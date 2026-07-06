Perú

Empresas podrán mejorar sus estrategias jurídicas con nuevo Registro Nacional de Precedentes legales

La Ley Nº 32716, que crea el Registro Nacional de Precedentes legales, permitirá a empresas consultar fallos clave para sus operaciones en materia tributaria, laboral o administrativa. ¿Cuándo estará listo?

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Martillo de juez de madera oscura con bloque de sonido sobre una mesa de madera pulida; al fondo se ven libros de leyes encuadernados y una lámpara.
El Gobierno de Perú promulgó la Ley Nº 32716, que crea el Registro Nacional de Precedentes como una plataforma digital pública y gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno del Perú promulgó este lunes 6 de julio la Ley Nº 32716, que pone en marcha el Registro Nacional de Precedentes, una plataforma digital de acceso público y gratuito donde se reunirán los principales fallos y decisiones del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y los tribunales administrativos.

El objetivo es brindar a empresas, abogados y ciudadanos una herramienta práctica para conocer cómo se han resuelto antes casos similares y así tomar mejores decisiones legales.

¿Qué cambia para las empresas con este registro?

Para las empresas, contar con el Registro Nacional de Precedentes significa poder consultar en línea y sin costo los criterios jurídicos que han guiado resoluciones pasadas en temas laborales, tributarios, comerciales o administrativos.

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Por ejemplo, si una compañía enfrenta una demanda de un extrabajador por despido arbitrario, podrá revisar en el registro qué decisiones anteriores han tomado los jueces en casos parecidos. Así, podrá anticipar el posible sentido del fallo, preparar mejor su defensa y, en muchos casos, optar por una salida temprana o una negociación más informada.

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El Registro Nacional de Precedentes reunirá fallos del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y tribunales administrativos para consultar casos similares.

En materia tributaria, las empresas podrán revisar precedentes sobre controversias con la SUNAT o con las autoridades municipales, identificando qué argumentos han sido aceptados o rechazados en temas como devolución de impuestos, multas, fiscalizaciones o interpretación de normas. Esto ayuda a reducir el margen de incertidumbre y a planificar de manera más segura sus estrategias fiscales.

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En contratos comerciales, acceder a precedentes permite conocer cómo ha resuelto la justicia disputas sobre incumplimientos, cláusulas de fuerza mayor o interpretación de obligaciones contractuales. Así, las empresas podrán ajustar sus documentos y prever riesgos con mayor precisión.

Registro Nacional de Precedentes: acceso abierto y sin costo

Según la nueva ley, el registro será administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), que deberá implementar una plataforma digital accesible para cualquier usuario.

Las cortes y tribunales están obligados a remitir sus precedentes de manera inmediata para que la información esté siempre actualizada. Además, en los próximos tres meses, deberán enviar todos los precedentes ya emitidos hasta la fecha, para que la base de datos arranque con información relevante y útil desde el primer día.

La creación del registro facilita la seguridad jurídica, ya que abogados y empresas podrán fundamentar sus demandas, defensas o reclamos administrativos con base en criterios ya establecidos. También ayuda a evitar litigios innecesarios cuando la jurisprudencia es clara, o a buscar acuerdos extrajudiciales cuando se sabe que el criterio del tribunal suele ser desfavorable.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Mnjusdh)
La ley establece que el Ministerio de Justicia administrará una base de acceso libre para fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la unificación de criterios.

¿Cuándo estará disponible?

El acceso público y gratuito elimina barreras de información y reduce la dependencia de bases de datos privadas o de largos trámites en distintas instituciones. Asimismo, promueve la transparencia y la unificación de criterios en la administración de justicia y los procesos administrativos.

La ley establece que el MINJUSDH debe reglamentar y poner en funcionamiento el registro en un plazo máximo de 120 días. Por su parte, los tribunales tienen 90 días para remitir los precedentes ya existentes. Si se cumplen los plazos, las empresas y ciudadanos podrían acceder a esta nueva herramienta antes de fin de año.

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