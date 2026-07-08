El campo se estresa: producción de maracuyá, algodón y arroz se dispara ante avance de El Niño Costero

La producción agropecuaria en Perú experimentó un avance sostenido durante mayo de 2026, impulsada principalmente por el dinamismo de los sectores agrícola y pecuario.
Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), que atribuyó estos resultados a condiciones climáticas favorables que permitieron mantener el abastecimiento de alimentos en todo el país.
Este escenario positivo se presenta en medio de una alerta oficial por el Fenómeno El Niño Costero y Global, según reportó el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).
La persistencia del calentamiento anómalo del mar frente al litoral peruano representa un desafío para el sector, que ha logrado responder con resiliencia y capacidad de adaptación.
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Impulso agrícola: cultivos en expansión por El Niño
Durante mayo, la actividad agrícola registró aumentos significativos en diversos cultivos. La maracuyá mostró un crecimiento de 78,7%, especialmente en regiones como Lima y Piura.
El algodón rama avanzó 77,3%, con cosechas destacadas en Ica, Lima y Lambayeque. Por su parte, el arroz cáscara aumentó 60,7%, con picos de producción en Lambayeque, Piura y La Libertad, mientras que la caña de azúcar creció 42,5%, impulsada principalmente por La Libertad, Lambayeque y Áncash.
Otros productos también registraron incrementos relevantes: ajo (+46,4%), arándanos (+40,3%), uva (+16,5%) y maíz amarillo duro (+3,1%) en diferentes zonas costeras y andinas. Estas cifras reflejan el impacto positivo de las condiciones meteorológicas sobre la producción física, según los reportes oficiales.
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Sector pecuario: sostenimiento del abastecimiento nacional
El subsector pecuario también contribuyó al desempeño positivo del agro nacional. En mayo, la producción pecuaria creció 2,0%, destacando el incremento en carne de pollo (+2,4%) con mayor dinamismo en Lima, La Libertad y Arequipa.
La leche cruda de vaca subió 2,5%, liderada por Arequipa, Puno e Ica, mientras que la producción de cerdo aumentó 3,9% y la de vacuno 1,2%, principalmente en Lima e Ica. Estos avances permitieron sostener el abastecimiento de proteínas y productos básicos en los mercados nacionales.
Balance enero-mayo: tendencia al alza pese a la alerta climática
Entre enero y mayo, la actividad agraria mantuvo una tendencia de crecimiento. El sector agrícola acumuló incrementos en algodón rama (+50,8%), palma aceitera (+27,0%), arroz cáscara (+26,0%) y caña de azúcar (+25,7%), este último beneficiado por una mayor superficie cosechada.
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El subsector pecuario avanzó 1,9% en los primeros cinco meses del año, con mejoras en carne de pollo (+2,4%), leche cruda (+2,4%), porcino (+3,6%) y vacuno (+1,3%).
Contexto climático: resiliencia frente a El Niño Costero y Global
El desempeño del agro peruano adquiere relevancia frente a la persistencia de El Niño Costero y Global, que mantiene en alerta al país por el riesgo de lluvias intensas, sequías o alteraciones en los ciclos productivos.
A pesar de este entorno incierto, el sector agropecuario ha mostrado capacidad para adaptarse y continuar abasteciendo los mercados, según el informe de MIDAGRI.
Es importante precisar que las cifras presentadas por MIDAGRI corresponden únicamente a volúmenes de producción física, es decir, toneladas, litros y unidades producidas en el campo y en los centros pecuarios.
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No se refieren al Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario, ni incluyen datos de exportación, precios u otros indicadores de valor económico agregado. El análisis se concentra en el abastecimiento y la seguridad alimentaria, elementos centrales en el actual contexto climático.
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