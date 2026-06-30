Perú

Armando Tafur niega distanciamiento de Gisela Valcárcel tras dejar de trabajar juntos: “No se deja la amistad”

El exproductor de ‘América Hoy’ aseguró que no hay rencillas con la popular ‘Señito’ y entre los dos todo está bien

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Dos imágenes. Izquierda: Armando Tafur con sudadera negra y jeans en azotea. Derecha: Armando Tafur con traje y Gisela Valcárcel con vestido brillante
Armando Tafur aparece en dos tomas, una solo y otra junto a Gisela Valcárcel, sobre la amistad tras su cese laboral.

En los últimos meses, la industria televisiva local ha presenciado movimientos significativos en la carrera de Armando Tafur, reconocido productor y rostro habitual detrás de algunos de los principales formatos de entretenimiento.

Tras su salida de América Televisión para sumarse a GV Producciones y su reciente desvinculación de la empresa de Gisela Valcárcel, surgieron especulaciones sobre un posible quiebre en la relación entre ambos. En declaraciones a Trome, Tafur abordó de manera directa los comentarios del sector y negó cualquier distanciamiento personal con la conductora.

El productor subrayó que la amistad con Gisela Valcárcel permanece intacta a pesar de los cambios laborales. “Gisela es mi amiga de muchos años de trabajo, es más, hemos pasado de ser amigos a ser como una familia”, declaró Tafur en conversación con el medio.

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Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’.
Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’.
Afirmó que, aunque en cualquier entorno profesional pueden existir diferencias, eso no compromete los lazos personales: “Como en todos los trabajos pueden haber discusiones, pero no se deja la amistad”, puntualizó el exproductor de América Televisión, descartando cualquier ruptura.

En relación al futuro en la pantalla de la popular conductora, Armando Tafur expresó su confianza en el peso de la trayectoria de Valcárcel. “Gisela no solo es una artista, es una estrella de la televisión y se merece un lugar en la pantalla. Es más, sin hacer televisión, sigue siendo Gisela”, afirmó el productor, cuyas declaraciones fueron recogidas por Trome.

Tafur se incorporó a GV Producciones tras una etapa prolongada en América Televisión, donde lideró proyectos de alto perfil. Su paso por la empresa de Valcárcel coincidió con la migración de la productora a Panamericana TV, movimiento que encendió el interés del sector sobre el futuro de ambos profesionales.

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Armando Tafur muestra contrato que firmó con GV Producciones. IG
Armando Tafur muestra contrato que firmó con GV Producciones. IG

Armando Tafur presentó su agencia y Ethel Pozo ya firmó con él

Un nuevo capítulo profesional comenzó para Armando Tafur con la presentación de La Meta, agencia especializada en la gestión de talento y desarrollo de contenidos. La noticia tomó relevancia por la incorporación de Ethel Pozo como primera figura representada por la firma, formalizada a través de un contrato anunciado en redes sociales. “Mis amigos, ahora mis representantes“, comunicó Pozo, acompañando el mensaje con una imagen junto al productor.

Este acuerdo se da en un periodo de transición para ambos. Pozo acaba de concluir la primera temporada de ‘La Granja VIP’, formato que la posicionó en un segmento competitivo y que ha abierto interrogantes sobre su próximo destino en la televisión.

Por su parte, Tafur concluyó su ciclo en ‘América Hoy’ en noviembre de 2025, programa que produjo durante más de cinco años, y posteriormente asumió la dirección de contenidos en GV Producciones. La falta de nuevos proyectos en la productora aceleró su salida a finales de abril de 2026, según señalaron fuentes próximas al productor.

Hombre con camisa a cuadros y mujer con chaqueta estampada sentados frente a una pared blanca con letras oscuras
Ethel Pozo y Armando Tafur firmaron un contrato con La Meta para una nueva propuesta profesional vinculada al desarrollo de talento y contenidos.

El periodista Jhon Cano explicó que la desvinculación de Tafur de la productora de Valcárcel estuvo motivada por la ausencia de contenidos para liderar. “Lo que nos han contado es que decidió dar un paso al costado por la falta de proyectos, por no encontrar qué hacer“, detalló Cano al analizar la coyuntura que rodea al experimentado productor.

El lanzamiento de La Meta marca una apuesta por nuevos formatos y la representación de figuras con trayectoria en la televisión local. El movimiento de Pozo hacia esta agencia refuerza su vínculo profesional con Tafur y anticipa próximos desarrollos en la escena televisiva nacional.

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