Bolsa de Valores de Lima cerró el primer semestre con un alza de 20.79% impulsada por minería y banca

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) culminó el primer semestre de 2026 con un crecimiento acumulado de 20.79%, desempeño que estuvo respaldado principalmente por el avance de las acciones de empresas de los sectores minero y financiero. El resultado refleja un contexto favorable para el mercado bursátil peruano durante los primeros seis meses del año.
De acuerdo con información difundida por la agencia Andina, el funcionario de inversiones de Juan Magot & Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Ángel Alcalá Canales, indicó que el índice MSCI Nuam Perú General cerró el semestre en 52,502.51 puntos, impulsado por el buen desempeño de compañías como Panoro Minerals, PPX Mining, Volcan, Atacocha y Buenaventura, además de entidades financieras como Credicorp y Banco de Crédito.
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El especialista explicó que la evolución de estas acciones respondió, en gran medida, al entorno favorable que experimentaron los sectores vinculados a la minería y las finanzas, los cuales concentraron buena parte del dinamismo observado en el mercado de valores peruano.
Alza de los metales favoreció a mineras
Según explicó Ángel Alcalá Canales en declaraciones recogidas por Andina, uno de los principales factores detrás del crecimiento de la Bolsa de Valores de Lima fue el incremento de los precios internacionales del oro, la plata y el cobre.
El especialista señaló que estos metales mantienen cotizaciones superiores a las registradas durante el año anterior, situación que permitió mejorar los resultados financieros de las principales empresas mineras que cotizan en el mercado peruano.
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“Este escenario ha permitido que las compañías mineras presenten utilidades extraordinarias en comparación con el 2025, situación que se ha reflejado en el comportamiento de sus acciones en la bolsa”, sostuvo el funcionario de inversiones, según Andina.
Volatilidad internacional
Pese al balance favorable, el mercado también atravesó episodios de volatilidad durante el cierre de marzo y abril. De acuerdo con Andina, Ángel Alcalá Canales explicó que las tensiones geopolíticas entre Irán e Israel, así como la preocupación por una posible afectación del estrecho de Ormuz, generaron incertidumbre entre los inversionistas.
El especialista agregó que, en ese contexto, el precio internacional del petróleo llegó a alcanzar los 120 dólares por barril, mientras que los mercados también permanecieron atentos a una eventual revisión de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), especialmente respecto a las tasas de interés.
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Respecto al segundo semestre de 2026, el funcionario consideró que la evolución del mercado bursátil dependerá del contexto político y de la implementación de medidas orientadas a fortalecer la actividad económica. En declaraciones a Andina, señaló que un mayor impulso a la inversión en sectores como construcción e industria, junto con el avance de reformas económicas, podría favorecer el desempeño de la economía peruana en los próximos meses.
Bolsa de valores divida
La BVL presentó señales divididas tras la confirmación de la victoria de Keiko Fujimori en la elección presidencial. El Índice General, que representa el mercado bursátil más amplio del país, registró una caída de 0,48%, ubicándose en 55.245 puntos, mientras que el Índice Selectivo, que agrupa a las acciones con mayor negociación, mostró un avance de 0,94% al situarse en 1.464 puntos. Esta dinámica revela una respuesta heterogénea por parte de los inversionistas ante el nuevo escenario político.
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El comportamiento mixto de la bolsa limeña se produjo en un contexto internacional donde los mercados estadounidenses experimentaron ganancias tras una apertura volátil. El Dow Jones subió 0,20%, el S&P 500 aumentó 0,48% y el Nasdaq lideró con un avance de 1,27%. A nivel regional, las principales bolsas latinoamericanas también presentaron resultados variados, reflejando la cautela e incertidumbre que persiste en los mercados globales tras los eventos políticos recientes en Perú.
La victoria de Keiko Fujimori, confirmada por la ONPE con el 50,135% de los votos, generó expectativas sobre la política económica que adoptará su gobierno. Fujimori anunció su disposición al diálogo con diversos sectores políticos, en un escenario marcado por la polarización y la necesidad de consensos en el Congreso. Los desafíos inmediatos para el nuevo gobierno incluyen la recuperación económica y la búsqueda de estabilidad institucional tras años de confrontación política.
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