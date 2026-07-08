Laura Spoya responde Magaly Medina por llamarla ‘bruta’ tras respaldar a Jefferson Farfán: “Es misógina, machista”

La conductora de ‘La Manada’ pidió respeto a la periodista asegurando que la denigró con los calificativos que tuvo hacia ella en su programa | YouTube

La controversia entre Laura Spoya y Magaly Medina escaló después de que la conductora de ‘La Manada’ exigió respeto tras ser llamada “burra” por Medina en televisión. Spoya calificó los comentarios como una denigración hacia su persona y un reflejo de actitudes misóginas, subrayando la necesidad de respeto en el debate público.

Todo ocurrió luego de que Magaly Medina criticó a Laura Spoya por afirmar que el servicio comunitario impuesto a Medina, tras perder un juicio con Jefferson Farfán, consistía en barrer una parroquia. Spoya sostuvo que el tema abordado en su programa responde a la relevancia del caso y no a intereses particulares.

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“No somos los únicos que hemos tocado el tema porque es un caso de presunta corrupción. No somos los primeros ni los últimos que vamos a tocarlo”, remarcó Spoya, quien aclaró que la cobertura no se debió a una relación con el exfutbolista, sino al impacto público del fallo.

Laura Spoya se pronuncia en un programa de televisión sentada frente a un fondo con imágenes de llamas, en el contexto de sus declaraciones sobre Magaly Medina.

Respecto a los insultos, Spoya afirmó: “Realmente llega un punto en que no me afecta, porque creo que es la única manera que la señora tiene para expresarse”. Consideró que los calificativos como “burra” o “ignorante” no tienen fundamento y pidió elevar el nivel del debate.

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La conductora de ‘La Manada’ también recalcó que nunca ha insultado a Medina. “Jamás he utilizado un calificativo denigrante hacia la señora porque me parece una falta de respeto. Nunca le voy a faltar el respeto, porque para mí eso es misógino”, señaló. Spoya pidió a Medina “utilizar mejores recursos para referirse a las mujeres” y subrayó: “Si usted pide respeto, respete también”.

Finalmente, Spoya lanzó una acusación directa: “Es misógina, machista”, en referencia a los calificativos usados por la periodista.

Laura Spoya participa en un programa de televisión junto a otros dos panelistas, en el cual abordó la polémica con Magaly Medina por Jefferson Farfán.

Magaly Medina arremetió contra Laura Spoya

La reacción de Laura Spoya se produjo tras la difusión de imágenes presentadas por Jefferson Farfán, donde cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario por parte de Magaly Medina. Durante su programa, Medina desestimó las afirmaciones de Spoya y recurrió a calificativos despectivos.

Durante la emisión, Medina afirmó: “Laura Spoya ha sido una reina de belleza, una gran inteligencia no le podemos pedir, pobre chica”. Luego añadió: “¡Es burra! Con B. ‘Tiene que barrer’, dice. ‘A ella la han mandado a barrer’. Dime en qué parte de la sentencia dice que yo tengo que barrer, que el servicio comunitario solo es barrer. Dios, su coeficiente intelectual es cero”.

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La conductora de ATV respondió a los comentarios realizados por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe' en el podcast de Jefferson Farfán, luego de que cuestionaran la forma en que cumple su servicio comunitario. ATV/ Magaly TV La Firme.

La periodista también ironizó sobre las declaraciones de Spoya y aseguró que no continuaría respondiéndole, insinuando que la conductora de ‘La Manada’ actúa bajo instrucciones ajenas. “Hay que dejarla, porque hacerle caso... Está siguiendo instrucciones nada más. Ella no es una mujer que pueda tener opinión propia. Ella sigue lo que el jefe le ha dicho, ella repite nomás”, manifestó Medina.

El intercambio de declaraciones ha mantenido la controversia en la agenda mediática, mientras persisten los cuestionamientos al cumplimiento del servicio comunitario y la forma en que se tratan los temas de interés público en la televisión.