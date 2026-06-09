Congestión en la Costa Verde por aniego: reportan largas filas y tránsito lento en Chorrillos

Un nuevo aniego en la zona del malecón Chorrillos, frente al mercado de pescadores, ha provocado una significativa congestión vehicular y dificultades para peatones y conductores la mañana de hoy, según lo reportado por Panamericana Noticias. La situación, considerada reiterada en este sector de la Costa Verde, mantiene en alerta a quienes transitan por la vía.

De esta manera, el flujo vehicular en el malecón Chorrillos y el malecón Grau se ha visto severamente afectado. La profundidad del agua acumulada obligó a los automovilistas a reducir la velocidad y avanzar con extrema precaución, ya que existe el riesgo de daños mecánicos en los vehículos.

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En las imágenes se observa a peatones utilizando muros y calzadas elevadas para evitar el agua, mientras otros sortean obstáculos improvisados para no mojarse los zapatos.

El aniego alcanzó incluso áreas cercanas al club Regatas y avanzó hasta inundar un estacionamiento próximo, lo que obligó a los conductores a retirar sus autos para evitar daños.

La presencia de agua en varias zonas del malecón Grau y Chorrillos ocasionó largas filas de vehículos | Panamericana

No es el primer aniego en el distrito

Esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una problemática frecuente en la Costa Verde, donde los aniegos afectan de manera periódica la movilidad y la seguridad. En varias oportunidades

Asimismo, se recomendó a los conductores que circulan por el malecón Chorrillos y el malecón Grau mantenerse atentos, verificar el estado de las vías y desplazarse con tranquilidad. El tránsito permanecía lento, con largas filas de vehículos que aguardaban para avanzar por los sectores inundados.

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Aniego en Chorrillos: estas son las pautas de seguridad vial para peatones y conductores| Panamericana

Además de la congestión, el aniego generó la dispersión de residuos sólidos, como basura y escombros, a lo largo de la pista, lo que incrementó el riesgo para quienes se desplazaban por la zona. El reportero informó que la acumulación de agua se extendió debajo de un puente, donde la profundidad resultaba aún mayor.

Recomendaciones ante estas situaciones

Evitar circular por vías inundadas : Si existen rutas alternativas, es preferible utilizarlas para evitar daños en el vehículo por el contacto con el agua o el lodo.

No atravesar zonas donde no se pueda ver la profundidad del agua : El agua acumulada puede ocultar baches, huecos o escombros, lo que aumenta el riesgo de accidentes o averías.

Conducir despacio y mantener distancia : Reducir la velocidad minimiza salpicaduras, evita que el motor succione agua y otorga mayor control sobre el vehículo. Mantener una mayor distancia con otros autos permite reaccionar ante frenadas inesperadas.

Evitar acelerar bruscamente : Avanzar de manera suave ayuda a mantener la estabilidad y a prevenir que el agua ingrese al sistema de escape o al motor.

Revisar frenos después de cruzar zonas anegadas : Al salir de una zona inundada, accionar los frenos varias veces para comprobar su funcionamiento.

No cruzar áreas con acumulación de agua : Buscar rutas elevadas o utilizar calzadas y muros para evitar el contacto con el agua, que puede estar contaminada o contener objetos peligrosos.

Evitar correr o saltar sobre charcos : El lodo y la basura pueden provocar caídas o resbalones.

Usar calzado adecuado: Preferir zapatos cerrados y resistentes al agua para proteger los pies de contaminantes y objetos cortantes.