinámica interna que había en América TV, donde la conductora quedó aislada de información que era de conocimiento general en el canal.

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Mientras el equipo de producción y sus propios compañeros de set sabían que ella no continuaría en 2026, nadie se lo comunicó directamente. La excepción fue Tafur.

Ethel Pozo se sincera y cuenta en detalle cómo vivió los últimos meses en América Televisión. La conductora revela cómo intuyó que no le renovarían el contrato y el rol que jugaron los conflictos externos en la decisión del canal. Video: QTV / Sin más que decir

El consejo que cambió el último programa

Tafur había dejado la producción de ‘América Hoy’ el 28 de noviembre de 2025. Pese a ya no estar en el cargo, mantuvo el contacto con Pozo y fue él quien, el propio 19 de diciembre, le dio el empujón que derivó en una de las despedidas más recordadas de la televisión peruana reciente. “Mira, Ethel, hay muchas posibilidades de que seas la única que se va. Despídete”, le dijo, según relató la conductora en +QTV ante María Pía Copello, Luciana Roy, Mario Hart e Israel Dreyfus.

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Pozo escuchó el consejo y actuó. En el último bloque del programa, cuando la producción le pidió que vendiera la claqueta de un auspiciador, pidió que bajaran la música y anunció en vivo que ese era su último programa. El gesto tomó por sorpresa a todo el equipo. Edson Dávila rompió en llanto en cámara.

La grabación de saludos de fin de año prevista para esa tarde fue cancelada de inmediato. “Se dieron cuenta que ¿a quién iba a despedir? si solo me iba yo”, dijo Pozo. Tafur no solo actuó el último día. Según Pozo, fue también quien le fue advirtiendo durante las semanas previas que la situación podía ser peor de lo que ella imaginaba. “Hay muchas posibilidades de que seas la única que no vuelve”, le había dicho.

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Pozo reconoció que desde agosto de 2025 intuía que algo no estaba bien —Jorge Grippa, el ejecutivo que gestionaba su renovación anual, había dejado de llamarla— pero siempre pensó que una eventual salida afectaría a todo el elenco, no solo a ella. Fue Tafur quien le puso nombre a lo que estaba ocurriendo.

Ethel Pozo se sincera y cuenta los detalles de sus últimos días en América TV. Revela cómo intuía que no continuaría, el tenso ambiente laboral y la propuesta de GV Producciones para que todo el equipo se mudara de canal. Video: YouTube QTV / Sin más que decir

Las señales que nadie más quiso dar

Mientras Tafur le decía la verdad, el resto del entorno de Pozo en el canal optó por el silencio. El productor que quedó a cargo de ‘América Hoy’ tras la salida de Tafur dejó de dirigirse a ella en los últimos días. “Cruzaba en el corte comercial y le decía el rating a Janette. Yo estaba como: bueno”, recordó Pozo.

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El 17 de diciembre, dos días antes del último programa, el equipo de producción fue a grabar el spot navideño del canal. Le explicaron que Janet Barboza y Dávila aparecerían solos arreglando un árbol de Navidad, y que ella entraría después, como si se hubiera olvidado de la escena. “Esa toma nunca iba a salir jamás”, dijo Pozo. Participó de todas formas, sin hacer preguntas.

La conducta del equipo de producción el día de la despedida fue otro indicio. Cuando Pozo terminó su anuncio en vivo y se retiró, nadie la detuvo ni la abrazó. “Nadie me abrazó, nadie dijo nada. Porque se sentían que me habían mentido hasta el final”, recordó. Solo dos personas se acercaron a ella antes de que se fuera.

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Ethel Pozo relata en el programa 'Sin Que Decir' el incómodo momento que vivió durante la grabación del spot navideño de América TV, donde se dio cuenta de que sus compañeros, Edson Dávila y Janet Barboza, ya sabían que se quedaban en el programa mientras ella era sutilmente excluida de la toma principal. Video: QTV / Sin más que decir

Un nuevo camino para Tafur y para Pozo

Tras su salida de ‘América Hoy’, Tafur se incorporó a GV Producciones, la empresa de Gisela Valcárcel, como director de contenidos, con proyectos orientados a Panamericana TV. Sin embargo, su paso por la productora fue breve. Hacia fines de abril de 2026, se separó de la empresa por falta de proyectos concretos.

Fuentes cercanas indicaron que Tafur “decidió dar un paso al costado por la falta de proyectos, por no encontrar qué hacer”, lo que también reflejaba la situación interna de la productora de Valcárcel. Fue entonces cuando Tafur apostó por el emprendimiento propio y fundó La Meta, una agencia especializada en gestión de talento y desarrollo de contenidos.

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Ethel Pozo y Armando Tafur firmaron un contrato con La Meta para una nueva propuesta profesional vinculada al desarrollo de talento y contenidos.

Ethel Pozo fue la primera figura en firmar con la agencia, lo que consolidó un vínculo profesional que nació en los años de ‘América Hoy’ y que sobrevivió a la salida de ambos del canal. Pozo había conducido ‘La Granja VIP’ en Panamericana TV como su último proyecto antes de unirse a La Meta.