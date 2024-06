Magaly Medina se conmueve con lágrimas de Alejandra Baigorria: “Ella ejerce el papel de madre de su propia madre”

Magaly Medina se conmueve con lágrimas de Alejandra Baigorria. Magaly TV La Firme.

Magaly Medina dejó atrás las críticas contra Alejandra Baigorria para referirse a la reciente entrevista que brindó en Estas en Todas, en la secuencia Historias Verdaderas, emitida el sábado 1 de junio. La conductora resaltó el esfuerzo que ha hecho la exchica reality para salir adelante con su emprendimiento, llegando incluso a sostener a su familia.

Alejandra Baigorria habló sobre el escandaloso baile que protagonizó su madre con un stripper. En medio de lágrimas, la rubia indicó que su progenitora le pidió perdón y que ella había aceptado las disculpas.

“Si me dolió, sufrí y lloré, pero siempre trato de entender por qué pasan las cosas... Ella me pidió perdón y yo la perdono porque nadie es perfecto y porque es mi madre. Al final, soy Alejandra Baigorria Alcalá por los dos, por mi mamá y papá. Ella fue una mujer maravillosa y sé que lo volverá a ser”, manifestó la empresaria en ese momento.

Alejandra Baigorria y lo que le dijo su mamá Verónica Alcalá, luego de salir en imágenes con stripper: Américas TV- 'Estás en Todas'.

La conductora de TV indicó que una hija jamás tiene que intercambiar su rol con la madre, situación que siente que ha ocurrido en la vida de Alejandra Baigorria.

“Qué pena. Dice ‘yo entiendo por qué es así, es un ser humano con errores’. Pero yo digo, a la familia directa, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a todos, también hay que aprender en la vida, y eso te enseña la terapia, a poner límites. Yo creo que ella más bien ejerce el papel de madre con su propia madre. Son los padres los que tienen que cuidar, los que tienen que proteger hasta cierto punto, no causarles pesares como estos”, indicó Magaly Medina.

Para la conductora de TV, no es justo hacer llorar a alguien que se ha esforzado tanto para sacar adelante a su familia y a sí misma. “A mí realmente me parece una inmadurez tremenda. Si los padres tienen problemas de tipo emocional, deberían de ser ellos quienes acudan a terapia e intenten ser mejores seres humanos por sus hijos, porque esta señora (Verónica Alcalá) tiene cinco hijos. Creo que Alejandra se ha hecho cargo en diferentes circunstancias de la vida de su madre”, indicó.

Magaly Medina indica que Alejandra Baigorria no debería proteger tanto a su mamá y dejarla que madure.

Bajo es línea, indicó que conoce el pasado de Verónica Alcalá, pero no se referirá al respecto. “No la vamos a airear en este momento, pero conocemos esas circunstancias. Creo que Alejandra tiene que pensar que ella no puede proteger eternamente a su mamá. Su madre tiene que crecer emocionalmente, ella (Alejandra) hace muy mal tratando de ser la cuidadora de su madre, uno no puede ser cuidador de nadie eternamente”, sentenció.

Magaly Medina juzga a Alejandra Baigorria por soñar con casarse

Si bien es cierto, Magaly Medina ha resaltado a Alejandra Baigorria como empresaria y mujer que sale adelante, cuestionó que su mayor deseo sea casarse. La exchica reality indicó entre lágrimas que era una de sus más grandes sueños

“Lo que me costó llegar hasta acá y que después de muchos años haya llegado el momento”, expresó Alejandra Baigorria, quien está comprometida con Said Palao.

Alejandra Baigorria dice no estar desesperada por casarse, en respuesta a críticas de Magaly Medina. | Willax

Magaly Medina no tomó a bien estas palabras e indicó: “Es una mujer muy trabajadora y consistente, pero, siempre hemos notado públicamente una desesperación de ella, una angurria por tener el novio, el anillo, la ceremonia, la familia, por jugar a la casita. No lo logró antes”.

Para la comunicadora, ese ímpetu ha sido un factor que ha hecho que muchos de sus novios se distancien.

“Muchos de los novios se espantaban, precisamente, por ese ímpetu que ella le ponía a cada relación, por ese apresuramiento. Creo que muchos de los hombres que han estado en su vida se han sentido amedrentados por eso y han salido despavoridos de su vida”, afirmó.