Gratificación de julio 2026: Trabajadores reportan que empresas ya están pagando

La 'grati' ya está empezando a pagarse a trabajadores privados. El monto equivale a un poco más de un sueldo entero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Infobae Perú pudo revisar que diversos reportes en redes sociales revelan que el pago de la gratificación ya se está pagando al sector privado.

Ya los trabajadores están percibiendo el pago de las gratificaciones de julio de 2026, por Fiestas Patrias, en sus cuentas bancarias y en el sistema financiero en general. Como se sabe, la fecha límite para este depósito es el próximo miércoles 15 de julio. Así, si aún no te pagan tu ‘grati’ aún hay seis días hábiles en que te podrían realizar estos depósitos:

Miércoles 8 de julio

Jueves 9 de julio

Viernes 10 de julio

Lunes 13 de julio

Martes 14 de julio

Y el miércoles 15 de julio es el día límite para hacer el depósito.

Las empresas pueden afrontar multas de 1,57 hasta a 26,12 UIT por no pagar la gratificación. - Composición Infobae/Andina

Cuándo se paga

Si bien se conoce que el pago de la gratificación vence el miércoles 15 de julio, esto no significa que el mismo 15 se debe depositar la ‘grati’.

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La guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aclara esto: “El plazo para pagar las gratificaciones vence en la primera quincena de julio para las gratificaciones de Fiestas Patrias, y en la primera quincena de diciembre para las gratificaciones de Navidad”, señala.

Es decir, la obligación del pago se genera desde inicios del mes. Las empresas sí pueden hacer el pago durante las primera semana de julio. Y, tal cual, eso está pasando. Ya lo reportes de trabajadores que señala haber recibido ya la ‘grati’ evidencia que algunos empleadores ya están haciendo los depósitos.

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El plazo para el segundo pago de la gratificación del año llega en menor tiempo para los trabajadores. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Cuánto se recibe de ‘grati’

Según el mismo MTPE, el monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que percibe el trabajador en los meses de junio y noviembre respectivamente. Pero esto sería mayor.

“Adicionalmente, conforme a Ley No. 29351, el empleador abonará a favor de sus trabajadores en calidad de bonificación extraordinaria de carácter temporal no remunerativo, ni pensionable el monto que normalmente aporta a EsSalud por concepto de gratificaciones (julio y diciembre)”, aclara. Se debe apuntar que también se recibe un 6,75 % más si se aporta a una EPS en vez de EsSalud (9 %).

También se debe apuntar que “los montos de gratificaciones no están afectas al pago de aportaciones ni descuentos de ninguna índole salvo las establecidas por Ley. De otro lado, si se ha laborado menos de un semestre las gratificaciones se reducen proporcionalmente en su monto”.

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Todo lo que debes saber de la gratificación laboral 2025 | Ministerio de Trabajo / YouTube

Requisitos para recibir la ‘grati’

“Tienen derecho a percibir este beneficio los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, sean estos con contratos a plazo indeterminado, sujetos a modalidad y de tiempo parcial. También tienen derecho los socios trabajadores de las cooperativas de trabajadores”, señala el MTPE.

Mientras, están excluidos los trabajadores que perciben cualquier otro beneficio económico de naturaleza temporal similar que con igual o diferente denominación se le reconozca al trabajador, en virtud de las disposiciones legales especiales, convenios colectivos o costumbre.

Pero también para los que sí reciben habrán requisitos primero a cumplir. “Para tener derecho a la gratificación es requisito que el trabajador se encuentre efectivamente laborando durante la quincena de julio o diciembre, o encontrarse en uso del descanso vacacional, la licencia con goce de haber, los descansos o licencias establecidos por las normas de seguridad social, los cuales originan el pago de subsidios o el descanso por accidente de trabajo que esté remunerado o pagado con subsidios de la seguridad social”, señala el ministerio.

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