Sunat sorteará S/100 mil en octubre: Ya puedes participar con tus boletas de compra

Sunat busca que pidas boleta. Podrías ganar hasta S/100 mil por hacerlo desde julio. - Crédito Difusión

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) lanzó oficialmente el sorteo de comprobantes electrónicos con un premio de hasta S/100.000, el cual está dirigido a personas naturales, a fin de impulsar la formalización tributaria.

Así, hasta octubre, ya todos los ciudadanos en el país podrán registrar los comprobantes que obtengan de compras de productos o contrato de servicios en el link oficial https://sorteo.sunat.gob.pe/.

En total, serán 418 premios en efectivo, incluyendo uno de hasta S/100.000 soles para Lima y otro de hasta S/100.000 soles para provincias, en dos sorteos en octubre del 2026 y febrero del 2027.

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Habrán dos sorteos. Uno para Lima y otro para provincias. En ambos se sorteará un gran monto de S/100 mil y otros premios monetarios menores, pero desde S/500. - Crédito Andina

Sorteo de Sunat

Como ya informó la Sunat, en este sorteo solo pueden participar los ciudadanos peruanos mayores de edad inscritos con DNI, y ciudadanos extranjeros residentes con Carné de Extranjería (CE) o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).

Para los sorteos del 2026 y 2027, tanto para Lima como en provincia, los premios en cada grupo se distribuirán de la siguiente manera:

Un premio de S/100 mil

Dos premios de S/50 mil

Un premio de S/20 mil

Cinco premios de S/10 mil

Diez premios de S/5 mil

70 premios de S/1 mil

120 premios de S/500.

Es decir, en cada sorteo se entergarán esos premios. En total serán 416 premios por un monto total de S/800 mil (S/400 mil para cada sorteo).

Las billeteras digitales han cambiado por completo la forma en que se realizan los pagos en Perú, teniendo un impacto significativo en los comercios de menor escala. Sin embargo, esto también ha traído una ola de informalidad que está en la mira de las autoridades

¿Cómo participar?

Los interesados deberán registrarse en https://sorteo.sunat.gob.pe/ consignando su tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, número de celular y correo electrónico.

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Una vez inscritos, podrán registrar los datos de sus comprobantes de pago electrónicos: número de RUC del emisor, tipo de comprobante, serie, número y fecha de emisión.

Cada participante podrá registrar hasta tres comprobantes por cada número de RUC emisor y por cada fecha de emisión.

Para el sorteo del 16 de octubre del 2026: Serán válidos los comprobantes emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del 2026, los cuales podrán registrarse hasta el 2 de octubre del 2026.

Para el sorteo del 16 de febrero del 2027: Se considerarán los comprobantes emitidos entre el 1 de noviembre del 2026 y el 31 de enero del 2027, que podrán registrarse hasta el 2 de febrero del 2027.

Los ganadores serán anunciados de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases aprobadas mediante la Resolución de Superintendencia N.° 000103-2026/SUNAT, previa validación de los comprobantes registrados.

Para más información sobre requisitos, inscripción, registro de comprobantes, fechas de sorteo y proceso de validación, los ciudadanos pueden ingresar a www.sunat.gob.pe.

Contarán las boletas que se pidan desde julio. - Crédito Difusión

Una medida para formalizar

El Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Javier Franco, presentó esta iniciativa que busca reconocer a los ciudadanos que solicitan la emisión de sus comprobantes de pago (boletas de venta o recibos por honorarios) y, al mismo tiempo, impulsar la formalización de las actividades comerciales en todo el país.

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“La formalización no solo depende de quien vende, sino también de quien compra. Por eso es importante recordar que cuando los ciudadanos pedimos comprobantes de pago contribuimos a construir una economía más transparente y con mayores oportunidades para todos. Este sorteo busca incentivar y fortalecer ese compromiso ciudadano”, señaló.

La iniciativa impulsará el mayor uso de los comprobantes electrónicos en el país. Actualmente, se emiten cerca de 400 millones de comprobantes electrónicos al mes, los cuales podrán registrarse para participar en el sorteo.