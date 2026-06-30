Perú

Machu Picchu reabre la Huayna picchu desde el 1 de julio luego de culminar las labores de conservación en la ruta de acceso

Las intervenciones incluyeron mantenimiento de escalinatas prehispánicas, limpieza de estructuras, mejora de drenajes e instalación de nuevas medidas de seguridad para el recorrido

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Waynapicchu reabrirá al público desde el 1 de julio tras finalizar trabajos de conservación. Composición: Infobae
Waynapicchu reabrirá al público desde el 1 de julio tras finalizar trabajos de conservación. Composición: Infobae

El acceso a uno de los recorridos más solicitados del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu volverá a estar disponible desde el inicio de julio, tras un periodo destinado a labores de conservación y mantenimiento. La medida coincide con el comienzo de la temporada alta de visitas, etapa que concentra una mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros.

La intervención permitió ejecutar trabajos técnicos en distintos sectores del recorrido con el objetivo de preservar las estructuras arqueológicas y reforzar las condiciones de seguridad para quienes ingresan a esta ruta. Según informó el Ministerio de Cultura (Mincul), las acciones forman parte del programa permanente de conservación que se desarrolla dentro del santuario histórico.

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El Mincul informó que la montaña Huayna picchu volverá a recibir visitantes desde el 1 de julio, luego de la culminación de los trabajos especializados ejecutados por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

De acuerdo con la entidad, especialistas en conservación y mantenimiento del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu realizaron durante un mes diversas intervenciones técnicas en la Ruta 3-A del Circuito 3, conocido como Circuito de la Realeza. Los trabajos comprendieron el tramo que conecta la caseta de control con la cima de la montaña.

La institución precisó que el propósito de estas acciones consistió en preservar la estabilidad, autenticidad e integridad de las estructuras arqueológicas, además de optimizar las condiciones de seguridad para el recorrido de los visitantes.

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Intervenciones técnicas en la ruta

Las labores se realizaron durante un mes en la Ruta 3-A del Circuito 3 de Machupicchu. Difusión
Las labores se realizaron durante un mes en la Ruta 3-A del Circuito 3 de Machupicchu. Difusión

Según el Ministerio de Cultura, las labores incluyeron la consolidación y mantenimiento de escalinatas prehispánicas, además de la recuperación y limpieza de muros de contención ubicados en distintos puntos del trayecto.

El plan de conservación también contempló el mantenimiento de los sistemas de drenaje y el retiro de vegetación, raíces y musgos que afectaban las estructuras arqueológicas. Estas acciones buscaron contribuir a la preservación de los elementos patrimoniales presentes en la montaña.

Como parte de los trabajos, los equipos técnicos habilitaron estructuras complementarias destinadas a reforzar la seguridad del recorrido. Entre ellas figuran nuevas escaleras y barandas con cable acerado en los sectores que presentan mayor pendiente.

La directora ejecutiva de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia, señaló que estas intervenciones responden a las acciones permanentes destinadas a proteger el patrimonio cultural y garantizar condiciones adecuadas para el ingreso del público.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Cultura, el programa permanente de conservación del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu busca proteger este Patrimonio Mundial, asegurar un manejo adecuado del sitio arqueológico y ofrecer una visita segura y de calidad para turistas nacionales e internacionales.

Rutas disponibles dentro del Circuito 3

Con esta medida, el Circuito 3 vuelve a contar con sus tres rutas habilitadas: Waynapicchu, Gran Caverna y Huchuypicchu. Difusión
Con esta medida, el Circuito 3 vuelve a contar con sus tres rutas habilitadas: Waynapicchu, Gran Caverna y Huchuypicchu. Difusión

Con la reapertura de Waynapicchu, los visitantes podrán acceder nuevamente a las tres rutas habilitadas del Circuito 3 o Circuito de la Realeza. Estas alternativas comprenden la Ruta 3-A hacia la montaña Waynapicchu, la Ruta 3-C con destino a la Gran Caverna y la Ruta 3-D hacia la montaña Huchuypicchu.

El Ministerio de Cultura indicó que esta oferta amplía las posibilidades de recorrido durante la temporada alta de turismo dentro de la ciudad inka de Machupicchu.

La Ruta 3-A permite el tránsito por distintos sectores del complejo arqueológico. Entre los principales puntos del recorrido figuran la Plataforma Inferior, Plataforma Superior, Foso Seco, Mirador del Templo del Sol, Caos Granítico, Plaza de los Templos, Pirámide del Intiwatana, Roca Sagrada, Doce Vanos, Qolqas Orientales, Conjunto Espejos de Agua, Templo del Cóndor, Plaza del Pisonay y la Reserva Arqueológica.

Los circuitos vigentes para visitar Machupicchu

El sistema de visitas de la ciudad inka de Machupicchu contempla tres circuitos que reúnen diez rutas. El Circuito 1 o Panorámico incluye las rutas Montaña Machupicchu, Terraza Superior, Portada Intipunku y Puente Inka; estas dos últimas funcionan durante la temporada alta.

El Circuito 2, denominado Machupicchu Clásico, comprende la Ruta 2-A y la Ruta 2-B o Terraza Inferior.

Por su parte, el Circuito 3 o Machupicchu Realeza reúne la Ruta 3-A hacia Waynapicchu, la Ruta 3-B, la Ruta 3-C con destino a la Gran Caverna y la Ruta 3-D hacia Huchuypicchu. Las rutas 3-C y 3-D también permanecen disponibles durante la temporada alta, según la información oficial del Ministerio de Cultura.

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