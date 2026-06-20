Recibo por honorarios electrónico: ¿Cómo emitirlo paso a paso a través de la Sunat?

Para poder emitir los recibos por honorarios, el contribuyente necesita tener habilitadas sus credenciales y disponer de acceso autorizado dentro del sistema. Foto: captura Sunat/Revista Proactivo

En el sistema tributario peruano, la emisión de recibos por honorarios electrónicos se realiza dentro del entorno digital administrado por la SUNAT. Este mecanismo corresponde a los ingresos de cuarta categoría y se gestiona a través del Sistema de Emisión Electrónica, donde el contribuyente registra sus servicios de forma virtual.

Para poder emitirlos, el usuario debe contar previamente con credenciales activas y acceso habilitado en la plataforma. Todo el proceso se basa en el registro del contribuyente como persona natural y en la autorización de ingreso al sistema, lo que permite emitir, consultar y corregir los comprobantes de pago.

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¿Cuáles son los requisitos previos en la Sunat (Clave SOL y RUC de renta de cuarta)?

El punto de partida para operar en el sistema es contar con un RUC activo como persona natural. Este registro puede corresponder a actividades sin negocio o a rentas de cuarta categoría, lo que habilita únicamente la prestación de servicios independientes.

Una vez generado el RUC, el sistema de la SUNAT asigna o permite crear la Clave SOL. Esta clave es personal e intransferible y funciona como acceso a todos los servicios digitales, incluida la emisión de recibos, consultas y rectificaciones.

Sin la Clave SOL no es posible operar dentro del sistema electrónico. Tampoco se pueden realizar correcciones posteriores ni acceder a los módulos de emisión, por lo que constituye un requisito indispensable desde el inicio.

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El inicio del proceso requiere disponer de un RUC vigente registrado a nombre de una persona natural. Foto: captura Sunat

Paso a paso para ingresar a Sunat Operaciones en Línea y ubicar el módulo de emisión

El ingreso se realiza desde la plataforma virtual de la SUNAT, seleccionando la opción de SUNAT Operaciones en Línea (SOL). Allí el usuario debe ingresar su número de RUC, su usuario y la Clave SOL correspondiente.

Una vez dentro del sistema, se despliega el menú principal donde se accede a los servicios tributarios disponibles. El contribuyente debe ubicar el apartado de comprobantes de pago.

Dentro de ese menú se encuentra el Sistema de Emisión Electrónica de recibos por honorarios. En este espacio se habilitan las opciones para emitir, consultar o anular comprobantes ya generados.

Cómo rellenar los datos del usuario: RUC o DNI, descripción del servicio y el monto neto

Al iniciar la emisión de un recibo, el sistema solicita primero la identificación del cliente. Si es una empresa, se registra el RUC; si es una persona natural, se coloca el DNI.

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Luego se debe detallar el servicio prestado. Esta descripción debe ser clara y directa, como por ejemplo “servicio de consultoría”, “diseño gráfico” o “asesoría técnica”, evitando ambigüedades.

Al momento de emitir el comprobante, el sistema pide primero los datos de identificación del cliente: si se trata de una empresa, se consigna el RUC y, si es una persona natural, el DNI. Foto: Klog

Finalmente, se ingresa el monto total por el servicio. El sistema puede calcular automáticamente la retención correspondiente, mostrando el importe neto que recibirá el prestador luego de aplicar los descuentos.

¿Cuándo es obligatorio aplicar el 8% de retención y cuándo estás exonerado?

La retención del 8% se aplica cuando el recibo por honorarios supera los S/ 1.500 y el pagador está calificado como agente de retención. En ese caso, la empresa o entidad retiene ese porcentaje y lo deposita directamente a la SUNAT.

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Por ejemplo, si el servicio es de S/ 2.000, la retención será de S/ 160, por lo que el trabajador independiente recibirá S/ 1.840 como pago neto.

No se aplica retención cuando el monto es igual o menor a S/ 1.500 o cuando el cliente es una persona natural sin negocio. Tampoco se descuenta si el contribuyente cuenta con suspensión de retenciones vigente otorgada por la SUNAT.

El proceso para revertir un recibo o emitir una nota de crédito por errores de digitación

Los recibos por honorarios no pueden eliminarse una vez emitidos dentro del sistema. Sin embargo, la corrección se realiza mediante la emisión de una nota de crédito electrónica.

Sunat explicó los detalles de la denominada “paquetería fantasma”, una modalidad que habría sido utilizada para ingresar mercancía al país mediante envíos fraccionados y el uso de identidades de terceros. Walter Oré, gerente de Control y Riesgo de SUNAT, detalló cómo funcionaba este esquema y cómo se logró detectar más de 450 envíos vinculados a presuntas actividades de contrabando. Fuente: Canal N

Este documento se genera en el mismo sistema de la SUNAT, seleccionando la opción correspondiente y vinculando el recibo original que contiene el error.

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En la nota de crédito se debe indicar el motivo de la corrección, como errores en el monto, en los datos del cliente o en la descripción del servicio. Una vez registrada, el documento deja sin efecto total o parcialmente el recibo inicial según corresponda.