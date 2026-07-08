Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 8 de julio de 2026

Una sala de monitoreo sísmico en Perú muestra datos de actividad geológica en una pantalla gigante, con el logo del IGP, junto a equipo de respuesta para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro sismos sacudieron el centro y sur de Perú durante la madrugada del 7 de julio, generando preocupación en las regiones de Pasco, Arequipa y Lima. El primero de los movimientos telúricos se registró en Pasco, seguido por un evento en Arequipa y dos más que afectaron distintas zonas de la capital peruana, según reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú.

Las autoridades iniciaron evaluaciones para determinar posibles daños materiales o afectaciones a la población, mientras equipos de emergencia permanecen en alerta ante cualquier réplica. Aunque la magnitud de los sismos varió en cada caso, la seguidilla de eventos sísmicos puso en evidencia la vulnerabilidad sísmica del país y la importancia de los protocolos de prevención y respuesta.