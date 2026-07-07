Perú

¿Fondos mutuos, crowdfunding o criptos? Gratificación 2026: esta es la mejor opción para multiplicar el beneficio

¿Invertir o cancelar deudas? CIRCUS recomienda ahorrar en soles cuando los fondos se usarán en el mercado nacional o el corto plazo para reducir la volatilidad cambiaria

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Como el empleador no realiza el aporte a EsSalud sobre la gratificación, el trabajador recibe una bonificación extraordinaria equivalente al 9% de este beneficio.
Las empresas en Perú tienen hasta el 15 de julio para depositar la gratificación a millones de trabajadores.

Cada mes de julio, millones de trabajadores peruanos reciben un ingreso adicional que puede marcar la diferencia en sus finanzas personales.

El pago de la gratificación representa para muchos la oportunidad de equilibrar cuentas y fortalecer su situación económica, según un análisis de CIRCUM.

Aunque tradicionalmente este dinero se destina al consumo, los especialistas recomiendan enfoques más estratégicos para obtener beneficios prolongados.

Revisar y cancelar deudas como primer paso

Antes de decidir cómo utilizar la gratificación, conviene identificar si existen deudas pendientes, especialmente aquellas con tasas de interés elevadas.

Cristian Arens, fundador de CIRCUM Corp, sostiene que cancelar créditos costosos puede generar un ahorro mayor que cualquier inversión tradicional, ya que reduce los intereses futuros.

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Si no hay obligaciones, la recomendación es destinar parte del dinero al ahorro, otra a la inversión y una fracción a capacitación profesional.

tarjetas de credito - SBS
La revisión del cálculo de la gratificación incluye comisiones, bonificaciones regulares y asignación familiar, pero excluye utilidades y pagos extraordinarios.

Elegir la moneda adecuada para el ahorro

La evolución del sol peruano durante el último año lleva a considerar mantener los fondos en moneda local, sobre todo cuando se prevé utilizarlos en el mercado nacional o en el corto plazo.

CIRCUM destaca que ahorrar en soles protege frente a la volatilidad cambiaria, mientras que el dólar puede ser apropiado para quienes buscan refugio ante escenarios internacionales inciertos.

La mejor opción: todas son buenas

No existe un instrumento financiero único para todos los perfiles. Desde CIRCUM sugieren combinar alternativas como depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, ETF o criptomonedas.

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El conocimiento sobre el funcionamiento y los riesgos de cada producto resulta decisivo para tomar mejores decisiones, puntualiza Arens.

De acuerdo con el reporte de la agencia, la educación financiera se convierte así en el factor central para quienes buscan optimizar sus recursos.

departamentos - sector inmobiliario
El crowdfunding inmobiliario en vivienda social aparece como una opción de inversión con plazos de tres a nueve meses y rentabilidades superiores al 20% anualizado.

Alternativas fuera del circuito tradicional

El análisis de CIRCUM subraya el potencial del crowdfunding inmobiliario para pequeños inversionistas. Esta modalidad permite participar en proyectos de vivienda social, un sector impulsado por el déficit habitacional y los programas estatales.

Existen oportunidades con rentabilidades superiores al 20% anualizado y plazos de tres a nueve meses, según el informe de la consultora. La clave está en evaluar cada propuesta y comprender sus condiciones.

Comprobar el monto depositado

La revisión del depósito es fundamental. El informe de CIRCUM explica que conceptos habituales como comisiones, bonificaciones regulares y asignación familiar pueden incrementar el monto de la gratificación, mientras que pagos extraordinarios, utilidades y otros beneficios no forman parte de la base de cálculo.

Conoce el simbolismo y los colores que hacen de la escarapela un emblema de identidad nacional. Foto: Shutterstock
CIRCUM propuso diversificar la inversión de la gratificación entre depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, ETF y criptomonedas según el perfil de riesgo.

Un error en el monto o el retraso en el pago puede implicar sanciones graves según la Sunafil, con multas que alcanzan los S/ 24,750 en pequeñas empresas y hasta S/ 143,660 en compañías fuera del régimen MYPE. Las microempresas, en tanto, no tienen obligación legal de otorgar este beneficio.

Fecha límite y obligaciones empresariales

Las empresas tienen hasta el 15 de julio para cumplir con el depósito de la gratificación. El análisis de CIRCUM resalta la importancia de que los empleadores respeten plazos y montos definidos por la normativa peruana.

Este ingreso extraordinario brinda una oportunidad concreta para fortalecer la salud financiera, reducir pasivos y planificar nuevas inversiones.

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