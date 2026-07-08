Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 8 de julio de 2026

La ubicación geográfica del país, sumada a la presencia del cinturón de fuego del Pacífico, obliga a la población a mantenerse informada y preparada para enfrentar emergencias, priorizando la prevención y la organización familiar ante la recurrencia de estos fenómenos naturales.

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Pantalla grande muestra gráficos de ondas sísmicas, un mapa de Perú y el logo IGP. Un maletín, radio, casco, chaleco reflectante y linterna están sobre una mesa.
Una sala de monitoreo sísmico en Perú muestra datos de actividad geológica en una pantalla gigante, con el logo del IGP, junto a equipo de respuesta para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro sismos sacudieron el centro y sur de Perú durante la madrugada del 7 de julio, generando preocupación en las regiones de Pasco, Arequipa y Lima. El primero de los movimientos telúricos se registró en Pasco, seguido por un evento en Arequipa y dos más que afectaron distintas zonas de la capital peruana, según reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú.

Las autoridades iniciaron evaluaciones para determinar posibles daños materiales o afectaciones a la población, mientras equipos de emergencia permanecen en alerta ante cualquier réplica. Aunque la magnitud de los sismos varió en cada caso, la seguidilla de eventos sísmicos puso en evidencia la vulnerabilidad sísmica del país y la importancia de los protocolos de prevención y respuesta.

12:06 hsHoy

Tembló Huánuco

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 3.4 registrado el 8 de julio de 2026 a las 02:31:40 horas, con epicentro ubicado a 22 kilómetros al noreste de Huacaybamba, en la región Huánuco. El evento sísmico ocurrió a una profundidad de 15 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional.

El temblor tuvo una intensidad II en Huacaybamba, siendo percibido levemente por algunos habitantes de la zona. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas como consecuencia del movimiento telúrico.

12:05 hsHoy

Sismo en Junín

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.5 ocurrido el 8 de julio de 2026 a las 00:00:29 horas, con epicentro a 45 kilómetros al noroeste de Satipo, en la región Junín. El evento sísmico se registró a una profundidad de 17 kilómetros, según el informe emitido por el Centro Sismológico Nacional.

El temblor alcanzó una intensidad de III-IV en Satipo, siendo percibido por la población local, aunque sin causar daños materiales relevantes. Las autoridades de Defensa Civil se mantienen en alerta y hasta el momento no se han reportado víctimas ni afectaciones en infraestructuras.

12:03 hsHoy

Cómo preparar un kit de emergencia

Contar con un kit de emergencia es una de las recomendaciones principales de las instituciones de gestión de riesgos. El kit debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles, radio portátil, linterna, pilas, mantas, medicamentos de uso frecuente, documentos personales y dinero en efectivo. Además, se sugiere añadir mascarillas, alcohol en gel y artículos de higiene. El kit debe ubicarse en un sitio accesible y revisarse periódicamente para garantizar que sus componentes estén en condiciones óptimas y no hayan vencido.

Primer plano de un sismógrafo profesional con su aguja marcando ondas en un rollo de papel cuadriculado. En el fondo desenfocado, se distingue el logo del IGP.
Un sismógrafo profesional registra movimientos sobre un rollo de papel cuadriculado, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) visible en el fondo, simbolizando la constante vigilancia sísmica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:03 hsHoy

Medidas de seguridad durante un sismo

Ante un sismo, la prioridad es mantener la calma y aplicar las acciones aprendidas en simulacros y campañas de prevención. Ubicarse en zonas seguras previamente determinadas, alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer, y no utilizar ascensores son algunas de las recomendaciones principales. Si el movimiento ocurre en la vía pública, se debe procurar alejarse de postes, cables, fachadas y construcciones de altura, buscando espacios abiertos y libres de riesgos.

12:04 hsHoy

Recomendaciones para proteger a niños y personas mayores

La protección de niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad requiere atención específica. Se aconseja que los adultos enseñen a los menores cómo actuar en caso de sismo, mediante simulacros familiares y conversaciones claras sobre la importancia de mantener la calma. Al momento del movimiento, es fundamental guiar y acompañar a quienes tengan movilidad reducida o requieran asistencia, asegurando su traslado a zonas seguras y evitando situaciones de pánico.

Vista a nivel de calle de personas caminando por una avenida, pasando señales de evacuación, hacia una gran carpa azul. Edificios modernos y antiguos bordean la calle bajo un cielo nublado.
Residentes de una ciudad costera peruana evacuan edificios siguiendo rutas señalizadas de Defensa Civil y se congregan ordenadamente en un punto de encuentro tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:03 hsHoy

Qué acciones tomar después de un sismo

Una vez finalizado el sismo, lo primero es verificar el estado de las personas y brindar ayuda a quienes lo necesiten. Se debe revisar la vivienda o el edificio para detectar daños estructurales, fugas de gas o cortocircuitos eléctricos, y cortar los suministros si se considera necesario. Se aconseja mantenerse informado a través de la radio o medios oficiales, y no regresar a las edificaciones hasta recibir autorización. Es importante reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades competentes.

07:05 hsHoy

Cómo identificar zonas seguras en el hogar y el trabajo

La identificación de zonas seguras es una de las acciones preventivas más efectivas. Estas áreas suelen estar ubicadas junto a columnas estructurales, bajo mesas sólidas o en espacios alejados de ventanas y objetos que puedan desplomarse. En los centros de trabajo, se recomienda señalizar rutas de evacuación, capacitar al personal en procedimientos de emergencia y realizar inspecciones periódicas para detectar posibles riesgos estructurales.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:48 hsHoy

Importancia de los simulacros de evacuación

Los simulacros de evacuación permiten a la población ensayar la respuesta ante emergencias y mejorar la coordinación en situaciones reales. Estos ejercicios ayudan a familiarizarse con las rutas de escape, reconocer zonas seguras y corregir fallas en la organización o las instalaciones. La participación activa de todos los miembros de la comunidad es clave para fortalecer la cultura de prevención y reducir el impacto de los desastres naturales.

06:38 hsHoy

Canales oficiales de información y alerta sísmica

En situaciones de emergencia, la información verificada y actualizada es fundamental para la toma de decisiones. Los organismos de gestión de riesgos emiten alertas y recomendaciones a través de la radio, aplicaciones móviles, redes sociales y portales institucionales. Se recomienda seguir únicamente los canales oficiales y evitar la difusión de rumores o noticias sin confirmar, para no generar confusión ni pánico innecesario.

Sala de monitoreo sísmico con tres operadores frente a múltiples pantallas que muestran mapas sísmicos de Perú y gráficos de ondas, y el logo del IGP.
Una sala de monitoreo sísmico moderna en Perú muestra a operadores del IGP supervisando pantallas con mapas sísmicos y gráficos de actividad telúrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención psicológica tras un evento sísmico

El impacto emocional de un sismo puede afectar tanto a adultos como a niños. Las instituciones de salud ofrecen líneas de atención psicológica y equipos especializados para brindar apoyo en zonas afectadas. Conversar sobre lo vivido, expresar emociones y, si es necesario, buscar ayuda profesional forma parte del proceso de recuperación. La contención en el entorno familiar y escolar contribuye a reducir el estrés y la ansiedad tras una emergencia.

06:05 hsHoy

¿Qué es el cinturón de fuego?

El cinturón de fuego del Pacífico es una franja que bordea el océano Pacífico y se caracteriza por una intensa actividad sísmica y volcánica. Perú forma parte de este cinturón, lo que explica la frecuencia de sismos en el país. El fenómeno se debe al constante roce y subducción de placas tectónicas, lo que genera la acumulación y liberación de energía en forma de terremotos y erupciones volcánicas. Más del setenta por ciento de los sismos a nivel mundial se registran en esta región.

Ilustración del mapa de Perú en rojo, explicando su vulnerabilidad sísmica en el Cinturón de Fuego con placas de Nazca y Sudamericana. Océano, tsunami, edificios y logo del IGP.
Ilustración que explica la vulnerabilidad sísmica de Perú, situado en el Cinturón de Fuego de Sudamérica por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú monitoreando la actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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