Alejandra Baigorria se quiebra y advierte a Magaly Medina: “Me tienes que demostrar que soy una extorsionadora”

Alejandra Baigorria se quiebra y advierte a Magaly Medina. Amor y Fuego.

Alejandra Baigorria se mostró visiblemente afectada y rompió en llanto al ser atacada por Magaly Medina, quien la acusó de “extorsionar” en su reciente despedida de soltera en Cartagena, Colombia. Las críticas de la periodista llegaron a raíz de un incidente ocurrido fuera de una discoteca, donde Baigorria se dirigió a la seguridad del local mencionando su gran número de seguidores en redes sociales como una manera de acceder al recinto.

Magaly Medina, a través de su programa, calificó esta acción como “extorsiva”, lo que desató la furia de Alejandra quien no tardó en responder y exigir pruebas de tan grave acusación. En una entrevista exclusiva para Amor y Fuego, la empresaria de Gamarra dejó claro que no tolerará ser calificada de esa manera sin fundamentos.

Alejandra Baigorria: “Va a tener que demostrarlo”

Visiblemente afectada, Alejandra Baigorria respondió a las acusaciones de Magaly Medina y la califica de clasista por menospreciar a sus trabajadores. “Así como ella me dice extorsionadora, yo puedo tomar sus comentarios hacia mis amigos como clasistas. Siempre hacen cosas sin preguntar, sin investigar y simplemente se lanzan a hablar lo que no es y no lo voy a permitir”.

Baigorria continuó con firmeza, asegurando que la acusación de extorsión es una de las más graves que le han hecho en su vida.

“Siento que es una cosa muy dura contra mi persona... Puedo dejar pasar que me diga huachafa, que ruego por amor, lo que me ha dicho durante todo mi vida, pero esto no lo voy a permitir. Ella va a tener que demostrar lo que ha dicho porque son palabras muy graves”, expresó.

Pero las críticas no se detuvieron ahí. Alejandra también lamentó los comentarios de Magaly sobre sus relaciones laborales, en los que insinuaba que Baigorria no tenía verdaderas amigas y que solo se rodeaba de personas que trabajaban para ella.

“Dijo que se ha ido porque no tiene amigas, con sus trabajadores, esas que la ayudan en Gamarra. Para mí es un comentario racista, despectivo, discriminador. ¿Yo no puedo ser amiga de mis trabajadores?. Para mí un trabajador es alguien muy valioso, gracias a ellos tengo lo que tengo”, comentó, visiblemente molesta.

Este tipo de comentarios le causaron un dolor adicional en un momento tan especial como lo es la previa de su boda con Said Palao, un evento que ya la tenía nerviosa.

“Estoy a puertas de mi boda, en momentos nerviosos y felices, y simplemente es ‘chanque y chanque’ cuando hay tantas cosas que podría ‘chanquear’. ¿Por qué no habla de gente que está haciendo daño a otras personas?”, expresó con la voz entrecortada.

Alejandra Baigorria aclara incidente en discoteca de Colombia. Captura TV - 'Amor y Fuego'.

Alejandra defiende su derecho a monetizar su vida

Durante la entrevista, Alejandra Baigorria también aprovechó la oportunidad para defender su derecho a monetizar su matrimonio en sus redes sociales, tal como lo hace Magaly.

“¿A caso ella hace sus cosas para nada? Uno hace sus cosas en redes sociales para poder monetizar, para tener marcas. ¿Por qué yo no puedo monetizar?”, cuestionó, dejando claro que no ve nada de malo en aprovechar su presencia en redes para generar ingresos.

Alejandra Baigorria aclaró lo sucedido en discoteca de Colombia

Finalmente, Alejandra Baigorria explicó lo que realmente ocurrió en la discoteca de Cartagena, desmintiendo las versiones que la retrataban como alguien que hacía alarde de sus seguidores para acceder al local.

“Les dije que ustedes nos han mirado despectivamente, nos han mirado de pies a cabeza y yo los estoy grabando porque tengo 4 millones de seguidores porque los voy a exponer por la discriminación que están haciendo”, reveló, explicando que el incidente no tenía nada que ver con la arrogancia, sino con una clara muestra de discriminación hacia uno de sus amigos, quien llevaba puesto un vestido.

La empresaria de Gamarra explicó que un amigo que la estaba acompañando en su despedida de soltera había sido impedido de ingresar por la forma en que estaba vestido y por ello es que ello les increpó que los iba a exponer mediante sus redes sociales.

