Quiulacocha, la herida ambiental más profunda del país, podría cerrarse al fin

La empresa estatal Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) anunció el inicio de la primera subasta pública del Proyecto Quiulacocha con el fin de atraer inversión privada especializada para la remediación ambiental en Cerro de Pasco.
Esta medida introduce un modelo innovador para abordar uno de los pasivos ambientales mineros más antiguos de Perú, al tiempo que busca combinar recuperación ambiental con desarrollo económico en la región.
Un depósito de residuos con casi nueve décadas de historia minera
La relavera Quiulacocha es una zona emblemática de la problemática minera peruana. Durante casi 90 años, recibió residuos de las operaciones en la región y hoy concentra entre 70 y 75 millones de toneladas de desechos químicos.
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Estos materiales han causado contaminación en el agua, el suelo y el aire, afectando considerablemente la vida de las comunidades cercanas a Cerro de Pasco.
Como parte del FONAFE, AMSAC es la empresa pública responsable de liderar los procesos de limpieza y recuperación en este depósito, uno de los más complejos del país.
Un modelo de recuperación ambiental con inversión privada
La propuesta de AMSAC permite que operadores privados asuman el desarrollo del proyecto bajo su propio costo y riesgo. El proceso exige que los adjudicatarios cumplan con las obligaciones ambientales, sociales, técnicas y legales establecidas en las bases de la subasta.
Dante Aguilar, gerente general de la empresa, afirmó que “Quiulacocha representa una oportunidad para demostrar que es posible enfrentar un pasivo ambiental histórico con soluciones innovadoras que articulen la participación del Estado y la inversión privada”.
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La entidad estatal remarcó que la subasta no significa que el Estado renuncie a su responsabilidad de remediación. AMSAC mantendrá su función de supervisión y control institucional, mientras que el adjudicatario deberá gestionar todos los permisos y garantías exigidos por la normativa ambiental vigente.
Reaprovechamiento económico de los residuos
El mecanismo de subasta pública busca el reaprovechamiento económico de los residuos acumulados en Quiulacocha.
El objetivo es convertir un foco de contaminación en un recurso potencial para la inversión y el empleo local. Este proyecto podría servir, según la perspectiva de AMSAC, como precedente nacional sobre cómo transformar pasivos ambientales mineros en oportunidades de sostenibilidad y desarrollo territorial.
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La iniciativa pretende movilizar recursos y generar beneficios concretos para las comunidades ubicadas en el área de influencia de Cerro de Pasco, promoviendo el empleo y la inversión en la región.
Supervisión estatal y rol institucional
AMSAC, como entidad pública, continuará ejerciendo la supervisión del proceso y asegurará el cumplimiento de las normas de protección ambiental y social. El adjudicatario estará obligado a presentar y ejecutar los instrumentos de gestión ambiental requeridos, así como establecer garantías que respalden su actividad.
El enfoque mixto entre Estado y sector privado busca movilizar mayores recursos y capacidades técnicas, manteniendo la tutela estatal sobre los pasivos ambientales. Este modelo podría replicarse en otros casos de remediación minera si demuestra resultados satisfactorios.
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AMSAC: misión y funciones
Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) tiene como misión principal la remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo en Perú.
Además de descontaminar y recuperar zonas afectadas por la minería antigua o inactiva, la entidad promueve la inversión privada y supervisa contratos de transferencia de concesiones estatales.
También gestiona proyectos y encargos especiales asignados por el Estado peruano, consolidando su papel en la gestión ambiental del sector minero-energético.
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