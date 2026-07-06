“No puedo comer, no puedo estar con mi familia”: ‘El rey de las zapatillas’ denuncia atentados y extorsión contra su empresa

El empresario Fritz Durán, conocido como "El rey de las zapatillas", denunció ser víctima de extorsión. Composición: Infobae

Durante los últimos meses, los casos de extorsión contra pequeños y medianos empresarios ocuparon un lugar cada vez más frecuente en la agenda pública. Comerciantes de distintos sectores denunciaron amenazas, ataques contra sus establecimientos y exigencias económicas por parte de organizaciones delictivas que buscan imponer el pago de cupos.

En ese contexto, un nuevo caso expuso la situación que enfrenta un emprendedor dedicado a la venta de zapatillas, conocido en TikTok como “El rey de las zapatillas”. El empresario denunció una serie de atentados contra sus locales comerciales y explicó que las amenazas comenzaron varios meses antes de los ataques.

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Según la información difundida por Panorama, cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto dejó un artefacto explosivo frente a un establecimiento ubicado en Santa Anita. El afectado indicó que desde hacía tres meses recibía amenazas mediante cuentas falsas en plataformas digitales, situación que inicialmente decidió no denunciar porque los mensajes solo llegaban por vías virtuales.

El comerciante ganó notoriedad gracias a publicaciones diarias y transmisiones en vivo donde mostraba los productos que ofrecía. De acuerdo con la información presentada por el programa, esa exposición pública también llamó la atención de los delincuentes. Cerca del establecimiento existe una caseta de seguridad que, según el informe, no contaba con personal municipal al momento del atentado.

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El empresario relata el impacto de las amenazas

Durante una entrevista difundida por el dominical, Fritz Durán Falcón recordó el inicio de su emprendimiento y expresó la preocupación que vive junto con su equipo de trabajo.

“Algo que empezó en el año 2010, con setenta soles. Yo nunca me imaginé que esto iba a pasar. Yo lo único que quería era salir adelante, nada más. Yo no sabía que el salir adelante tenía que pagar la vida de las personas”, manifestó.

El empresario también pidió atención para quienes desarrollan actividades comerciales en distintas partes del país. “No nos olviden, por favor. Ni a mí ni a ningún emprendedor de ningún país. Creo que esto no lo merecemos”, señaló.

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Consultado sobre el temor que enfrenta, respondió: “Claro que sí. Yo creo que eso lo tiene todo emprendedor que sale muy temprano a vender sus emolientes, a vender su pancito, a vender su ceviche ambulante, a salir a manejar una combi. Yo creo que todos tienen este temor”.

El contenido en redes sociales y la imagen pública

Delincuentes perpetraron dos atentados contra sus locales comerciales en el transcurso de una semana. Instagram

Panorama indicó que Fritz Durán construyó una importante presencia en redes sociales mediante videos relacionados con el emprendimiento y la comercialización de zapatillas originales. Además, participó en transmisiones donde aparecían apuestas económicas durante partidos de fútbol entre creadores de contenido.

Sin embargo, el empresario sostuvo que esas escenas no reflejaban movimientos reales de dinero. “Los números que se hablan, los números que se dicen, honestamente, es un show, eso no es real”, afirmó durante la entrevista.

Más adelante insistió en esa versión al referirse a las apuestas difundidas en internet.

“Esas pichangas de doscientos K, de cien K, es show, hermano. Eso es parte del show, es parte de vender. ¿De dónde uno va a sacar doscientos mil soles por un partido de fútbol?”, declaró.

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También explicó que algunos vehículos utilizados en los videos tampoco le pertenecían. “Ese Corvette con el que entré no es mío, ni siquiera es mío. Me lo prestaron para yo entrar. Es parte del show”, precisó.

La empresa enfrenta dos ataques en pocos días

Dos atentados ocurrieron en el transcurso de una misma semana. Como consecuencia de uno de esos hechos, un integrante del equipo de seguridad resultó gravemente herido.

Fritz Durán informó que el trabajador recibió impactos de bala y permanecía internado en una clínica.

“Ha recibido uno en el tórax y otro le ha afectado a los intestinos. Está en una clínica. Justo pidieron sangre. Vamos a mandar donantes. Esperemos que con la ayuda y la gracia de Dios se pueda recuperar”, expresó.

El empresario indicó que más de 180 personas forman parte de la empresa y manifestó preocupación por la seguridad de todos los trabajadores.

Durante la entrevista, también consultó al empresario sobre cuestionamientos relacionados con el crecimiento de su negocio. Fritz Durán rechazó cualquier actividad ilícita y sostuvo que el desarrollo de la empresa responde exclusivamente a su actividad comercial.

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“Nadie me puede señalar. A mí nadie me ha regalado. El dinero que yo tengo nadie me lo ha dado. Esto no es lavado, no es dinero chueco, es un trabajo de día a día”, afirmó.

Al explicar el funcionamiento de su negocio, resumió su estrategia comercial con una frase que, según indicó, repite con frecuencia: “Para hacer buenas ventas hay que hacer buenas compras”.

Solicitud de mayor protección frente a la delincuencia

Un vigilante de la empresa resultó gravemente herido tras uno de los ataques. Captura de video

En la parte final de la entrevista, Fritz Durán solicitó una respuesta de las autoridades frente al incremento de los ataques contra comerciantes.

“Ministro del Interior, próximo presidente de la República, ayúdenos, por favor. No puedo comer, no puedo estar con mi familia, no puedo hacer mi trabajo, no puedo ni salir. Y no solamente soy yo, es todo el Perú. Por favor, no nos dejen solos”, expresó.

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Según el informe televisivo, los atentados modificaron por completo la rutina del empresario y de sus trabajadores, quienes ahora desarrollan sus actividades bajo estrictas medidas de seguridad mientras continúan las investigaciones sobre los responsables de los ataques y las amenazas extorsivas.