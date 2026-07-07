SIMSA: acreedores aprueban reestructuración y dan inicio a nueva etapa para histórica minera peruana

La Junta de acreedores de SIMSA aprobó el 7 de julio la reestructuración de la minera con el 90,17% de los votos.

La Junta de Acreedores de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. (SIMSA) avaló con el 90,17% de los votos la reestructuración de la empresa, durante una sesión realizada en Lima y convocada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

El respaldo mayoritario, que se conoció este 7 de julio, permite a la compañía minera avanzar en un proceso clave para asegurar su continuidad operativa, la preservación de su valor y la protección de los créditos comerciales y laborales en juego.

Un proceso ágil que priorizó la continuidad de operaciones

El procedimiento concursal de SIMSA se caracterizó por la rapidez con la que los acreedores y la administración de la empresa alcanzaron acuerdos.

La velocidad del consenso resultó determinante para definir un camino que apunta a maximizar el valor económico de la minera y a consolidar su principal activo: la Unidad Minera San Vicente, ubicada en la región Junín.

PUBLICIDAD

El consenso entre los acreedores y la ratificación de la administración actual marcan un paso decisivo en la historia reciente de la compañía.

La reestructuración de SIMSA define que la empresa seguirá bajo ese esquema y no en liquidación, con supervisión de Indecopi.

Uno de los aspectos destacados de este proceso es la protección de los créditos comerciales, considerados entre los intereses más relevantes en la estructura de acreedores de la compañía.

El acuerdo también establece condiciones para reconocer y atender las obligaciones laborales, mantener relaciones positivas con las comunidades aledañas a la zona minera, y garantizar que los proveedores continúen prestando servicios esenciales para el funcionamiento de la empresa.

Estrategia centrada en el valor y la continuidad de SIMSA

SIMSA, reconocida por su larga trayectoria en la minería peruana y por su producción de zinc y plomo, enfrenta desde hace años dificultades financieras que han impactado su participación en la producción nacional.

PUBLICIDAD

No obstante, la empresa mantiene operaciones activas a través de su unidad en Junín, lo que demuestra la existencia de una base productiva sobre la que se apoya el plan de recuperación.

La aprobación de la reestructuración refleja la decisión de los acreedores de apostar por una solución que conserve la empresa y preserve el potencial productivo de sus activos, con efectos directos para trabajadores, proveedores y comunidades de la región.

Zinc. El acuerdo aprobado contempla el reconocimiento de obligaciones laborales y comerciales y la continuidad de los servicios esenciales de los proveedores.

Ratificación de la administración y próximos pasos

La Junta de Acreedores ratificó a la administración encabezada por Mario Portocarrero, con el 92,08% de los votos. Portocarrero declaró que la decisión de los acreedores representa un respaldo firme a la estrategia de reestructuración, cuyo objetivo es “preservar la continuidad de la empresa y maximizar el valor de sus activos”.

PUBLICIDAD

El ejecutivo añadió que la nueva etapa contempla la elaboración de un Plan de Reestructuración en un plazo de 60 días, la reanudación de operaciones y la recuperación financiera, con el propósito de generar los recursos necesarios para atender de forma ordenada las obligaciones con los acreedores, bajo la supervisión del Indecopi.

Por su parte, el abogado concursal Richard Almerco, responsable de conducir el proceso, resaltó que la decisión adoptada por la Junta de Acreedores se fundamenta en los avances de la administración para optimizar procesos, incorporar mejoras tecnológicas y fortalecer la gestión minera.

Almerco recalcó que esta hoja de ruta mejora las perspectivas de recuperación de la empresa a mediano y largo plazo y fija un precedente relevante para el sistema concursal peruano.

PUBLICIDAD

Los acreedores ratificaron en Lima a la administración encabezada por Mario Portocarrero con el 92,08% de respaldo en la sesión convocada por Indecopi.

Marco de protección para créditos laborales y comerciales

El esquema de reestructuración aprobado por los acreedores de SIMSA incorpora garantías para el reconocimiento de las obligaciones laborales y comerciales.

Este punto resulta esencial para sostener la red de relaciones con los trabajadores y proveedores, así como para mantener la estabilidad de las operaciones en la zona minera de Junín.

Además, la continuidad de la empresa contribuirá a preservar empleos y fortalecer los lazos con las comunidades locales, uno de los ejes que la compañía identifica como prioritarios en su plan de recuperación.

Una compañía emblemática en busca de consolidar su recuperación

Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. ha sido parte de la historia de la minería peruana. Aunque los últimos años han estado marcados por dificultades financieras, la reestructuración aprobada por los acreedores abre una etapa orientada a preservar activos y a recuperar la capacidad operativa de la empresa.

PUBLICIDAD

El proceso, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los acreedores y la ratificación de la administración, busca sentar las bases para una gestión ordenada, transparente y alineada con los intereses de todos los actores involucrados.