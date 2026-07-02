Alejandra Baigorria explica los motivos del fin de su amistad con Mario Irivarren: “Ya no hay relación”.

Alejandra Baigorria explicó los motivos del fin de su amistad con Mario Irivarren. La empresaria llegó la mañana del 2 de julio al programa de streaming 'Sin + Q decir’, conducido por Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy, y se refirió sin rodeos al distanciamiento con el exchico reality, una relación que —según reconoció— ya no existe como antes.

“No, ya no hay relación ya”, afirmó Baigorria durante la conversación.

En el intercambio, Hart le planteó una de las versiones que circulan sobre el quiebre: que el alejamiento se originó por las discusiones de Alejandra con Onelia, expareja de Irivarren. Ella lo confirmó y precisó que el conflicto se arrastra desde hace años.

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“Sí, exactamente. A raíz de eso es que hace años comienza el pleito con ella”.

La declaración dejó claro que el problema no fue un episodio reciente, sino una tensión acumulada que terminó impactando en el vínculo con Irivarren.

El trato actual entre Alejandra y Mario Irivarren

Consultada sobre si al menos se saludan o mantienen algún contacto cordial, Baigorria explicó que el trato se limita a lo mínimo. Ante la insistencia de Israel Dreyfus, quien comentó que había escuchado la versión de Irivarren y pensó que seguían siendo cercanos, la empresaria fue tajante.

“Sí, así como un hola, hola, ¿no?”.

Cuando Dreyfus insistió con la idea de que podían seguir siendo “patas”, Alejandra lo negó: “No, no, no”.

La escena pintó una relación reducida a un saludo protocolar, sin cercanía ni continuidad, aunque con un matiz importante: Baigorria sostuvo que mantiene cariño por él.

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Alejandra Baigorria explica los motivos del fin de su amistad con Mario Irivarren: “Ya no hay relación”

“Yo le tengo mucho cariño”: sin rencor, pero con una condición

Alejandra Baigorria aclaró que no habla desde el resentimiento. Dijo que le tiene aprecio a Mario Irivarren y que esa parte no ha cambiado. Sin embargo, marcó un punto de quiebre: para ella, la amistad también implica que la otra persona la valore y actúe en consecuencia.

“No, o sea, yo le tengo mucho cariño y eso no va a cambiar, porque yo soy una persona que no soy rencorosa, pero siento que si la otra persona quiere tu amistad y valora, porque es una persona a la que también he defendido a capa y espada en combate, en todos lados, ustedes saben”.

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En esa misma línea, sostuvo que lo apoyó “muchísimo”, pero que no es alguien que reclame ese respaldo como moneda de cambio. Aun así, explicó que esperaba un gesto claro si realmente existía interés por retomar el vínculo.

“Si él de verdad valorara mi amistad”: el gesto que Alejandra esperaba

Baigorria detalló qué tendría que ocurrir para que exista una conversación real con Irivarren. Según dijo, si él quisiera recuperar la amistad, bastaría una llamada o un mensaje directo para hablar, sobre todo si —como ella misma señaló en el set— ya no estaría con Onelia.

“Pero si él de verdad valorara mi amistad y quisiera, viene, me llama, me manda un mensaje y dice: ‘Ah, ¿podemos hablar? Total, ya no está con Onelia’. No, o sea, ¿qué problema habría de conversar? Pero si no lo hace, entonces ahí nomás”.

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Con esa frase, la empresaria dejó entrever que el distanciamiento no se sostiene solo por el pleito inicial, sino por lo que, desde su perspectiva, considera falta de iniciativa para aclarar las cosas.

¿Hubo traición por parte de Irivarren?: “Todos somos adultos”

Luciana Roy le preguntó si sintió una “traición” de parte de Irivarren con todo lo que ocurrió. La respuesta de la empresaria fue negativa, aunque explicó su postura desde un enfoque de responsabilidad individual.

“No, porque yo te explico. Todos somos adultos y cada uno toma sus propias decisiones. Tú no puedes culpar a otra persona por las decisiones de la otra”.

Esa idea funcionó como cierre a su versión: no lo acusó de traición, pero sí dejó instalado que la amistad se enfrió y no se recompuso, pese a que ella considera que hubo respaldo de su parte en el pasado.

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Mario Irivarren durante una entrevista y, a la derecha, Alejandra Baigorria y Said Palao posan sonrientes, en el contexto de su encuentro tras una polémica.

El encuentro en un vuelo y el saludo breve, según Mario Irivarren

En paralelo, Mario Irivarren contó detalles de una coincidencia con Alejandra Baigorria y Said Palao en un vuelo nacional. Lo relató en el pódcast 'La Manada’, donde explicó que estaban con amigos y buscaban no publicar nada en redes para “disimular”.

“Nadie suba nada, intentemos disimular”, mencionó el grupo, de acuerdo con su versión.

Según contó, el también conductor Gerardo Pe identificó a Baigorria y Palao en el aeropuerto: “Estábamos en Starbucks y por atrás aparece Alejandra con Said”.

Irivarren añadió que, al enterarse, reaccionó con sorpresa: “Como yo no había entrado, dije: ‘¡tamare!’”.

En su relato, indicó que optó por mantener la cordialidad cuando llegó el momento de abordar el avión, en un clima de miradas y expectativa de otros pasajeros. El saludo, según se describió, fue breve y protocolar, en sintonía con lo que Alejandra resumió como un simple “hola, hola”.

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El presentador Mario Irivarren aborda la polémica sobre su encuentro con Alejandra Baigorria y Said Palao, cuya imagen en pareja aparece abajo.