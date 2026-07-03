Aguinaldo del sector público se paga en julio: Estas son las fechas, según el cronograma

Este mes de julio los trabajadores públicos cobrarán su sueldo y aguinaldo, el bono extra de S/300 que se paga desde hace décadas. Este último es recibido por los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512; los docentes universitarios (Ley Nº 30220); el personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153; y los obreros permanentes y eventuales del Sector Público.
El mismo monto será otorgado al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; los pensionistas a cargo del Estado (Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM y la Ley Nº 28091) —a los trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, los CAS, les debería este mes aplicar el monto de gratificación, en vez del aguinaldo—. Estas son las fechas del pago (como se señala en la resolución ministerial):
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- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: viernes 17 de julio
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: lunes 20 de junio
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: martes 21 de junio
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: miércoles 22 de junio.
Aguinaldo está estancado
Este monto de S/300, que se entrega como reconocimiento, ya no cubre el mismo valor que hace 20 años. Como se sabe, este monto ha estado estancado en estos S/300 desde el 2010 (va dirigido a todo el sector público, en general, con ciertas excepciones).
Esto ha sido revelado en un proyecto de ley que justamente busca aumentar este monto y el de la bonificación por escolaridad, la cual también lleva estancada 15 años en el monto de S/400, a pesar del aumento del costo de vida, que también afecta a los útiles escolares —el proyecto de ley nunca llegó a avanzar en el Congreso—.
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Pensionista recibirán gratificación
También, cada mes, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes este julio recibirán lo que se conoce como la doble pensión, con el pago de la gratificación:
- Apellidos A-C: martes 7 de julio
- Apellidos D-L: miércoles 8 de julio
- Apellidos M-Q: jueves 9 de julio
- Apellidos R-Z: viernes 10 de julio
- Inicio del pago a domicilio: lunes 13 de julio
- Fin de pago a domicilio: sábado 25 de julio.
Asimismo, los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se darán en estas fechas:
- Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 25 de julio
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio.
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