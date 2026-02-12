Thamara Gómez conmueve al revelar la verdadera razón de su ausencia en los conciertos de Son del Duke: “Oren por mi mamá”

La cantante Thamara Gómez se sincera con sus seguidores y explica los motivos de su reciente ausencia. En un emotivo video, revela la delicada situación de salud de su madre y pide oraciones. TikTok @fansdebabynaths

La cantante Thamara Gómez, una de las voces más queridas de la cumbia peruana y actual integrante de Son del Duke, reapareció en redes sociales para explicar el motivo que la ha mantenido alejada de los escenarios en las últimas semanas. A través de un emotivo mensaje, la artista compartió con sus seguidores el difícil momento familiar que atraviesa debido a la delicada salud de su madre y pidió a sus fanáticos que la acompañen con sus oraciones y buenos deseos.

La prioridad es la familia: la salud de su madre, su mayor preocupación

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Thamara Gómez se sinceró sobre la situación que vive actualmente y que la obligó a ausentarse de los conciertos de Son del Duke. La artista contó que su madre viene enfrentando un proceso médico complicado y que ha estado acompañándola a diversos exámenes y consultas, incluso en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en Lima, lo que da a entender que se trata de un caso bajo seguimiento oncológico.

“Mi mamá está delicada de salud, estuvo peor. Hemos estado yendo a Lima, al INEN, y mi hermano ha estado más en ese proceso, ya que yo trabajo casi todos los días. El día que le iban a entregar sus resultados pedí permiso para acompañarla porque no sabía si era una respuesta buena o mala. Gracias a Dios bendito, todo está bien hasta ahora, pero falta un último examen y no puedo cantar victoria, por eso no fui al evento”, explicó la cantante.

Gómez subrayó que, aunque su madre se encuentra mejor que en días pasados, aún no han terminado los exámenes y prefiere ser cauta hasta tener la confirmación médica definitiva. “Ya voy a asistir a los eventos, estaba pasando por momentos muy difíciles. Gracias a Dios mi mamita se encuentra bien, solo le falta un examen, roguemos a Dios que no salga nada malo. Es el último examen que le van a sacar, pido a todos que oren por mi mamá”, añadió, mostrando la fe y esperanza que la acompaña en estos días.

El apoyo de los seguidores y la familia musical de Son del Duke

La ausencia de Thamara Gómez no pasó desapercibida para los fans de la agrupación. Durante los últimos conciertos, Nickol Sinchi ocupó temporalmente su lugar en el escenario, lo que generó preguntas y muestras de preocupación entre el público. La propia agrupación Son del Duke emitió un comunicado aclarando que la ausencia de la cantante respondía a motivos personales y médicos, descartando cualquier rumor sobre una posible salida definitiva.

El respaldo de los seguidores no se hizo esperar. En redes sociales, la artista recibió decenas de mensajes de aliento y solidaridad, muchos de ellos recordando otros episodios de salud en la familia que la artista ha compartido con su público, y valorando la transparencia y cercanía con la que se comunica con sus fans.

Sumado al difícil momento personal, Gómez también reveló que su contrato con Son del Duke terminó el 4 de febrero, lo que coincidió con el periodo de mayor incertidumbre familiar. Sin embargo, la cantante confirmó que estará de regreso en los escenarios junto a la agrupación, ya que ha decidido renovar su vínculo profesional.

“Bueno, también el tema de mi contrato que se terminó el 4 de febrero, fue el tema del furor del momento y bueno, estuve hablando con Don Aldo y todo, pero más fue por mi mamá”, manifestó. Así, Gómez despejó dudas sobre su continuidad y reafirmó su compromiso con el grupo, que la recibió en agosto de 2025 como uno de sus grandes refuerzos tras su paso por Corazón Serrano y Puro Sentimiento.

Thamara Gómez se ausenta de conciertos de Son del Duke: ¿cuál es la razón?

Un historial de resiliencia: los desafíos de Thamara Gómez

La carrera de Thamara Gómez ha estado marcada por momentos de éxito y también de adversidad. Su salida de Corazón Serrano, en 2016, estuvo motivada por razones personales y por el impacto emocional que le dejó el trágico accidente del grupo, donde fallecieron siete personas. La cantante ha hablado abiertamente de sus luchas contra la ansiedad y el estrés, y siempre ha puesto a su familia y bienestar por delante de cualquier proyecto profesional.

Con el paso de los años, Gómez ha construido una sólida trayectoria como solista y dentro de agrupaciones reconocidas del género tropical. Su llegada a Son del Duke fue celebrada por seguidores y críticos, y su regreso a los escenarios es esperado con entusiasmo por quienes valoran su talento, carisma y capacidad de reinventarse tras cada desafío.

Su pedido de oraciones y el sinceramiento sobre su situación familiar han generado una ola de apoyo y empatía en redes sociales, donde sus seguidores esperan que pronto pueda regresar con la energía y alegría que la caracterizan.

Por ahora, la cumbia peruana y el público de Son del Duke mantienen la esperanza de que la salud de la madre de Thamara Gómez se restablezca plenamente, para que la cantante pueda retomar su lugar en el escenario y seguir alegrando corazones con su voz.