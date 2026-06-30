Trabajadores CAS protestan en Sacsayhuamán y advierten que podrían cerrar el acceso a Machu Picchu si se reducen sus beneficios laborales

Trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco protestan en Sacsayhuamán contra un proyecto de ley que afectaría sus derechos laborales. Advierten que si el Congreso no atiende sus reclamos, radicalizarán su lucha y cerrarán los centros arqueológicos, incluido Machu Picchu. Nueva TV Nacional

Trabajadores del régimen CAS de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco realizaron una jornada de protesta en el parque arqueológico de Sacsayhuamán para exigir el cumplimiento de los beneficios laborales establecidos por ley. La movilización formó parte de una convocatoria nacional impulsada por servidores públicos que rechazan cambios al pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS).

La manifestación se desarrolló con carteles, pancartas y arengas, sin afectar el ingreso de visitantes al complejo arqueológico. Los representantes sindicales señalaron que la medida busca llamar la atención del Congreso de la República durante el debate del proyecto de ley N.° 14799 en la Comisión de Presupuesto.

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Los dirigentes también advirtieron que, si prosperan modificaciones que reduzcan los beneficios contemplados en la Ley N.° 32563, los sindicatos del sector Cultura intensificarán las medidas de protesta, con la posibilidad de suspender el acceso a los principales sitios arqueológicos administrados por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco.

Protesta nacional por beneficios laborales de trabajadores CAS

Trabajadores CAS del Ministerio de Cultura protestaron en Sacsayhuamán como parte de una movilización nacional. Facebook

Los trabajadores del régimen CAS concentraron sus actividades en Sacsayhuamán como parte de una movilización nacional convocada para exigir el respeto de la Ley N.° 32563, norma que reconoce el pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios para este grupo de servidores públicos.

Durante la protesta, Daniel Estombelo, secretario de los trabajadores CAS, explicó que el motivo principal del reclamo responde a la discusión del proyecto de ley N.° 14799 en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Según indicó, la propuesta contempla modificaciones que, a criterio del sindicato, afectarían la aplicación íntegra de los beneficios laborales reconocidos por la legislación vigente.

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El dirigente sostuvo que los trabajadores CAS permanecieron cerca de dos décadas sin acceso a estos derechos. “Durante casi 19 años los trabajadores CAS no hemos tenido beneficios laborales. Esta ley fue el resultado de cuatro años de lucha y ahora el Ministerio de Economía pretende que no se cumpla al 100 %”, manifestó.

Los representantes de los trabajadores precisaron que la protesta mantuvo un carácter pacífico. Daniel Estombelo descartó cualquier intento de ocupar el parque arqueológico de Sacsayhuamán o impedir el ingreso de turistas mientras se desarrolla la jornada de protesta.

Según explicó, la concentración incluyó únicamente movilizaciones y arengas dentro del marco de las actividades convocadas por el sindicato. El dirigente señaló que el objetivo consiste en defender los derechos laborales sin perjudicar el desarrollo normal de las visitas al complejo arqueológico.

Los manifestantes permanecieron en el lugar mientras aguardaban el debate parlamentario relacionado con el proyecto de ley.

Advierten posible cierre de zonas arqueológicas, incluido Machu Picchu

Exigen que se respeten las gratificaciones y la CTS reconocidas en la Ley N.° 32563. Facebook

Aunque la movilización transcurrió sin incidentes, los dirigentes sindicales advirtieron que las acciones podrían cambiar si el Congreso aprueba modificaciones que reduzcan los beneficios laborales.

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Daniel Estombelo afirmó que los sindicatos y federaciones del sector público del Cusco, junto con organizaciones de otras regiones del país, acordaron incrementar las medidas de protesta en caso de que sus demandas no reciban respuesta favorable.

“Si esto continúa, vamos a radicalizar nuestras acciones. Incluso podríamos cerrar las zonas arqueológicas administradas por la Dirección Desconcentrada de Cultura, incluido Machu Picchu”, declaró el representante sindical.

Durante la actividad también indicó que trabajadores destacados en Machu Picchu participarían en las movilizaciones junto con otros gremios del Ministerio de Cultura.

Trabajadores cuestionan niveles salariales en el sector Cultura

Los representantes sindicales también expusieron la situación económica de parte del personal sujeto al régimen CAS dentro del Ministerio de Cultura. Según el dirigente, existen trabajadores que reciben remuneraciones de S/ 1.025 y S/ 1.250, montos que consideran insuficientes frente al incremento del costo de vida.

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En ese contexto, el sindicato sostiene que el pago completo de las gratificaciones y de la compensación por tiempo de servicios constituye un ingreso importante para las familias de los servidores públicos.

“La CTS y las gratificaciones representan un alivio para nuestras familias. Lo único que exigimos es que se respete una ley vigente”, expresó Daniel Estombelo.

Los trabajadores permanecen atentos al resultado del debate legislativo sobre el proyecto de ley N.° 14799 y mantienen la posibilidad de ampliar las medidas de protesta si consideran que los cambios afectan los beneficios reconocidos por la Ley N.° 32563.