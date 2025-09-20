Daddy Yankee desata euforia tras ser visto en Miraflores y en el Barrio Chino: ¿cuál es la razón de su sorpresiva visita a Perú?

Dady Yankee en el Barrio Chino. Tiktok

La inesperada llegada de Daddy Yankee a Lima desató euforia y un sinfín de especulaciones sobre su posible participación sorpresa en un concierto importante. El artista puertorriqueño, considerado una de las figuras más influyentes del reggaetón a nivel mundial, fue captado la noche del viernes 19 de septiembre paseando por distintas zonas emblemáticas de la ciudad, lo que alimentó los rumores entre sus seguidores y medios especializados en espectáculos.

El recorrido del intérprete por la capital peruana empezó en Miraflores, donde decenas de personas lo identificaron pese al fuerte dispositivo de seguridad que lo acompañaba. Lejos de evadir la atención, Daddy Yankee se tomó el tiempo para interactuar con fanáticos, posar en fotos, firmar autógrafos y comentar su sorpresa ante el cariño recibido. Videos y fotografías del momento circularon rápidamente en redes sociales como TikTok e Instagram, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Los fanáticos que pudieron acercarse al puertorriqueño compartieron en redes su emoción por reencontrarse con el artista, quien en 2022 ofreció dos icónicos conciertos en el Estadio Nacional durante su gira de despedida La Última Vuelta World Tour.

Daddy Yankee en el Barrio Chino

No quedó ahí. El sábado 20 de septiembre, nuevos videos mostraron a Daddy Yankee caminando por el Barrio Chino, ubicado en el Centro de Lima. En esa zona fue visto entrando a uno de los locales. Desde ahí, no dudó en saludar a los transeúntes y agradeció el reconocimiento del público local.

La interacción se mantuvo en un tono cordial y espontáneo, lo que reforzó la percepción de cercanía del músico hacia sus seguidores peruanos. La visita repentina avivó los rumores sobre una posible presentación no anunciada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de cualquier comunicación oficial del artista sobre algún evento en Lima. A pesar de ello, su arribo ocurre en un contexto particular para la carrera de Daddy Yankee. Tras anunciar su retiro de los escenarios, el artista regresó en una nueva etapa profesional bajo el nombre de DY y con una imagen marcada por un mensaje espiritual, resultado de su conversión al cristianismo en 2023.

En paralelo, el artista enfrenta una disputa legal de alto perfil con su exesposa Mireddys González, quien lo demandó por 250 millones de dólares. Este proceso judicial ha mantenido al artista bajo el escrutinio de la prensa. Pese a estos temas personales, su visita a Lima fue recibida con fervor, desplazando la atención hacia el plano musical y la posibilidad de un reencuentro artístico con el público peruano.

¿Cuál es la razón de su visita a Perú?

Versiones difundidas en el sector de entretenimiento indican que habría llegado a Perú para ser parte de un concierto como invitado sorprensa. Otros, como Media Concerts Perú, indican:" No estará en ningún concierto o show, su viaje tiene otros fines". Lo cierto es que su llegada ha causado revuelo, y Daddy Yankee no ha dudado de disfrutar del cariño del público.

Otros seguidores y páginas fan consideran viable que Daddy Yankee organice en Lima un concierto especial de carácter religioso, en línea con las presentaciones que realizó en ciudades como Buenos Aires y Bogotá luego de hacer público su cambio espiritual. Desde el anuncio de su conversión, el artista puertorriqueño ha impulsado un mensaje de fe y superación en sus redes y espectáculos, lo que ha ampliado el espectro de su audiencia más allá de la música urbana.

Hasta el momento, los canales oficiales del músico no han confirmado su participación en ningún evento en Lima, y su agenda pública permanece reservada. El hermetismo contribuye a alimentar el interés de los seguidores, que comparten teorías y expectativas sobre la posibilidad de volver a ver al ícono del reggaetón en el escenario peruano.

