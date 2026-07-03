Aguinaldo del sector público se paga en julio: Estas son las fechas, según el cronograma

Pronto los trabajadores ya podrán cobrar su aguinaldo de S/300 por Fiestas Patrias. - Crédito Andina/Norman Córdova

Este mes de julio los trabajadores públicos cobrarán su sueldo y aguinaldo, el bono extra de S/300 que se paga desde hace décadas. Este último es recibido por los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512; los docentes universitarios (Ley Nº 30220); el personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153; y los obreros permanentes y eventuales del Sector Público.

El mismo monto será otorgado al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; los pensionistas a cargo del Estado (Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM y la Ley Nº 28091) —a los trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, los CAS, les debería este mes aplicar el monto de gratificación, en vez del aguinaldo—. Estas son las fechas del pago (como se señala en la resolución ministerial):

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Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: viernes 17 de julio

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: lunes 20 de junio

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: martes 21 de junio

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: miércoles 22 de junio.

Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Aguinaldo está estancado

Este monto de S/300, que se entrega como reconocimiento, ya no cubre el mismo valor que hace 20 años. Como se sabe, este monto ha estado estancado en estos S/300 desde el 2010 (va dirigido a todo el sector público, en general, con ciertas excepciones).

Esto ha sido revelado en un proyecto de ley que justamente busca aumentar este monto y el de la bonificación por escolaridad, la cual también lleva estancada 15 años en el monto de S/400, a pesar del aumento del costo de vida, que también afecta a los útiles escolares —el proyecto de ley nunca llegó a avanzar en el Congreso—.

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Régimen de contrato laboral especial en el sector público: ¿Qué lo hace diferente?. Video: TV Perú

Pensionista recibirán gratificación

También, cada mes, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes este julio recibirán lo que se conoce como la doble pensión, con el pago de la gratificación:

Apellidos A-C: martes 7 de julio

Apellidos D-L: miércoles 8 de julio

Apellidos M-Q: jueves 9 de julio

Apellidos R-Z: viernes 10 de julio

Inicio del pago a domicilio: lunes 13 de julio

Fin de pago a domicilio: sábado 25 de julio.

Mientras, el pago de pensiones irá desde el 7 de julio. - Crédito Andina

Asimismo, los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se darán en estas fechas:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 25 de julio

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio.