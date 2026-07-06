Perú duplica usuarios cripto en dos años y supera el millón de personas en el sector blockchain

En Perú, el uso de criptomonedas alcanzó al 3,7% de la población y superó el millón de usuarios en menos de dos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de criptomonedas en Perú ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos dos años. Según un análisis de la organización de Perú Blockchain Conference 2026, el 3,7% de la población —más de un millón de personas— ya opera con activos digitales, duplicando la cifra registrada menos de dos años atrás.

Este avance coloca a Perú en una posición destacada dentro de América Latina, no solo por la cantidad de usuarios, sino también por la rápida adopción de tecnologías asociadas a la economía digital.

Perú es cripto: Stablecoins y pago digital, motores de la adopción masiva

El Global Crypto Adoption Index de Chainalysis ubica a Perú en el puesto 7 de adopción cripto a nivel regional y en el puesto 42 en el ranking mundial.

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Además, el informe subraya que el país ha pasado de ser un actor secundario a convertirse en protagonista de la expansión blockchain en la región. El auge de las stablecoins —criptomonedas ligadas a activos estables, como el dólar— ha impulsado aún más este fenómeno.

La organización de la Perú Blockchain Conference 2026 afirmó que la regulación y la colaboración entre fintechs, billeteras digitales y bancos impulsaron soluciones blockchain. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las stablecoins se han consolidado como una opción preferida para pagos internacionales, remesas digitales y resguardo de valor, en un contexto donde la eficiencia transfronteriza y la dolarización digital adquieren cada vez más relevancia, tanto para usuarios individuales como para empresas.

El entorno regulatorio, junto con la colaboración entre fintechs, billeteras digitales y el sistema financiero tradicional, ha favorecido la interoperabilidad y el acceso a soluciones blockchain.

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De acuerdo con la organización, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha destacado en sus reportes las ventajas tangibles de las stablecoins frente a los mecanismos tradicionales, lo que refuerza la tendencia sectorial hacia una mayor digitalización y modernización financiera.

Un mercado en auge y la consolidación de Lima como capital cripto

A propósito de este crecimiento, la Perú Blockchain Conference 2026 celebrará su quinta edición los días 10 y 11 de julio en Lima, en el JW Marriott Larcomar de Miraflores, reafirmando el posicionamiento del país como hub regional para la industria blockchain y de activos digitales.

El evento, organizado por LATAM Blockchain Events LLC, espera superar los más de 3,000 asistentes alcanzados en 2025 y congregará a líderes de empresas globales como Tether, Bitunix, Pariscorp, Binance, Vantage, Bybit, MEXC, Koywe, Circle, BingX, Chainalysis, Tangem, Meru, KAST, Xolvox, JHSafe, Bitllon, BYDFi, Fedi, WhiteBIT, Cardano, Input Output IOHK, Lace, CoinW, Feather Exchange, Midnight, Cryptometales, Blockenfy, Linka, Fluyez, Waxxis, Forex Society, entre otros actores clave del ecosistema.

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La Perú Blockchain Conference 2026 se realizará el 10 y 11 de julio en Lima y buscará reforzar el lugar del país en la industria blockchain y de activos digitales.

La conferencia reunirá a compañías del sector, inversionistas, desarrolladores, comunidades Web3 y público general interesado en el futuro de la economía digital. E

ntre los líderes confirmados destaca la participación virtual de Charles Hoskinson, fundador de Cardano, así como la presencia de patrocinadores de primer nivel y una agenda que incluye competencias de trading, lanzamientos educativos y actividades de networking empresarial.

Formación, networking y nuevos programas para el ecosistema local

Además de las conferencias y paneles, el evento servirá como plataforma para el lanzamiento de la LATAM Blockchain Academy, una iniciativa conjunta con Bitunix que buscará impulsar la formación en blockchain, criptomonedas y trading en toda la región. Las activaciones incluirán competencias regionales, programas de educación financiera y experiencias de integración para comunidades del sector.

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La organización de la Perú Blockchain Conference 2026 resalta que el país atraviesa un momento crucial para la evolución del sector. La adopción de criptoactivos, el desarrollo de soluciones blockchain y la convergencia entre empresas tecnológicas, instituciones y usuarios consolidan a Lima como capital cripto de Latinoamérica. El evento será además un espacio estratégico para acelerar la adopción responsable, la innovación y la creación de redes de negocios en el ecosistema Web3.