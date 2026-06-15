¿Es la IA el nuevo asesor? Inteligencia artificial multiplica hasta 27 veces las reservas calificadas en el sector inmobiliario

Las inmobiliarias en Perú pueden multiplicar hasta 27 veces sus reservas calificadas mediante el uso de inteligencia artificial, según datos de LIDZ.ai.
Esta tendencia se enmarca en la acelerada adopción tecnológica que vive el sector, impulsada por la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la demanda de mayor productividad y eficiencia.
IA y automatización: una nueva era para la gestión comercial
La transformación digital en el sector inmobiliario peruano se acelera gracias a la adopción de soluciones inteligentes. Cornelio Saavedra, CEO y cofundador de LIDZ.ai, señala que el mercado local destaca por su capacidad de innovación y rápida adopción de nuevas tecnologías.
“El uso de IA pasará a ser estándar y la tendencia irá en que muchos procesos manuales, como la evaluación crediticia o la agenda de asesorías, serán potenciados con tecnología, mejorando la experiencia y la adopción de las personas”, explica Saavedra.
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La aplicación de IA permite automatizar tareas repetitivas y personalizar el acompañamiento a cada cliente, lo que libera tiempo para los equipos de ventas y mejora la experiencia de los usuarios finales.
Así, actividades como la orientación financiera, el seguimiento de prospectos y la generación de planes de compra se realizan de forma automatizada, permitiendo a los equipos comerciales concentrarse en el cierre de negocios y la generación de nuevas oportunidades.
Impacto en los resultados: reservas calificadas y conversión comercial
Las inmobiliarias que incorporan inteligencia artificial para la calificación de prospectos y la optimización de procesos pueden alcanzar multiplicadores de reservas de hasta 27,1 veces respecto a quienes no utilizan estas herramientas.
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Según información de LIDZ.ai, este impacto se traduce en una mayor efectividad comercial y una probabilidad significativamente mayor de concretar ventas.
Saavedra precisa que, aunque entre el 75% y el 85% de los prospectos aún no califican para la compra de una propiedad, la tecnología permite mantener el vínculo con los interesados y acompañarlos durante el proceso.
“La implementación de inteligencia artificial ha permitido mejorar significativamente la productividad comercial”, sostiene el CEO de LIDZ.ai.
Trazabilidad, control y mayor retorno de la inversión
La inteligencia artificial no solo optimiza la conversión comercial, sino que también fortalece la trazabilidad y el control de la gestión.
Las soluciones de LIDZ.ai integran monitoreo en tiempo real y reportes automatizados, lo que permite a las organizaciones inmobiliarias reducir errores, agilizar la toma de decisiones y aumentar la productividad de sus equipos.
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Además, la IA ayuda a mejorar la rentabilidad de las estrategias comerciales. Según Saavedra, “las inmobiliarias pierden entre un 30% y un 45% de su presupuesto de marketing en acciones que no generan resultados concretos”.
Gracias a la inteligencia artificial es posible identificar con precisión qué canales, campañas y audiencias aportan mayor valor, optimizando tanto el retorno de la inversión como el desempeño de los equipos de venta.
El futuro de la inteligencia comercial
La apuesta por herramientas inteligentes marca un nuevo estándar en la inteligencia comercial aplicada al sector inmobiliario. Al integrar inteligencia artificial y análisis de datos, estas soluciones permiten elevar la eficiencia operativa y potenciar la conversión de oportunidades de venta.
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La capacidad de adaptación tecnológica se vuelve un factor clave para la competitividad, y las inmobiliarias peruanas identifican en la inteligencia artificial un recurso estratégico para transformar sus procesos y aprovechar mejor las oportunidades del mercado.
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