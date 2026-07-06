Música, danzas y rituales: cómo la Fiesta de Santiago de Tayacaja tomó el Centro Histórico de Lima

El pasacalle de Tayacaja en Lima fue organizado por residentes tayacajinos para mantener vivas sus costumbres fuera de Huancavelica.

Una celebración inédita llenó este domingo las calles del centro histórico de Lima, mostrando la riqueza y el misticismo de la sierra central, así como el potencial turístico que puede impactar en el empleo, la cultura y el crecimiento sectorial del turismo en el país.

Se trata del Gran Pasacalle de Santiago Autóctono de Tayacaja, que convirtió el corazón de la capital en un espacio de encuentro para la comunidad huancavelicana, sus descendientes y el público limeño, quienes presenciaron una de las festividades más auténticas de los Andes peruanos.

Tradición y reencuentro en la ciudad

El recorrido comenzó en el Parque de la Muralla y culminó en la Plaza de Armas, abriendo paso a comparsas de danzantes ataviados con ponchos, faldas coloridas y sombreros adornados con flores silvestres.

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La música de la tinya, el arpa y el violín campesino acompañó a las parejas que ejecutaron el tradicional “Santiago Shacatán”, mientras el público celebraba el retorno de las raíces andinas al espacio urbano.

David Roca afirmó que el Santiago Tayacajino preserva un rito ganadero ancestral y la cosmovisión andina de Tayacaja.

Esta fiesta, organizada por residentes de los distritos de la provincia de Tayacaja, busca mantener vivas las costumbres ancestrales y brindar una oportunidad de reencuentro para miles de migrantes huancavelicanos que hoy viven en Lima.

Al mismo tiempo, el evento promueve el turismo hacia la región Huancavelica, visibilizando su patrimonio y diversidad cultural.

Un patrimonio cultural vivo

Declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2012, la Fiesta de Santiago fusiona el ritual prehispánico del señalacuy (marcación de ganado) con el fervor católico al Apóstol Santiago.

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Según explicó David Roca, coordinador de la festividad y alcalde del distrito de Lambras, “el Santiago Tayacajino no es solo música y danza, es la preservación viva de un rito ganadero ancestral y de nuestra cosmovisión andina".

La Fiesta de Santiago de Tayacaja incluye el baile Santiago Shacatán con tinya, yungor, violín y arpa tradicionales.

“Llegamos a Lima con el firme objetivo de promocionar nuestra festividad e incentivar el turismo en Tayacaja y otras localidades de Huancavelica, mostrando al mundo entero la originalidad de nuestras tradiciones que se mantienen intactas desde tiempos inmemorables”, explicó Roca.

El burgomaestre también subrayó el valor de identidad que la festividad otorga a la comunidad migrante: “Buscamos que este pasacalle sea un punto de reencuentro para los miles de huancavelicanos que hoy viven en Lima, una oportunidad para que celebren y no olviden sus raíces de unión espiritual y agradecimiento a la tierra, ya que aunque estén lejos de su pueblo, su cultura sigue latiendo con fuerza”.

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Rituales y simbolismo ancestral

La fiesta se distingue por una profunda conexión con la naturaleza y una secuencia de ocho actos sagrados. En Huancavelica, la celebración se inicia formalmente el 25 de julio y se extiende hasta fines de agosto.

Entre los rituales destacan el pasyacuy, que anuncia las costumbres mediante el recorrido de comparsas; la víspera o huaytachicuy, con el adorno de los sombreros; el kinto akllay, donde se seleccionan las mejores hojas de coca; el luci luci, encendiendo ichu para ahuyentar a los malos espíritus; y la herranza o cintachicuy, donde se marcan los animales en un ambiente de hermandad.

El pagapu, entrega de ofrendas a la Pachamama y a los apus, cierra la secuencia de actos de agradecimiento y renovación.

Los danzantes de Santiago de Tayacaja visten ponchos, faldas mil rayas y sombreros de lana con flores como Lima lima, orquídeas y Qori Waylla.

Diversidad y proyección regional

En el pasacalle participaron delegaciones de Lambras, Huachocolpa, Surcubamba, Tintay Puncu, Cochabamba, Roble, Andaymarca, Salcabamba y Huaribamba (Tayacaja), así como representantes de Chinchihuasi (Churcampa), mostrando la diversidad de danzas, vestimenta y costumbres de la región.

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El despliegue folclórico no solo fortaleció la identidad andina en la capital, sino que también demostró el potencial de estas expresiones culturales para dinamizar el turismo interno y proyectar a Huancavelica como un destino esencial en el mapa nacional.